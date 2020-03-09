ГлавнаяНовости

Победа «Юве» над «Интером», поражение «Милана». Итоги 26-го тура Серии А

вчера, 22:23

Завершились матчи 26-го тура Серии А.

«Лацио» — «Болонья» 2:0
Голы: Альберто Луис 18, Корреа Хоакин 21

«Наполи» — «Торино» 2:1
Голы: Манолас Константинос 19, Ди Лоренцо Джованни 82 — Эдера Симоне 90+1

«Лечче» — «Аталанта» 2:7
Голы: Сапонара Риккардо 29, Донати Джулио 40 — Донати Джулио 17 (автогол), Сапата Дуван 22, Иличич Йосип 47, Сапата Дуван 54, Сапата Дуван 62, Муриэль Луис 87, Малиновский Руслан 90+1

«Кальяри» — «Рома» 3:4
Голы: Жоао Педро 28, Перейро Гастон 75, Жоао Педро 89 — Калинич Никола 29, Калинич Никола 41, Клюйверт Джастин 64, Мхитарян Генрих 81

«Парма» — «СПАЛ» 0:1
Гол: Петанья Андреа 71 (пенальти)

«Милан» — «Дженоа» 1:2
Голы: Ибрагимович Златан 77 — Пандев Горан 7, Кассата Франческо 41

«Сампдория» — «Верона» 2:1
Голы: Квальярелла Фабио 77, Квальярелла Фабио 86 (пенальти) — Аудеро Эмиль 32 (автогол)

«Удинезе» — «Фиорентина» 0:0

«Ювентус» — «Интер» 2:0
Голы: Рэмзи Аарон 55, Дибала Пауло 67

«Сассуоло» — «Брешиа» 3:0
Голы: Капуто Франческо 45, Капуто Франческо 61, Бога Жереми 74 

Отметим, что накануне завершились матчи 27-го тура чемпионата Испании.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Победа «Ливерпуля» и манчестерское дерби. Итоги 29-го тура АПЛ
Сегодня, 00:53 Комментарии0
«Лестер» разгромил «Астон Виллу», Варди сделал дубль после выхода на замену
Сегодня, 00:52 Комментарии3
«Зенит» сыграл вничью с «Уфой»
Вчера, 20:56 Комментарии137
«Спартак-2» сыграл вничью с «Текстильщиком» и остался в зоне вылета
Вчера, 19:08 Комментарии4
Гол Ари принес «Краснодару» победу над «Спартаком»
Вчера, 18:31 Комментарии186
«Торпедо» сыграл вничью с «Авангардом», ведя в 2 мяча
Вчера, 17:01 Комментарии1
Обсудить
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:04
Милан летит всем подряд. Просто середняком стал .
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100