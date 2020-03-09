Победа «Юве» над «Интером», поражение «Милана». Итоги 26-го тура Серии А

Завершились матчи 26-го тура Серии А.
«Лацио» — «Болонья» 2:0
Голы: Альберто Луис 18, Корреа Хоакин 21
«Наполи» — «Торино» 2:1
Голы: Манолас Константинос 19, Ди Лоренцо Джованни 82 — Эдера Симоне 90+1
«Лечче» — «Аталанта» 2:7
Голы: Сапонара Риккардо 29, Донати Джулио 40 — Донати Джулио 17 (автогол), Сапата Дуван 22, Иличич Йосип 47, Сапата Дуван 54, Сапата Дуван 62, Муриэль Луис 87, Малиновский Руслан 90+1
«Кальяри» — «Рома» 3:4
Голы: Жоао Педро 28, Перейро Гастон 75, Жоао Педро 89 — Калинич Никола 29, Калинич Никола 41, Клюйверт Джастин 64, Мхитарян Генрих 81
«Парма» — «СПАЛ» 0:1
Гол: Петанья Андреа 71 (пенальти)
«Милан» — «Дженоа» 1:2
Голы: Ибрагимович Златан 77 — Пандев Горан 7, Кассата Франческо 41
«Сампдория» — «Верона» 2:1
Голы: Квальярелла Фабио 77, Квальярелла Фабио 86 (пенальти) — Аудеро Эмиль 32 (автогол)
«Удинезе» — «Фиорентина» 0:0
«Ювентус» — «Интер» 2:0
Голы: Рэмзи Аарон 55, Дибала Пауло 67
«Сассуоло» — «Брешиа» 3:0
Голы: Капуто Франческо 45, Капуто Франческо 61, Бога Жереми 74
Отметим, что накануне завершились матчи 27-го тура чемпионата Испании.