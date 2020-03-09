«Спартак-2» сыграл вничью с «Текстильщиком» и остался в зоне вылета

«Спартак-2» сыграл вничью с «Текстильщиком» в матче 26-го тура первенства ФНЛ.
«Спартак-2» (26) располагается на 16-м месте, «Текстильщик» (18) — предпоследний.
«Текстильщик» — «Спартак-2» 1:1 (1:0)
Голы: Батов 21 — Дьяков 52
«Текстильщик»: Смирнов, Морозов, Фомин, Обивалин, Сысуев, Гоюшкин, Батов (Юрченко 81), Маричев (Шилов 65), Солодков (Мухаметзянов 63), Радченко (Сидоров 67), Апаев.
«Спартак-2»: Шитов, Шишкин, Дьяков, Тигиев, Миронов, Голосов (Нимели 46), Володкин (Воропаев 88), Игнатов, Бакалюк, Литвинов, Оганесян.
Предупреждения: Миронов 21, Литвинов 29, Радченко 33, Тигиев 76, Бакалюк 90+2
Ранее «Авангард» сыграл вничью с «Торпедо».
Брат за брата)
Брат за брата)