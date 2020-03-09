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«Спартак-2» сыграл вничью с «Текстильщиком» и остался в зоне вылета

вчера, 19:08
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«Спартак-2» сыграл вничью с «Текстильщиком» в матче 26-го тура первенства ФНЛ.

«Спартак-2» (26) располагается на 16-м месте, «Текстильщик» (18) — предпоследний.

«Текстильщик» — «Спартак-2» 1:1 (1:0)
Голы: Батов 21 — Дьяков 52

«Текстильщик»: Смирнов, Морозов, Фомин, Обивалин, Сысуев, Гоюшкин, Батов (Юрченко 81), Маричев (Шилов 65), Солодков (Мухаметзянов 63), Радченко (Сидоров 67), Апаев.

«Спартак-2»: Шитов, Шишкин, Дьяков, Тигиев, Миронов, Голосов (Нимели 46), Володкин (Воропаев 88), Игнатов, Бакалюк, Литвинов, Оганесян.

Предупреждения: Миронов 21, Литвинов 29, Радченко 33, Тигиев 76, Бакалюк 90+2

Ранее «Авангард» сыграл вничью с «Торпедо».

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EAGinLE
EAGinLE
вчера в 19:47
Так уж вышло .
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:38
Матч аутсайдеров.
makkie
makkie
вчера в 19:24
Офигеть, Спартак-2 сейчас по возрасту наверное старше основы :)
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 19:14, ред.
напрашивается шикарная комбинация: Спартак-2 в ПФЛ,Спартак в ФНЛ
Брат за брата)
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