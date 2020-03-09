Гол Ари принес «Краснодару» победу над «Спартаком»

«Краснодар» обыграл «Спартак» в матче 21-го тура РПЛ. «Быки» занимают второе место в турнирной таблице, набрав 41 очко. «Спартак» находится на 10-м месте. В активе «красно-белых» 25 баллов.
Москва, стадион Открытие Арена
«Спартак» — «Краснодар» 0:1 (0:0)
Гол: Ари 70 (пенальти)
«Спартак»: Максименко, Зобнин, Кутепов, Жиго (Мирзов 82), Ещенко (Тиль 58), Бакаев, Джикия, Крал, Айртон, Понсе, Ларссон (Соболев 67)
Главный тренер: Тедеско Доменико.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Кайо Пантелеао, Сорокин, Рамирес, Черников (Сулейманов 58), Олссон, Мануэл Фернандеш (Фьолусон 90), Ари (Уткин 90), Берг, Вандерсон
Главный тренер: Матвеев Сергей.
Предупреждения: Черников 25, Рамирес 37, Ещенко 42, Жиго 45+1, Зобнин 62, Соболев 78, Ари 83, Зобнин 90+2
Удаление: Зобнин 90+2
Судья: Лапочкин Сергей.
Напомним, что ранее «Ростов» победил ЦСКА во встрече 21-го тура Премьер-Лиги.
С учетом ничьи Зенита и очной игры в Краснодаре. Разрыв сужается до 3 очков . А у Зени еще выезды к ЦСКА и Ростову . Правда 2 проходных матча благодаря Газпрому с Сочи и Оренбургом ....
С учетом ничьи Зенита и очной игры в Краснодаре. Разрыв сужается до 3 очков . А у Зени еще выезды к ЦСКА и Ростову . Правда 2 проходных матча благодаря Газпрому с Сочи и Оренбургом ....
Прекрасно
Подсластили сегодняшний вечер
10-м местом спартака:)))))))))
Прекрасно
Подсластили сегодняшний вечер
10-м местом спартака:)))))))))
Примерно равная игра.Краснодар командно и индивидуально смотрелся чуть получше.
Берг был более артистичен нежели Кутепов.Что хотел,то и получил.А в итоге получили мы.
Кутепов его не бил,не толкал,не зацеплял. Берг сам влез туда куда надо было.
Ещё раз-Краснодар с победой.
Примерно равная игра.Краснодар командно и индивидуально смотрелся чуть получше.
Берг был более артистичен нежели Кутепов.Что хотел,то и получил.А в итоге получили мы.
Кутепов его не бил,не толкал,не зацеплял. Берг сам влез туда куда надо было.
Ещё раз-Краснодар с победой.
Быков с победой.
Быков с победой.
По поводу Краснодара- эта победа для Краснодара важнее и уж если честно говоря,то Спартаку от победы или ничьи в этом матче не было бы ни горячо ни холодно!!!!!!!!!!Краснодару 3 очка намного нужнее чем Спартаку!!!!Так что в этом матче отдавал предпочтение Краснодару,хотя игра была ничейная,как ни посмотри!!!!!!
Краснодару удачи в борьбе за 2-е место -молодцы!!!!Надо еще в оставшихся матчах набирать по максимому!!!!!!!
По поводу Краснодара- эта победа для Краснодара важнее и уж если честно говоря,то Спартаку от победы или ничьи в этом матче не было бы ни горячо ни холодно!!!!!!!!!!Краснодару 3 очка намного нужнее чем Спартаку!!!!Так что в этом матче отдавал предпочтение Краснодару,хотя игра была ничейная,как ни посмотри!!!!!!
Краснодару удачи в борьбе за 2-е место -молодцы!!!!Надо еще в оставшихся матчах набирать по максимому!!!!!!!
Может ему правила объяснить? Или бомжам сплавить? Свой человек в стане врага всегда пригодиться😎
Может ему правила объяснить? Или бомжам сплавить? Свой человек в стане врага всегда пригодиться😎