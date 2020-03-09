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Гол Ари принес «Краснодару» победу над «Спартаком»

вчера, 18:31
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Краснодар» обыграл «Спартак» в матче 21-го тура РПЛ. «Быки» занимают второе место в турнирной таблице, набрав 41 очко. «Спартак» находится на 10-м месте. В активе «красно-белых» 25 баллов.

Москва, стадион Открытие Арена

«Спартак» — «Краснодар» 0:1 (0:0)
Гол: Ари 70 (пенальти)

«Спартак»: Максименко, Зобнин, Кутепов, Жиго (Мирзов 82), Ещенко (Тиль 58), Бакаев, Джикия, Крал, Айртон, Понсе, Ларссон (Соболев 67)
Главный тренер: Тедеско Доменико.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Кайо Пантелеао, Сорокин, Рамирес, Черников (Сулейманов 58), Олссон, Мануэл Фернандеш (Фьолусон 90), Ари (Уткин 90), Берг, Вандерсон
Главный тренер: Матвеев Сергей.

Предупреждения: Черников 25, Рамирес 37, Ещенко 42, Жиго 45+1, Зобнин 62, Соболев 78, Ари 83, Зобнин 90+2

Удаление: Зобнин 90+2

Судья: Лапочкин Сергей.

Напомним, что ранее «Ростов» победил ЦСКА во встрече 21-го тура Премьер-Лиги.

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Все комментарии
Александр Рябов
Александр Рябов
сегодня в 00:02
Краснодар, главный претендент на чемпионство.
-Хостинский-
-Хостинский-
вчера в 23:16
Важнейшие 3 очка .
С учетом ничьи Зенита и очной игры в Краснодаре. Разрыв сужается до 3 очков . А у Зени еще выезды к ЦСКА и Ростову . Правда 2 проходных матча благодаря Газпрому с Сочи и Оренбургом ....
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 22:30, ред.
Краснодар с победой!
Прекрасно
Подсластили сегодняшний вечер
10-м местом спартака:)))))))))
Правдолю
Правдолю
вчера в 21:56
Пенальти могли и не дать но Кутепов реально хотел заработать пенальти для Краснодара
Правдолю
Правдолю
вчера в 21:53
А где обещанные 33 очка?
Сергей Саныч
Сергей Саныч
вчера в 21:50
Краснодар с победой.
Примерно равная игра.Краснодар командно и индивидуально смотрелся чуть получше.
Берг был более артистичен нежели Кутепов.Что хотел,то и получил.А в итоге получили мы.
Кутепов его не бил,не толкал,не зацеплял. Берг сам влез туда куда надо было.
Ещё раз-Краснодар с победой.
alexando1974
alexando1974
вчера в 21:37
вполне прогназируемая победа краснодара!
311
311
вчера в 21:23
Ари как ушел из спартака сразу футболистом стал!)
Notorious P.I.G.
Notorious P.I.G.
вчера в 21:21
Блин, как же бесит ари. Слава яйкам он свалил из Спартака. Когда порту летели, он побежал радоваться, как будто гол в лч в финале забил. Сегодня валялся на последних минутах, как мразь. Австралопетек недоделаный.
мангo
мангo
вчера в 21:15
быки не подвели
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:14
Молодец
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответил SM_OZ
вчера в 21:11
Ну хоть мат (пусть и завуалированный) вы будете фильтровать? А то прям безбородовщина сегодня на ветках
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:10
Всё ещё впереди; победа над Ганчарэнкой у нормального тренера не должна вызывать сверхэмоций,а вы им поддались.
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:04
А что Тедеско не подпрыгивал и не наскакивал после игры на тренера Краснодара?)))))))))))))
Твой кошмар
Твой кошмар ответил ЧиП
вчера в 21:01
То что ты спартач.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил Ген Геныч
вчера в 21:00
Ну второй же тайм просто провалили бегая за мячом.
Твой кошмар
Твой кошмар
вчера в 20:59
спартак позор России.
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Владимир_Спартак
вчера в 20:42
Быков с Победой. Все по делу. Спартаку надо было на предсезонке бегать не с парашютами, а с мешками с песком и в противогазах.
Ну зачем ты так!!!!!!Спартак смотрелся не хуже Краснодара а по самой игре даже лучше!!!!!!!!У Краснодара сегодня классно сыграл вратарь Сафонов!!!!!!!Да,у Краснодара в защите не было 2 игрока основы,но и у Спартака были Ещенко и Кутепов и Кутепов сейчас играет в основе отнюдь ни от того,что он хороший защитник-он полено,которого на скорости обойти легко,а от того,что просто нет альтернативы,да и Ещенко (да он пахарь и выкладывается по полной в каждом матче,за что ему уважение,но как крайний защитник он посредственный игрок)!!!!!!!!Разочаровал в Спартаке сегодня Бакаев,может надо было ему дать подлечиться нормально ?!!!видно,что он сегодня вообще был не в своих кондициях!!!!!!!!!!
armeec_♞
armeec_♞
вчера в 20:40
Не долго Спартачи на нами смеялись )
Быков с победой.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Ganymed1
вчера в 20:39
Позор картофельным свиньям с химок
SM_OZ
SM_OZ ответил radist_21
вчера в 20:33
Ты прав,команда херовая,все в лазарете,была бы основа,вам кокушки на глаза бы натянули!
Ага-ага, 4/3 бы возили, а Лапочин два пеналяа поставил бы =) Цена вашей команде сейчас: Ари - контрацептив с двойной травмой, два раза заштопанной. Сдулись быки. Уажал когда-то...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:30, ред.
Быков с Победой. Все по делу. Спартаку надо было на предсезонке бегать не с парашютами, а с мешками с песком и в противогазах.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:30
Победа зимнего трансферного окна ФК Федун.
ЧиП
ЧиП
вчера в 20:24
Редакция! Что именно вас разочаровывает в моих комментариях?
ЧиП
ЧиП
вчера в 20:22
Смотрел моменты. Да, матч ничейный больше. Забивать нужно и тогда вопросов будет меньше. Обидное поражение и точно не заслуженное😔
Ganymed1
Ganymed1 ответил 25процентный клоун
вчера в 20:22
Левейшая пена, но Спартак который матч душат судьи. Для домашки скромно сыграли и многое позволили
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    вчера в 20:13
    Ну игра равная была!!!!Реализовывать надо моменты!!!!!!!Тут скорее 2-2 чем 0-1ну или 1-1 если уж совсем минимально!!!!!!Спартак,который в последних 2-х играх классно реализовывал 3 в 2 сегодня же не смог этого сделать да и вообще вяло играл!!!!!!!!Сафонову 5+,думаю лучший игрок матча будет!!!По пенальти ничего сказать не могу 50 на 50 ,КК Зобнину заслуженная!!!!!!!!!Спартак сыграл нормально,Краснодар точно так же!!!!!!!!Краснодар с победой,Спартаку не унывать!!!И так было ясно,что надежда только на кубок ,чемпионат был пр...н еще в том году!!!!!!!В оставшихся матчах надо просто улучшить взаимодействие между игроками!!!!!!

    По поводу Краснодара- эта победа для Краснодара важнее и уж если честно говоря,то Спартаку от победы или ничьи в этом матче не было бы ни горячо ни холодно!!!!!!!!!!Краснодару 3 очка намного нужнее чем Спартаку!!!!Так что в этом матче отдавал предпочтение Краснодару,хотя игра была ничейная,как ни посмотри!!!!!!

    Краснодару удачи в борьбе за 2-е место -молодцы!!!!Надо еще в оставшихся матчах набирать по максимому!!!!!!!
    ArtemBzdn
    ArtemBzdn
    вчера в 20:05, ред.
    Краснодар с Победой! Молодцы. Болельщикам Спартака не унывать. Сегодня вон моих любимых Армейцев раскатали. Значит команды так готовы. Ошибки были. Захотят победит - все в их руках. Зато игра была ХОРОШЕЙ. Всем любви.
    Vadik
    Vadik
    вчера в 20:00
    С победой Быки!!!! Спасибо!!!!
    ЧиП
    ЧиП
    вчера в 19:55
    Илюша и пенальти, звучит как синоним уже
    Может ему правила объяснить? Или бомжам сплавить? Свой человек в стане врага всегда пригодиться😎
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