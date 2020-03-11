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Нагельсманн: «Кто бы ни достался „Лейпцигу“, постараемся их победить»

сегодня, 03:03
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Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выход своей команды в четвертьфинал турнира.

Я абсолютно счастлив, потому что мы вышли в следующий раунд, а также потому, что мы это полностью заслужили. Мы забили четыре гола, не пропустив ни одного, и были лучше «Тоттенхэма».

Думаю, что в Лондоне мы сыграли немного лучше, чем сегодня, потому что лучше владели мячом и реже его теряли.

Мы не думаем о будущих соперниках. Мы рады выходу в следующий раунд, а потом будем думать о том, кто нам достанется. Кто бы это ни был, мы постараемся их победить. У нас конкурентоспособный состав игроков, которые хотят пройти в следующий этап. Так что посмотрим, что будет дальше.

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