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УЕФА не планирует отменять Евро-2020 из-за коронавируса

11 марта 2020, 12:18

УЕФА просит власти стран, принимающих матчи Евро-2020, обеспечить проведение турнира в установленные сроки, несмотря на распространение коронавируса.

Напомним, Евро-2020 пройдет в 12 европейских городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.

Турнир запланирован с 12 июня по 12 июля 2020 года. 

Ранее стало известно, что ФИФА перенесла матчи отборочного турнира в Азии на ЧМ-2022.

Коронавирус и футбол

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ЮЗИК
ЮЗИК
11 марта в 20:00
Если так будет распространяться, то отменят
holms918
holms918
11 марта в 19:36
Спасибо за информацию.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
11 марта в 19:04
УЕФА по-любому сильнее коронавируса
ildar_3871
ildar_3871
11 марта в 15:40
Надо Чемпионат России обнулить !
ildar_3871
ildar_3871
11 марта в 15:39
Испанские власти запретили "Роме" прилетать на матч ЛЕ против "Севильи"

Я бы запрети зениту приезжать на матч !
beefs
beefs
11 марта в 13:49
обнадеживающе...
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
11 марта в 13:48
всё пройдёт и это тоже
спартак 1987
спартак 1987
11 марта в 13:35
да плевать всем на евро 2020, тут чемпионаты стран доиграть бы как- нибудь с еврокубками ( игры плей - офф лиги чемпионов без зрителей то ещё зрелище) давно евро нужно перенести на 2021 год, никто не пострадает и надеюсь короновирус будет к тому времени мёртв. летом проводить чемпионат европы глупо, либо полный запрет на въезд болельщиков из других стран, либо проводить турнир без зрителей, а это вообще полнейшая тупость
vastudio
vastudio
11 марта в 13:34
У меня билеты на Уэмбли,какой перенос)))))
Lucky luciano
Lucky luciano
11 марта в 13:07
идиоты! отмените евро и дайте доиграть чемпионаты
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
11 марта в 12:53
Пир во время чумы..
particular
particular
11 марта в 12:28, ред.
Достаточно, какой-то одной стране, в соответствии с ситуацией, ввести ограничительные или запретительные меры, что бы карточный домик турнира безнадёжно посыпался... Тем более, в этот раз предполагается такая движуха потоков болел и туристов по 12-ти странам...
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