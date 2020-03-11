УЕФА не планирует отменять Евро-2020 из-за коронавируса

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11 марта 2020, 12:18

УЕФА просит власти стран, принимающих матчи Евро-2020, обеспечить проведение турнира в установленные сроки, несмотря на распространение коронавируса.

Напомним, Евро-2020 пройдет в 12 европейских городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.

Турнир запланирован с 12 июня по 12 июля 2020 года.

Ранее стало известно, что ФИФА перенесла матчи отборочного турнира в Азии на ЧМ -2022.

Коронавирус и футбол