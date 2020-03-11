Непоколебимая Богиня и пророк Йосип

«Аталанта» снова забила 4 мяча в ворота «Валенсии», пытавшейся сопротивляться на пустой «Месталье». «Соккер.ру» — о беспощадной «Богине», которая ослепляет.
Тень коронавируса
Недобрая половина ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет при пустых трибунах, потому что коронавирус шагает по Европе и заставляет правительства и УЕФА принимать соответствующие меры. На свободу собраний тут и там накладывается временный мораторий, вот и матч на «Месталье», где «Валенсии» так была нужна поддержка родных трибун после поражения 1:4 в Милане, прошел без зрителей. Впрочем, фанаты «Лос Чес» в числе нескольких тысяч человек все-таки собрались у стадиона и встретили любимую команду шумной и тесной толпой, которая заставила задуматься: а не абсурдны ли принятые меры? В чашу стадиона никого не пустили, но это не помешало людям контактировать на подступах к нему.
Фанаты «Аталанты», которые заблаговременно выкупили 1200 билетов на первый в истории клуба гостевой матч плей-офф Лиги чемпионов, в Испанию не прилетели. Им вернули потраченные деньги, которые тут же были пожертвованы больнице в Бергамо, где ведут борьбу с чумой наших дней. По информации La Gazzetta dello Sport, сумма пожертвования составила 60 000 евро. Футболисты «Аталанты» после финального свистка тоже не остались в стороне и продемонстрировали на камеру футболку с надписью:
Бергамо, это для тебя! Никогда не сдавайся!
Между тем, одно кресло на трибунах «Местальи» все-таки было занято — речь об увековеченной в бронзе «душе „Местальи“», легендарном болельщике «Лос Чес» Висенте Наварро, который беспристрастно наблюдал за происходящим. Зато лишенный лигочемпионского антуража матч (звук трибун «Местальи», с разрешения УЕФА пущенный через акустическую систему стадиона не очень-то исправил ситуацию) подарил удивительное зрелище.
«Валенсия» создала интригу в матче, но не в противостоянии
Гол Дениса Черышева в первом матче оставил «Валенсию» в игре, пусть и с призрачными шансами на успех: нужно было забивать три мяча в ворота «Аталанты» на «Месталье» и не пропускать в ответ. С первой частью миссии футболисты испанского клуба справились, а вот справиться с атакующей мощью команды Гасперини не смогли и пропустили четыре мяча, как и в первом матче. В принципе, посыпать голову пеплом можно было уже в дебюте матча: через полторы минуты после стартового свистка Йосип Иличич заработал, а вскоре и реализовал пенальти.
Уже тут у «Валенсии» могли опуститься руки: нужно было забивать 4 гола, чтобы попасть в овертайм, а следующий пропущенный становился фатальным. До перерыва «Лос Чес» удалось сравнять счет и пропустить тот самый фатальный мяч: Диахаби снова привез пенальти, а Иличич снова превзошел мастера отражения одиннадцатиметровых Силлессена. На этом месте адекватные шансы «Валенсии» на продолжение борьбы закончились — нужно было забивать в ворота «Аталанты» 5 безответных мячей во втором тайме, и хотя удалось забить дважды подряд и выйти вперед, последнее слово все же осталось за гостями и Иличичем, который после двух пенальти дважды забил с игры.
Пророк Йосип и чудо четырех голов
Иличич стал 14-м футболистом в истории Лиги чемпионов, которому удалось оформить «покер», и всего лишь четвертым футболистом после Лионеля Месси, Марио Гомеса и Роберта Левандовски, кому удалось это сделать в плей-офф. Все трое стреляли залпами в домашних матчах, а Иличич стал автором первого гостевого «покера» в плей-офф Лиги чемпионов за все время существования турнира.
Самое удивительное, что для 32-летнего словенца это всего лишь второй матч в плей-офф ЛЧ, а нынешний сезон в престижнейшем турнире — дебютный. Теперь у Йосипа 5 голов и «ассист» в семи матчах — неплохой старт в Лиге чемпионов. Правда, все голы Иличич забил в ворота «Валенсии» в 1/8 финала, а на групповой стадии «молчал» (5 матчей, 0 голов), даже пенальти в матче с «Шахтером» не реализовал.
Осенью Йосипа беспокоило бедро, да и «Аталанта» вообще провалила старт в Лиге чемпионов, но сейчас и команда Гасперини, и один из ее лидеров в большущем порядке. На счету Иличича уже 14 голов в 2020 году во всех турнирах, благодаря «покеру» на «Месталье» словенец обогнал Криштиану Роналду, который отличился 13 раз в составе «Ювентуса». Феноменальный вечер от дядьки, который два года назад чуть не завязал с футболом из-за болезни.
В матче с «Валенсией» Йосип Иличич нанес 6 из 11 ударов «Аталанты» по воротам хозяев, все пришедшие в створ удары оказались для Яспера Силлессена не берущимися — четыре из четырех!
Исторический момент для «Аталанты»
Как вы знаете, нынешний сезон для «Аталанты» — дебютный в Лиге чемпионов. И сразу выход в четвертьфинал! Внушительное достижение, но клуб из Бергамо не первый, кому удается такой прорыв в статусе неофита. В сезоне 1996/97 в восьмерку сильнейших команд Европы прорвался «Осер» под руководством Ги Ру, который руководил этим клубом на протяжении 40 лет, приняв бразды правления в третьем французском дивизионе. На следующий год «Байер» прошел путем «Осера», а в сезоне 1999/2000 «Лацио» добрался до четвертьфинала в своем дебютном лигочемпионском сезоне.
В XXI веке тоже достаточно примеров успешных дебютов: «Депортиво», «Малага» и «Лестер» с ходу добирались до четвертьфинала, но особняком стоит «Вильярреал», который с первого раза запрыгнул в полуфинал в сезоне 2005/06, даже был близок к выходу в финал, но все-таки уступил «Арсеналу» в решающей схватке. Может быть, «Аталанта» сумеет повторить это достижение или даже превзойти его? От заводной команды Гасперини всего можно ожидать!