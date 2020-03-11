Непоколебимая Богиня и пророк Йосип

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вчера, 11:09

«Аталанта» снова забила 4 мяча в ворота «Валенсии», пытавшейся сопротивляться на пустой «Месталье». «Соккер.ру» — о беспощадной «Богине», которая ослепляет.

Тень коронавируса

Недобрая половина ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет при пустых трибунах, потому что коронавирус шагает по Европе и заставляет правительства и УЕФА принимать соответствующие меры. На свободу собраний тут и там накладывается временный мораторий, вот и матч на «Месталье», где «Валенсии» так была нужна поддержка родных трибун после поражения 1:4 в Милане, прошел без зрителей. Впрочем, фанаты «Лос Чес» в числе нескольких тысяч человек все-таки собрались у стадиона и встретили любимую команду шумной и тесной толпой, которая заставила задуматься: а не абсурдны ли принятые меры? В чашу стадиона никого не пустили, но это не помешало людям контактировать на подступах к нему.

Valencia v Atalanta is being played behind closed doors, but it didn’t stop fans turning up at the Mestalla to welcome the team bus. pic.twitter.com/pM7uKxw9AQ — Football Away Days (@FBAwayDays) March 10, 2020

Фанаты «Аталанты», которые заблаговременно выкупили 1200 билетов на первый в истории клуба гостевой матч плей-офф Лиги чемпионов, в Испанию не прилетели. Им вернули потраченные деньги, которые тут же были пожертвованы больнице в Бергамо, где ведут борьбу с чумой наших дней. По информации La Gazzetta dello Sport, сумма пожертвования составила 60 000 евро. Футболисты «Аталанты» после финального свистка тоже не остались в стороне и продемонстрировали на камеру футболку с надписью:

Бергамо, это для тебя! Никогда не сдавайся!

“Bergamo this is for you! Never give up”.



Atalanta players dedicated their historical win in Champions League to the city of Bergamo — difficult situation there because of Coronavirus. 🇮🇹👏🏻 @ChampionsLeague #Atalanta pic.twitter.com/7FsnwJ08Og — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 10, 2020

Между тем, одно кресло на трибунах «Местальи» все-таки было занято — речь об увековеченной в бронзе «душе „Местальи“», легендарном болельщике «Лос Чес» Висенте Наварро, который беспристрастно наблюдал за происходящим. Зато лишенный лигочемпионского антуража матч (звук трибун «Местальи», с разрешения УЕФА пущенный через акустическую систему стадиона не очень-то исправил ситуацию) подарил удивительное зрелище.

Valencia made a statue of superfan Vicente Navarro at the Mestalla after he died in 2019.



He's the only fan in attendance tonight. pic.twitter.com/x44b8fEvfc — Football Factly (@FootballFactly) March 10, 2020

«Валенсия» создала интригу в матче, но не в противостоянии

Гол Дениса Черышева в первом матче оставил «Валенсию» в игре, пусть и с призрачными шансами на успех: нужно было забивать три мяча в ворота «Аталанты» на «Месталье» и не пропускать в ответ. С первой частью миссии футболисты испанского клуба справились, а вот справиться с атакующей мощью команды Гасперини не смогли и пропустили четыре мяча, как и в первом матче. В принципе, посыпать голову пеплом можно было уже в дебюте матча: через полторы минуты после стартового свистка Йосип Иличич заработал, а вскоре и реализовал пенальти.

Уже тут у «Валенсии» могли опуститься руки: нужно было забивать 4 гола, чтобы попасть в овертайм, а следующий пропущенный становился фатальным. До перерыва «Лос Чес» удалось сравнять счет и пропустить тот самый фатальный мяч: Диахаби снова привез пенальти, а Иличич снова превзошел мастера отражения одиннадцатиметровых Силлессена. На этом месте адекватные шансы «Валенсии» на продолжение борьбы закончились — нужно было забивать в ворота «Аталанты» 5 безответных мячей во втором тайме, и хотя удалось забить дважды подряд и выйти вперед, последнее слово все же осталось за гостями и Иличичем, который после двух пенальти дважды забил с игры.

Пророк Йосип и чудо четырех голов

Иличич стал 14-м футболистом в истории Лиги чемпионов, которому удалось оформить «покер», и всего лишь четвертым футболистом после Лионеля Месси, Марио Гомеса и Роберта Левандовски, кому удалось это сделать в плей-офф. Все трое стреляли залпами в домашних матчах, а Иличич стал автором первого гостевого «покера» в плей-офф Лиги чемпионов за все время существования турнира.

Самое удивительное, что для 32-летнего словенца это всего лишь второй матч в плей-офф ЛЧ , а нынешний сезон в престижнейшем турнире — дебютный. Теперь у Йосипа 5 голов и «ассист» в семи матчах — неплохой старт в Лиге чемпионов. Правда, все голы Иличич забил в ворота «Валенсии» в 1/8 финала, а на групповой стадии «молчал» (5 матчей, 0 голов), даже пенальти в матче с «Шахтером» не реализовал.

Осенью Йосипа беспокоило бедро, да и «Аталанта» вообще провалила старт в Лиге чемпионов, но сейчас и команда Гасперини, и один из ее лидеров в большущем порядке. На счету Иличича уже 14 голов в 2020 году во всех турнирах, благодаря «покеру» на «Месталье» словенец обогнал Криштиану Роналду, который отличился 13 раз в составе «Ювентуса». Феноменальный вечер от дядьки, который два года назад чуть не завязал с футболом из-за болезни.

Ni Lionel Messi, ni Cristiano Ronaldo, ni Raúl González, ni Robert Lewandowski. Acá está el único futbolista que ha sido capaz de marcar un PÓKER en un partido KO de UEFA Champions League jugando como visitante. Noche para los libros de Josip Iličić. HISTÓRICO. pic.twitter.com/lkOY5nNPrq — Invictos (@InvictosSomos) March 10, 2020

В матче с «Валенсией» Йосип Иличич нанес 6 из 11 ударов «Аталанты» по воротам хозяев, все пришедшие в створ удары оказались для Яспера Силлессена не берущимися — четыре из четырех!

Исторический момент для «Аталанты»

Как вы знаете, нынешний сезон для «Аталанты» — дебютный в Лиге чемпионов. И сразу выход в четвертьфинал! Внушительное достижение, но клуб из Бергамо не первый, кому удается такой прорыв в статусе неофита. В сезоне 1996/97 в восьмерку сильнейших команд Европы прорвался «Осер» под руководством Ги Ру, который руководил этим клубом на протяжении 40 лет, приняв бразды правления в третьем французском дивизионе. На следующий год «Байер» прошел путем «Осера», а в сезоне 1999/2000 «Лацио» добрался до четвертьфинала в своем дебютном лигочемпионском сезоне.

В XXI веке тоже достаточно примеров успешных дебютов: «Депортиво», «Малага» и «Лестер» с ходу добирались до четвертьфинала, но особняком стоит «Вильярреал», который с первого раза запрыгнул в полуфинал в сезоне 2005/06, даже был близок к выходу в финал, но все-таки уступил «Арсеналу» в решающей схватке. Может быть, «Аталанта» сумеет повторить это достижение или даже превзойти его? От заводной команды Гасперини всего можно ожидать!