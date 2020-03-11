РПЛ представила расписание матчей до конца сезона

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11 марта 2020, 21:08

Российская Премьер-Лига на официальном сайте опубликовала расписание матчей с 24-го по 30-й тур — до конца сезона.

24-й тур

4 апреля

«Спартак» — «Уфа» 14:00

«Рубин» — «Локомотив» 16:30

«Ростов» — «Арсенал» 19:00

5 апреля

«Урал» — «Тамбов» 11:30

«Зенит» — «Крылья Советов» 14:00

«Ахмат» — «Сочи» 14:00

«Оренбург» — «Краснодар» 16:30

«Динамо» — ЦСКА 19:00

25-й тур

10 апреля

«Уфа» — «Рубин» 17:30

11 апреля

«Оренбург» — «Урал» 11:30

«Сочи» — «Динамо» 14:00

«Ростов» — «Краснодар» 16:30

«Локомотив» — «Крылья Советов» 19:00

12 апреля

«Тамбов» — «Зенит» 14:00

«Арсенал» — «Ахмат» 16:30

ЦСКА — «Спартак» 19:30

26-й тур

17 апреля

«Локомотив» — «Сочи» 19:30

18 апреля

«Уфа» — «Урал» 11:30

«Рубин» — «Оренбург» 14:00

«Ахмат» — ЦСКА 16:30

«Динамо» — «Арсенал» 19:00

19 апреля

«Крылья Советов» — «Ростов» 14:00

«Краснодар» — «Зенит» 16:30

«Спартак» — «Тамбов» 19:00

1/2 финала Кубка России

27-й тур

25 апреля

«Ростов» — «Уфа» 14:00

«Арсенал» — «Крылья Советов» 14:00

«Тамбов» — «Ахмат» 16:30

«Рубин» — «Краснодар» 19:00

26 апреля

«Оренбург» — ЦСКА 11:30

«Урал» — «Динамо» 14:00

«Спартак» — «Локомотив» 16:30

«Зенит» — «Сочи» 19:00

28-й тур

1 мая

«Ахмат» — «Зенит» 14:00

«Краснодар» — «Урал» 16:30

«Сочи» — «Спартак» 19:00

2 мая

«Оренбург» — «Ростов» 14:00

«Локомотив» — «Уфа» 16:30

«Арсенал» — «Тамбов» 19:00

3 мая

«Динамо» — «Крылья Советов» 16:30

ЦСКА — «Рубин» 19:00

29-й тур

В 29 туре матчи пройдут 6 и 11 мая в связи с проведением крупномасштабных мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне.

6 мая

«Урал» — «Арсенал» 17:30

«Тамбов» — «Сочи» 17:30

«Зенит» — «Оренбург» 19:30

«Спартак» — «Ахмат» 19:30

11 мая

«Рубин» — «Ростов» 14:00

«Уфа» — «Динамо» 14:00

«Крылья Советов» — «Краснодар» 16:30

«Локомотив» — ЦСКА 19:00

Финал Кубка России

30-й тур

17 мая

«Ростов» — «Зенит» 14:00

«Краснодар» — «Ахмат» 14:00

ЦСКА — «Тамбов» 14:00

«Динамо» — «Оренбург» 14:00

«Рубин» — «Спартак» 14:00

«Крылья Советов» — «Сочи» 14:00

«Уфа» — «Арсенал» 14:00

«Урал» — «Локомотив» 14:00