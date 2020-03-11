РПЛ представила расписание матчей до конца сезона

Российская Премьер-Лига на официальном сайте опубликовала расписание матчей с 24-го по 30-й тур — до конца сезона.
24-й тур
4 апреля
«Спартак» — «Уфа» 14:00
«Рубин» — «Локомотив» 16:30
«Ростов» — «Арсенал» 19:00
5 апреля
«Урал» — «Тамбов» 11:30
«Зенит» — «Крылья Советов» 14:00
«Ахмат» — «Сочи» 14:00
«Оренбург» — «Краснодар» 16:30
«Динамо» — ЦСКА 19:00
25-й тур
10 апреля
«Уфа» — «Рубин» 17:30
11 апреля
«Оренбург» — «Урал» 11:30
«Сочи» — «Динамо» 14:00
«Ростов» — «Краснодар» 16:30
«Локомотив» — «Крылья Советов» 19:00
12 апреля
«Тамбов» — «Зенит» 14:00
«Арсенал» — «Ахмат» 16:30
ЦСКА — «Спартак» 19:30
26-й тур
17 апреля
«Локомотив» — «Сочи» 19:30
18 апреля
«Уфа» — «Урал» 11:30
«Рубин» — «Оренбург» 14:00
«Ахмат» — ЦСКА 16:30
«Динамо» — «Арсенал» 19:00
19 апреля
«Крылья Советов» — «Ростов» 14:00
«Краснодар» — «Зенит» 16:30
«Спартак» — «Тамбов» 19:00
1/2 финала Кубка России
27-й тур
25 апреля
«Ростов» — «Уфа» 14:00
«Арсенал» — «Крылья Советов» 14:00
«Тамбов» — «Ахмат» 16:30
«Рубин» — «Краснодар» 19:00
26 апреля
«Оренбург» — ЦСКА 11:30
«Урал» — «Динамо» 14:00
«Спартак» — «Локомотив» 16:30
«Зенит» — «Сочи» 19:00
28-й тур
1 мая
«Ахмат» — «Зенит» 14:00
«Краснодар» — «Урал» 16:30
«Сочи» — «Спартак» 19:00
2 мая
«Оренбург» — «Ростов» 14:00
«Локомотив» — «Уфа» 16:30
«Арсенал» — «Тамбов» 19:00
3 мая
«Динамо» — «Крылья Советов» 16:30
ЦСКА — «Рубин» 19:00
29-й тур
В 29 туре матчи пройдут 6 и 11 мая в связи с проведением крупномасштабных мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне.
6 мая
«Урал» — «Арсенал» 17:30
«Тамбов» — «Сочи» 17:30
«Зенит» — «Оренбург» 19:30
«Спартак» — «Ахмат» 19:30
11 мая
«Рубин» — «Ростов» 14:00
«Уфа» — «Динамо» 14:00
«Крылья Советов» — «Краснодар» 16:30
«Локомотив» — ЦСКА 19:00
Финал Кубка России
30-й тур
17 мая
«Ростов» — «Зенит» 14:00
«Краснодар» — «Ахмат» 14:00
ЦСКА — «Тамбов» 14:00
«Динамо» — «Оренбург» 14:00
«Рубин» — «Спартак» 14:00
«Крылья Советов» — «Сочи» 14:00
«Уфа» — «Арсенал» 14:00
«Урал» — «Локомотив» 14:00
Ранее РПЛ на месяц ограничила число зрителей на матчах в Москве до 5000 человек.