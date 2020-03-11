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УЕФА объявил об отмене матчей «Севилья» — «Рома» и «Интер» — «Хетафе»

11 марта 2020, 18:54

УЕФА на официальном сайте сообщил, что матчи 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» — «Рома» и «Интер» — «Хетафе» отменены из-за эпидемии коронавируса.

Из-за ограничений на путешествия между Испанией и Италией, введённых вчера властями Испании, матчи «Севилья» — «Рома» и «Интернационале» — «Хетафе» не состоятся в запланированные ранее даты (12 марта 2020 года). Решения по этим матчам будут приняты в ближайшем будущем.

Коронавирус и футбол

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Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 15:06
Очень жаль...Ждем эти команды на российских полях! Авось, они пожалуют в Россию)
beefs
beefs
11 марта в 23:48
нужно переносить матчи в нейтральную страну...
Lucky luciano
Lucky luciano ответил fanliverpoolfan22
11 марта в 22:04
Конец миру
еще повоюем
карим бензинедин бензиндан
карим бензинедин бензиндан
11 марта в 20:39
рома и интер мало кому интересны главное чтобы дельфиналду успел нанырять стату а то их-за этих вирусов скоро нырять разучится
faneng
faneng
11 марта в 20:24
Всё, приехали, кина не будет, расходимся по домам. Футбол вообще прекращается, похоже.
Я все же считаю, что это напрасно. Футбольные матчи - это капля в море. Остановить распространение коронавируса можно только путем полной изоляции стран, регионов, городов. А это же невозможно...
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил Майкл59ru
11 марта в 20:03, ред.
Что такое коронавирус и ак его вообще определяют. Вот например,у меня сегодня запор,это значит что я коронавирусник или так какие то другие симптомы)
    Colchoneros
    Colchoneros
    11 марта в 19:56
    Остановите планету я сойду!
    Майкл59ru
    Майкл59ru
    11 марта в 19:54
    Что такое коронавирус и ак его вообще определяют. Вот например,у меня сегодня запор,это значит что я коронавирусник или так какие то другие симптомы)
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    11 марта в 19:49
    Жесть!!!
    Cympak-05
    Cympak-05 ответил AmIIIeR89
    11 марта в 19:41
    Так написано же путешествий между Испанией и Италией , наверное стоит предположить, что речь не только о футболе
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    11 марта в 19:37
    Конец миру
    Zimmer
    Zimmer
    11 марта в 19:24
    Нехорошая новость.
    КЭТиК
    КЭТиК
    11 марта в 19:16, ред.
    Понятно, кто руки не моет
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
    11 марта в 19:16
    Интересно, в чьих интересах эта паранойя? Как будто вирус распространяется только и исключительно из-за футбола. Какой-нибудь условный дальнобойщик разнесет вирус больше и дальше, чем полностью забитый стадик
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    11 марта в 19:16
    Сезон надо закрывать прямо сейчас ;)
    Причём табличка РПЛ меня устроит полностью...
    VAN ARM
    VAN ARM
    11 марта в 19:01
    наверное всё совсем плохо в мире!!!
    DEIVID
    DEIVID
    11 марта в 18:57
    Всё идёт к тому, что сезон не будет доигран.
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