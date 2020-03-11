УЕФА объявил об отмене матчей «Севилья» — «Рома» и «Интер» — «Хетафе»

УЕФА на официальном сайте сообщил, что матчи 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» — «Рома» и «Интер» — «Хетафе» отменены из-за эпидемии коронавируса.

Из-за ограничений на путешествия между Испанией и Италией, введённых вчера властями Испании, матчи «Севилья» — «Рома» и «Интернационале» — «Хетафе» не состоятся в запланированные ранее даты (12 марта 2020 года). Решения по этим матчам будут приняты в ближайшем будущем.