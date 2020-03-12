Клопп: «„Атлетико“ мог бы играть в настоящий футбол»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал домашнее поражение от «Атлетико» (2:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира.

Счёт 2:1 не был классным, это был удар для нас, но большой проблемы в нём не было, чего не скажешь о втором пропущенном мяче. После него в ногах игроков уже чувствовалась усталость. Всё, что выглядело естественным на протяжении 90 минут, после смотрелось уже грубовато. Подачи были уже не такими качественными.

Я полностью доволен выступлением. Очень тяжело играть против такого соперника. Я не понимаю, [почему] с таким качеством они играют в этот футбол. Они могли бы показывать настоящий футбол, но вместо этого сидят глубоко в обороне, а потом убегают в контратаки.

Конечно, мы принимаем этот результат, но сегодня он не ощущается правильным. Я осознаю, что я настоящий неудачник, особенно когда ребята прикладывают такие усилия в матче с игроками мирового класса, обороняющимися в два ряда по четыре человека.

Я стараюсь подобрать правильные слова. Нашей главной ошибкой было то, что мы забили второй гол на пять минут позже, чем следовало.

Мы ещё вернёмся, но сегодня покидаем этот турнир.