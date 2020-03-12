Клопп: «„Атлетико“ мог бы играть в настоящий футбол»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал домашнее поражение от «Атлетико» (2:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира.
Счёт 2:1 не был классным, это был удар для нас, но большой проблемы в нём не было, чего не скажешь о втором пропущенном мяче. После него в ногах игроков уже чувствовалась усталость. Всё, что выглядело естественным на протяжении 90 минут, после смотрелось уже грубовато. Подачи были уже не такими качественными.
Я полностью доволен выступлением. Очень тяжело играть против такого соперника. Я не понимаю, [почему] с таким качеством они играют в этот футбол. Они могли бы показывать настоящий футбол, но вместо этого сидят глубоко в обороне, а потом убегают в контратаки.
Конечно, мы принимаем этот результат, но сегодня он не ощущается правильным. Я осознаю, что я настоящий неудачник, особенно когда ребята прикладывают такие усилия в матче с игроками мирового класса, обороняющимися в два ряда по четыре человека.
Я стараюсь подобрать правильные слова. Нашей главной ошибкой было то, что мы забили второй гол на пять минут позже, чем следовало.
Мы ещё вернёмся, но сегодня покидаем этот турнир.
Матч завершился логично.
Как и вчера =)
Матч завершился логично.
Как и вчера =)
П.С. Я про "дурняк" с углового =)
П.С. Я про "дурняк" с углового =)
Первый матч выиграли, поэтому и поставили так. А что им делать, приехать раскрыться и пропускать? Правильно делают, если оборона может позволить себе!
Не то что тупость Зидана
Первый матч выиграли, поэтому и поставили так. А что им делать, приехать раскрыться и пропускать? Правильно делают, если оборона может позволить себе!
Не то что тупость Зидана
Едем дальше- впереди АПЛ- неплохо было бы поставить рекорд по набранным баллам и на мажорке закончить сезон.
Едем дальше- впереди АПЛ- неплохо было бы поставить рекорд по набранным баллам и на мажорке закончить сезон.
В какой футбол будет играть Атлетико решает Семеоне. Если эта игра устраивает болельщиков индейцев, то какая разница кто о чем думает?)
Я терпеть не могу их футбол, два раза они таким образом выбили Барселону из лч. Хотя в чемпионате каталонцы постоянно их обыгрывают лет 10, что на выезде, что дома. А вот в лч.. испытывали проблемы и вылетали.
Ливерпуль моменты создавал, несмотря на то, что поставлен был автобус. Реализация была в ужасном состоянии. А потом в игру вступил Адриан и привез первый гол.. потом уже красным было тяжело вернуться в игру. В итоге индейцы их добили очень быстро)
В какой футбол будет играть Атлетико решает Семеоне. Если эта игра устраивает болельщиков индейцев, то какая разница кто о чем думает?)
Я терпеть не могу их футбол, два раза они таким образом выбили Барселону из лч. Хотя в чемпионате каталонцы постоянно их обыгрывают лет 10, что на выезде, что дома. А вот в лч.. испытывали проблемы и вылетали.
Ливерпуль моменты создавал, несмотря на то, что поставлен был автобус. Реализация была в ужасном состоянии. А потом в игру вступил Адриан и привез первый гол.. потом уже красным было тяжело вернуться в игру. В итоге индейцы их добили очень быстро)