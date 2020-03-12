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Клопп: «„Атлетико“ мог бы играть в настоящий футбол»

12 марта 2020, 02:43
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 3Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоЗакончился в доп. время

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал домашнее поражение от «Атлетико» (2:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира.

Счёт 2:1 не был классным, это был удар для нас, но большой проблемы в нём не было, чего не скажешь о втором пропущенном мяче. После него в ногах игроков уже чувствовалась усталость. Всё, что выглядело естественным на протяжении 90 минут, после смотрелось уже грубовато. Подачи были уже не такими качественными.

Я полностью доволен выступлением. Очень тяжело играть против такого соперника. Я не понимаю, [почему] с таким качеством они играют в этот футбол. Они могли бы показывать настоящий футбол, но вместо этого сидят глубоко в обороне, а потом убегают в контратаки.

Конечно, мы принимаем этот результат, но сегодня он не ощущается правильным. Я осознаю, что я настоящий неудачник, особенно когда ребята прикладывают такие усилия в матче с игроками мирового класса, обороняющимися в два ряда по четыре человека.

Я стараюсь подобрать правильные слова. Нашей главной ошибкой было то, что мы забили второй гол на пять минут позже, чем следовало.

Мы ещё вернёмся, но сегодня покидаем этот турнир.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
вчера в 23:18
Атлетико в этом матче играл еще не грубо обороняясь, а они умеют, Клопп проиграл на своем поле 2-3 и в первом матче было поражение, проход матрасов дальше более чем заслужен.
DEIVID
DEIVID ответил Funny_Smailik
12 марта в 20:29
Конечно, всё логично. Что год назад, что сейчас.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
12 марта в 18:17
Заскулил очкастый юнга )))
Funny_Smailik
Funny_Smailik ответил DEIVID
12 марта в 15:55
Процент владения мячом вообще никогда ни о чем не говорил. И что удары Месси??? Почти все Алиссон контролировал. Матч завершился логично.
DEIVID ответил Funny_Smailik 240 / 724
Матч завершился логично.

Как и вчера =)
DEIVID
DEIVID ответил Funny_Smailik
12 марта в 15:30
Не играла? Посмотри статистику матча, было невезение у Месси, как вчера у Мане, а его загнобили после игры. 9 ударов, из них 6 в створ ворот против 3 у Ливера. 53 процентов владения мячом. Все удары Лео пролетели мимо штанги или в руки Алиссону. Один гол и можно было хоронить Ливер. Но им повезло =) П.С. Я про "дурняк" с углового =)
Процент владения мячом вообще никогда ни о чем не говорил. И что удары Месси??? Почти все Алиссон контролировал. Матч завершился логично.
Funny_Smailik
Funny_Smailik ответил DEIVID
12 марта в 15:21
Барса не играла на Энфилде, она не знала что делать и как быть. Ощущение, что Вальверде вывел команду без плана. Или он заключался в отдай пас Месси. А это не работает в таких играх.
Не играла? Посмотри статистику матча, было невезение у Месси, как вчера у Мане, а его загнобили после игры. 9 ударов, из них 6 в створ ворот против 3 у Ливера. 53 процентов владения мячом. Все удары Лео пролетели мимо штанги или в руки Алиссону. Один гол и можно было хоронить Ливер. Но им повезло =)

П.С. Я про "дурняк" с углового =)
Funny_Smailik
Funny_Smailik
12 марта в 15:15
Ты также делал Клопп, в игре с Барсой. Получил теперь обратку?! Поделом! Все вы англичане так делаете со времён Челси, когда Дрогба валялся тянув время =)
Шишанутый
Шишанутый
12 марта в 14:55
Радуйся Клоп что офсайд был а то на 30 минут раньше ты вылетел бы из Лч. Атлетико все мог заканчивать еще в основное время. План Симеоне на игру полностью оправдался а от твоего настоящего футбола какой толк если в итоге вылет?
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
12 марта в 13:43
Мне тоже не нравится стиль игры Атлетико, и пока они так играют, я буду продолжать болеть против них... но по игре всё заслуженно, вчера Ливерпуль был плох, с таким вратарём, как Адриан ловить было нечего.
ЮHBA
ЮHBA ответил гном хочет ЛЧ но ЛЧ не хочет
12 марта в 11:45
    гном хочет ЛЧ но ЛЧ не хочет
    гном хочет ЛЧ но ЛЧ не хочет ответил ЮHBA
    12 марта в 11:18
    как вы там вышли в 1/4 аахаххахахахахахахах
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    12 марта в 09:47
    Это всё бред.
    Первый матч выиграли, поэтому и поставили так. А что им делать, приехать раскрыться и пропускать? Правильно делают, если оборона может позволить себе!
    Не то что тупость Зидана
    DEIVID
    DEIVID ответил Ruslik1982
    12 марта в 09:37
    Барселона в прошлом году уже сыграла с вами в настоящий футбол
    Барса не играла на Энфилде, она не знала что делать и как быть. Ощущение, что Вальверде вывел команду без плана. Или он заключался в отдай пас Месси. А это не работает в таких играх.
    DEIVID
    DEIVID
    12 марта в 09:36
    Если ты не побеждаешь автобус, то не можешь быть лучшим.
    Ptaha91
    Ptaha91
    12 марта в 09:21
    Не надо уже показывать эмоций, Клопп все хочет что бы с ним играли открыто и он всех наказывал :D Стиль Атлетико по своему прекрасен и он работает
    ilyafrom
    ilyafrom
    12 марта в 08:06
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      12 марта в 07:27
      Контратаки вы всевырезали с помощью костоломов и судьи
      Pervomaez
      Pervomaez
      12 марта в 07:26
      Немец в бешенстве
      Footbolista
      Footbolista
      12 марта в 06:39
      Ливерпулю надо было забивать свои моменты...и все...
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      12 марта в 06:38
      Тренер выбирает тактику на матч
      cska minus
      cska minus
      12 марта в 06:37
      Симеоне браво!!!
      Pancher_95
      Pancher_95
      12 марта в 06:01
      Это грамотно выставленная тактика тренера, увы, но Симеоне понимал что в открытый футбол на энфилде не прокатит. Атлетико только клиент Реала в ЛЧ, только Реал умеет их выбивать из турнира
      la-respect0
      la-respect0
      12 марта в 05:50
      Как уже многие писали , Мане и Салах слишком часто брали игру на себя...
      112910415
      112910415
      12 марта в 05:08
      такова вся спортивная жизнь ..
      Байкал-38.
      Байкал-38.
      12 марта в 04:18
      Обида говорит в Клоппе
      Ruslik1982
      Ruslik1982
      12 марта в 03:43
      Барселона в прошлом году уже сыграла с вами в настоящий футбол
      renamed user 515326
      renamed user 515326
      12 марта в 03:40
      Атлетико в 1/4 финала. Остальное лирика. В матчах такого уровня главное результат.
      ЮHBA
      ЮHBA
      12 марта в 03:37
      Да ладно Клоппыч, атлеты так всю дорогу играют. Вопросов к тебе и пацанам нет- отличная игра, но у них кипер тащил все, а наш...
      Едем дальше- впереди АПЛ- неплохо было бы поставить рекорд по набранным баллам и на мажорке закончить сезон.
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец.
      12 марта в 03:34
      Юрген не прав)
      В какой футбол будет играть Атлетико решает Семеоне. Если эта игра устраивает болельщиков индейцев, то какая разница кто о чем думает?)
      Я терпеть не могу их футбол, два раза они таким образом выбили Барселону из лч. Хотя в чемпионате каталонцы постоянно их обыгрывают лет 10, что на выезде, что дома. А вот в лч.. испытывали проблемы и вылетали.
      Ливерпуль моменты создавал, несмотря на то, что поставлен был автобус. Реализация была в ужасном состоянии. А потом в игру вступил Адриан и привез первый гол.. потом уже красным было тяжело вернуться в игру. В итоге индейцы их добили очень быстро)
      SuperGobb
      SuperGobb ответил IKER-RAUL
      12 марта в 03:28
      В антифутбол играют Оливер и Скамина в составе ливерпуля. Ахаха)
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