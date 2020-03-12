Все футбольные матчи в Англии будут проходить без зрителей, информирует источник.
Сообщается, что, несмотря на пандемию коронавируса, о приостановке сезона речи не идёт. Вместо этого принято решение проводить матчи АПЛ и низших дивизионов Англии при пустых трибунах.
Также из соображений безопасности планируется ввести запрет на трансляции матчей в пабах, чтобы избежать скопления людей.
Напомним, УЕФА из-за коронавируса вчера отменил два матча Лиги Европы.
Ливерь заслуживает под авации своих фанав поднять первый кубок апл на Энфилде.
Кое то веке получилось стать чемпиком и тут на тебе, во всем виноват Ригони и Ювентус. Вот от них пошла болезнь.
Ливерь заслуживает под авации своих фанав поднять первый кубок апл на Энфилде.
Кое то веке получилось стать чемпиком и тут на тебе, во всем виноват Ригони и Ювентус. Вот от них пошла болезнь.