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Сезон АПЛ продолжится, но матчи будут проходить без зрителей

12 марта 2020, 06:55

Все футбольные матчи в Англии будут проходить без зрителей, информирует источник.

Сообщается, что, несмотря на пандемию коронавируса, о приостановке сезона речи не идёт. Вместо этого принято решение проводить матчи АПЛ и низших дивизионов Англии при пустых трибунах.

Также из соображений безопасности планируется ввести запрет на трансляции матчей в пабах, чтобы избежать скопления людей.

Напомним, УЕФА из-за коронавируса вчера отменил два матча Лиги Европы.

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Все комментарии
Сидни Кросби
Сидни Кросби ответил SuperGobb
вчера в 09:22
не заслуживает, их титул кабинетный, как и все барсуковые трофеи. Ахаха)
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответил SuperGobb
    12 марта в 22:02
    Никому и так не интересно это радужное шоу, ахаха)
    Ты имел ввиду никому не интересная Сериа А, где только имитируется борьба за титул, итак понятно, что Юве выиграет, ха-ха.
    Виталик ManUtd Rus
    Виталик ManUtd Rus
    12 марта в 18:14
    Грамотное решение !
    Dark MU
    Dark MU ответил mphuZ
    12 марта в 12:16
    На Эмирейтс разницы не заметят, так что всё норм.
    Хорошая шутка)
    mphuZ
    mphuZ
    12 марта в 10:55
    На Эмирейтс разницы не заметят, так что всё норм.
    VIPded
    VIPded
    12 марта в 08:32
    Сезон загублен...(((
    SuperGobb
    SuperGobb ответил neomessi
    12 марта в 08:04
    не заслуживает, их титул кабинетный, как и все барсуковые трофеи. Ахаха)
    SuperGobb
    SuperGobb
    12 марта в 08:03
    Никому и так не интересно это радужное шоу, ахаха)
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    12 марта в 07:59
    Апл не интересует
    КЭТиК
    КЭТиК
    12 марта в 07:55
    Клубы будут терпеть убытки.
    beefs
    beefs
    12 марта в 07:34
    Прискорбная новость...
    neomessi
    neomessi
    12 марта в 07:19
    Это не есть хорошо!
    Ливерь заслуживает под авации своих фанав поднять первый кубок апл на Энфилде.
    Кое то веке получилось стать чемпиком и тут на тебе, во всем виноват Ригони и Ювентус. Вот от них пошла болезнь.
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