Сезон АПЛ продолжится, но матчи будут проходить без зрителей

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12 марта 2020, 06:55

Все футбольные матчи в Англии будут проходить без зрителей, информирует источник.

Сообщается, что, несмотря на пандемию коронавируса, о приостановке сезона речи не идёт. Вместо этого принято решение проводить матчи АПЛ и низших дивизионов Англии при пустых трибунах.

Также из соображений безопасности планируется ввести запрет на трансляции матчей в пабах, чтобы избежать скопления людей.