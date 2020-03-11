Матч «Зенит» — «Шальке» перенесен на неопределенный срок

Товарищеский матч между «Зенитом» и «Шальке» перенесен на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.
Клубы приняли совместное решение о переносе матча, запланированного на 29 марта, в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19.
Ранее стало известно, что был подписан указ об ограничении проведения массовых мероприятий численностью более 5 тысяч человек до 10 апреля.
Я считать не успевал...калькулятор сгорел....
Зенит с 2018-го года дома не проигрывает...в чемпе..
Федун же 6 раз был огорчён только в этом сезоне в РПЛ...на Открытии....
Полуфинал Кубка и будет Зениту "товарняком"....хоть резервистов посмотрим....
Я считать не успевал...калькулятор сгорел....
Зенит с 2018-го года дома не проигрывает...в чемпе..
Федун же 6 раз был огорчён только в этом сезоне в РПЛ...на Открытии....
Полуфинал Кубка и будет Зениту "товарняком"....хоть резервистов посмотрим....