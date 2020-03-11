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Матч «Зенит» — «Шальке» перенесен на неопределенный срок

11 марта 2020, 16:43

Товарищеский матч между «Зенитом» и «Шальке» перенесен на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Клубы приняли совместное решение о переносе матча, запланированного на 29 марта, в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее стало известно, что был подписан указ об ограничении проведения массовых мероприятий численностью более 5 тысяч человек до 10 апреля.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
Cayman
Cayman ответил Сергей Саныч
11 марта в 22:06
Любимая команда Миллера отдер-т любимую команду Гитлера как дефолт нашу экономику в 98-ом.
Любимая команда Миллера Шальке
Jeck Denielse
Jeck Denielse
11 марта в 20:38
Уважаемы болельщики "Шальке" подскажите пожалуйста сегодняшние встречи ЛЧ будут со зрителями или без ????
Сергей Саныч
Сергей Саныч
11 марта в 20:11
Любимая команда Миллера отдер-т любимую команду Гитлера как дефолт нашу экономику в 98-ом.
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
11 марта в 19:10, ред.
Мой последний калькулятор сгорел в 1987...раритеты беречь надо)...
Footbolista
Footbolista ответил LOpp
11 марта в 19:09
И этот отменили....судьба-злодейка)...
LOpp
LOpp
11 марта в 18:11
Этот матч полуфинал ЛЧ?
ziborock
ziborock ответил Jeck Denielse
11 марта в 18:05
Вы прям целую авоську Краснодару накидали.... Я считать не успевал...калькулятор сгорел.... Зенит с 2018-го года дома не проигрывает...в чемпе.. Федун же 6 раз был огорчён только в этом сезоне в РПЛ...на Открытии.... Полуфинал Кубка и будет Зениту "товарняком"....хоть резервистов посмотрим....
Резервистов?! Шо, еще не всех в Сочи отправили?)))
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
11 марта в 18:01
А почему новость о не особо нужном и важном матче сделали главной, Это просто товарняк
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
11 марта в 18:00
Джек, мы верим, что вернётся тот самый зенит, который забивал Спартаку Кононова аж целый гол с непонятного удара абы куда или тот гол вспомнить с продавленного дзюбой Кутепова. Нам не хватает искрометного, того зенита
Leha-ha50
Leha-ha50
11 марта в 17:51
Если уж официальные матчи отменяют, то товарняки уж тем более надо игнорировать.
PiterGrad
PiterGrad
11 марта в 17:50
футбольный мир лишился очередного 0 - 0... потеря потерь.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
11 марта в 17:28, ред.
зенит семака это товарняк для любой команды рпл, они даже забить не могут.
Вы прям целую авоську Краснодару накидали....
Я считать не успевал...калькулятор сгорел....

Зенит с 2018-го года дома не проигрывает...в чемпе..
Федун же 6 раз был огорчён только в этом сезоне в РПЛ...на Открытии....

Полуфинал Кубка и будет Зениту "товарняком"....хоть резервистов посмотрим....
25процентный клоун
25процентный клоун ответил VIPded
11 марта в 17:22
зенит семака это товарняк для любой команды рпл, они даже забить не могут.
25процентный клоун
25процентный клоун
11 марта в 17:20
Ну и хорошо, видели их уже с немцами, вся европасмеется
VIPded
VIPded
11 марта в 17:00
Ну да, не до товарняков сейчас...
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