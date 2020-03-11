Матч «Зенит» — «Шальке» перенесен на неопределенный срок

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11 марта 2020, 16:43

Товарищеский матч между «Зенитом» и «Шальке» перенесен на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Клубы приняли совместное решение о переносе матча, запланированного на 29 марта, в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19.

#Шальке04Зенит: товарищеский матч перенесен на неопределенный срок в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19.



Детали: https://t.co/RXVkeCpUaM pic.twitter.com/iKauJgriS9 — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) March 11, 2020

Ранее стало известно, что был подписан указ об ограничении проведения массовых мероприятий численностью более 5 тысяч человек до 10 апреля.

Коронавирус и футбол