Вслед за Италией чемпионат могут приостановить и в Испании

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11 марта 2020, 17:45

По информации Cadena SER, розыгрыш испанских Примеры и Сегунды могут приостановить из-за эпидемии коронавируса.

Вердикт по вопросу приостановки чемпионата остается за министерством здравоохранения и правительством Испании. Сообщается, что сегодня, 11 марта, руководство Федерации футбола Испании проведет встречу с представителями профсоюза испанских футболистов и руководством Примеры для обсуждения этого вопроса.

Напомним, что вчера, 11 марта, все спортивные соревнования в Италии, включая Серию А, были приостановлены из-за эпидемии коронавируса.

Коронавирус и футбол