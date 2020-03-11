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Вслед за Италией чемпионат могут приостановить и в Испании

11 марта 2020, 17:45

По информации Cadena SER, розыгрыш испанских Примеры и Сегунды могут приостановить из-за эпидемии коронавируса.

Вердикт по вопросу приостановки чемпионата остается за министерством здравоохранения и правительством Испании. Сообщается, что сегодня, 11 марта, руководство Федерации футбола Испании проведет встречу с представителями профсоюза испанских футболистов и руководством Примеры для обсуждения этого вопроса.

Напомним, что вчера, 11 марта, все спортивные соревнования в Италии, включая Серию А, были приостановлены из-за эпидемии коронавируса.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
Сидни Кросби
Сидни Кросби ответил Шишанутый
12 марта в 01:04
    Шишанутый
    Шишанутый
    11 марта в 21:39
    Жаль. Совсем тогда не чего смотреть будет. Ну не на бегунков же в самом деле!
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    11 марта в 20:04
    китайцы подоср"ли миру
    Caniggia
    Caniggia
    11 марта в 19:55
    Не верю!
    Майкл59ru
    Майкл59ru
    11 марта в 19:52
    И подарят победу Барселоне.А чего,я согласен. Смысл играть если коронавирус только начал развиваться)
    нечитайло
    нечитайло
    11 марта в 19:51
    Навалилось
    beefs
    beefs
    11 марта в 19:45
    Коронавирус наступает...
    Levadia
    Levadia
    11 марта в 19:39
    С таким успехом и чемпионаты Германии с Францией приостановит.
    BIANCONERI27
    BIANCONERI27 ответил cska minus
    11 марта в 19:15
    Для Юве не осталось важных матчей в серии А,но это будет не справедливо если так решат,вероятно что будет плей-офф из четырех команд.
    Lucky luciano
    Lucky luciano ответил cska minus
    11 марта в 19:08
    В Италии вообще предлагают назначить чемпиона по текущему положению команд...но это бред.
    да ладно вам
    ДСА
    ДСА
    11 марта в 18:49
    Кроме как все сдвинуть на 2 месяца, включая ЕВРО, на ум не приходит.
    DXTK
    DXTK
    11 марта в 18:46
    главное что бы в АПЛ не остановили, а то не видать Ливерпулю опять титула)))
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил LOpp
    11 марта в 18:32
    Читаешь соккер как сводки с войны. Один короновирус в теме. Хорошо, что в России нет короновируса, только ОРВИ
    Есть, но пока единичные случаи. В Ухане вроде как эпидемия на спад пошла, недавно по телеку показали.
    Colchoneros
    Colchoneros
    11 марта в 18:23
    Это писец какой-то!
    LOpp
    LOpp
    11 марта в 18:13
    Читаешь соккер как сводки с войны. Один короновирус в теме. Хорошо, что в России нет короновируса, только ОРВИ
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT
    11 марта в 18:05
    Есть 11 арен) Россияне уважают ла лигу, и жизнь ничего не стоит лол
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил cska minus
    11 марта в 18:02
    Согласен, лучше Аталанту назначить за количество честных голов
    VIPded
    VIPded
    11 марта в 18:02
    Мда, не думал народец об иммунитете естественном .. Пожинаем.. (((
    VAN ARM
    VAN ARM
    11 марта в 18:02
    увидим))
    cska minus
    cska minus
    11 марта в 17:46
    В Италии вообще предлагают назначить чемпиона по текущему положению команд...но это бред.
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