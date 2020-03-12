ПСЖ отомстил за насмешки

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сегодня, 02:30

ПСЖ смог переступить через серию неудач и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов. «Соккер.ру» — об уверенном реванше парижан в игре с дортмундской «Боруссией».

Над ПСЖ с его проблемами и постоянными осечками при полнейшем доминировании во Франции и вливании огромных денег принято насмехаться. Но этот матч в Париже показал, что команда Томаса Тухеля всё-таки умеет концентрироваться. Хотя первый матч мог выбить ПСЖ из колеи – в Дортмунде французы проиграли со счетом 1:2, который, однако, оставлял хорошие шансы в ответной встрече.

Безусловно, она была омрачена тем, что болельщиков из-за распространения коронавируса на трибуны не пустили. Зато фанаты, около пяти тысяч, собрались у стен стадиона и устроили грандиозное файер-шоу, которое показали на большом экране на стадионе игрокам – это должно было их вдохновить.

И действительно, первые минуты прошли в притирке, в сумбуре – всем было непривычно играть, слыша эхо голосов на стадионе, который обычно переполнен. Но постепенно парижане взяли всё под свой контроль и в игре, не изобиловавшей опасными моментами, сумели забить, тем самым перевернув ситуацию и поставив «Боруссию» перед необходимостью атаковать.

Дортмундцы оказались к этому не готовы, не перестроились, не были похожи на себя. Тот же Эрлинг Холанд вместо гола отметился лишь желтой карточкой, а также был передразнен Неймаром, который открыл счет и принял дзен-позу, в которой Холанд праздновал свои голы в Дортмунде. К слову, после выхода в четвертьфинал радостные парижане всем составом приняли такую позу, показав, что не нужно говорить «гоп», пока не перепрыгнешь – сами на этом попадались в предыдущие годы не раз.

Второй гол ПСЖ , забитый перед самым перерывом, еще больше деморализовал «Боруссию», от искрометного футбола которой ничего не осталось. Дортмундцы утратили свою яркую игру и не смогли завестись, поскольку ПСЖ в концовке очень грамотно сбивал ритм и переводил матч в контроль мяча, без обострений и вскрытий зон.

Даже навала, которого хватило бы на гол и перевод матча в дополнительное время, у «Боруссии» не получилось – та ввязалась в потасовку, осталась в меньшинстве после удаления Эмре Джана, и финальные минуты были скомканы. «Боруссия» ожиданий не оправдала, а вот ПСЖ сработал весьма солидно для команды, которая вроде как характеризуется психологической неустойчивостью. Неймар пахал как вол, отрабатывая даже в обороне.

При этом ПСЖ играл без Тиаго Силвы, Марко Верратти и Тома Менье, сеявший раздор Мауро Икарди отсиделся в запасе, а приболевший Килиан Мбаппе вышел на замену и поучаствовал в убийстве времени. Парижане сработали зрело и заслужили отпраздновать выход в четвертьфинал вместе с фанатами у стадиона – но на расстоянии, конечно. Коронавирус же.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 9 (4) – 11 (2)

Ударами по воротам команды не очень радовали, на протяжении всего матча чувствовалось больше напряжения, чем остроты. Поэтому и ударов не хватало. Причем с обеих сторон, правда, парижане относились к своим шансам более благоразумно, их попытки были более точными. Значительная часть ударов дортмундцев пришлась на концовку игры, когда ПСЖ откровенно прижался. Для «Боруссии» такое число ударов неприлично мало. Чаще других бил Джейдон Санчо – три раза.



Владение мячом (точность передач): 50% (83%) – 50% (80%)

Компонент владения мячом оказался равным, но баланс установился благодаря тому, что ПСЖ ближе к концу игры отступил. До этого финального отрезка хозяева владели мячом больше. Да и точность передач у них оказалась выше, причем обе команды по количеству передач были примерно равными: под 450 у ПСЖ и под 500 у «Боруссии». Даже пробежали они суммарно поровну – по 108 км.

Слова

Матс Хуммельс (защитник «Боруссии»):

Трудно сказать, что пошло не так. У обеих команд было мало моментов. Мы не должны были пропускать с углового, а во втором голе нам не повезло. Мы много атаковали, но так и не угрожали воротам соперника. Были полумоменты. Играли не так и плохо в целом. Нельзя было так легко терять мяч. ПСЖ заслужил победу. Он был немного лучше.

Люсьен Фавр (главный тренер «Боруссии»):

Поначалу было тяжело, они сильно давили. Мы играли неплохо. Второй тайм тоже был неплохим. Но не хватало грамотного завершения. Приходилось играть высоко, но у нас есть проблемы с поиском свободных зон. Пропустили необязательные голы. Ошибки случаются в футболе. Нельзя никого винить за гол, пропущенный с углового. И во втором случае мы могли лучше отработать.

Тило Керер (защитник ПСЖ ):

Это был захватывающий матч. Мы получили тот результат, который нам был нужен. Очень рады. Люди в Париже, наши болельщики очень долго ждали этого в Лиге чемпионов. Это не конец для нас – это начало.