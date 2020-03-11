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ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи с «Уфой» и «Зенитом»

11 марта 2020, 12:35

Продажа билетов на домашние матчи ЦСКА с «Уфой» и «Зенитом» временно приостановлена, об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

«Дальнейший порядок реализации билетной программы будет опубликован после получения решения от РФС и РПЛ в связи с указом мэра Москвы об ограничениях при проведении массовых мероприятий», — говорится на официальном сайте ЦСКА.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
cska minus
cska minus ответил Red blu
11 марта в 23:57
Да это дело каждого. Мне с этими людьми детей не крестить, не верят и ладно.
Red blu
Red blu ответил cska minus
11 марта в 20:19
Потому что не доходит до людей)
Заметь, получается никто из людей тебе не верит.))
МапС
МапС
11 марта в 19:10
По-ходу пока московскому футболу капец. Пусть Собянин терь кажет московские матчи по общедоступному телеканалу Москва-24. Хоккея кстати тож касается!
cska minus
cska minus ответил Red blu
11 марта в 18:51
Потому что не доходит до людей)
Red blu
Red blu ответил cska minus
11 марта в 18:37
Текущее положение может измениться, история говорит об обратном. Кто самый титулованный клуб?) За кого бы ты не болел, спорить глупо. Я за Спартак не болею, но отношусь к этому клубу с уважением.
Может, не может, а 10 место есть 10 место и с этим не поспоришь. А кто самый титулованный клуб на постсоветском пространстве все знают, с этим спорить глупо.
Ты так часто твердишь что не болеешь за Спартак, что начинают брать сомнения.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Армейская душа
11 марта в 18:20
Главное чтобы у Миллера хватило денег на Вилкова и Ко, а за ЦСКА не переживай
Читал про новые назначения на тур? Зениту вновь Моськалёва-двоечника подсунули (наверно, по личной просьбе Миллера).
На всякий случай напомню, что в прошлом сезоне он дважды судил Зенит-Спартак, оба раза на 2 балла. В первом туре этого сезона тоже накосячил в пользу народных, был отстранён вплоть до прошлого тура.
А ты говоришь, Вилков...
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
11 марта в 18:11
это полный облом
Санчо Панса
Санчо Панса ответил Ангел неБесГрешен
11 марта в 18:09
гинер потеряет ещё энную сумму. Хотя больше 5 тыщ к нему редко и заглядывало ;)
Ой, Валера, самому то не стыдно врать?)
Санчо Панса
Санчо Панса
11 марта в 18:09
Коронавирус добрался и до РПЛ...Печально, конечно, все это осознавать!
Армейская душа
Армейская душа ответил Ангел неБесГрешен
11 марта в 17:47
гинер потеряет ещё энную сумму. Хотя больше 5 тыщ к нему редко и заглядывало ;)
Главное чтобы у Миллера хватило денег на Вилкова и Ко, а за ЦСКА не переживай
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 марта в 17:23
гинер потеряет ещё энную сумму. Хотя больше 5 тыщ к нему редко и заглядывало ;)
cska minus
cska minus ответил Red blu
11 марта в 15:33
Текущее положение может измениться, история говорит об обратном.
Кто самый титулованный клуб?) За кого бы ты не болел, спорить глупо.
Я за Спартак не болею, но отношусь к этому клубу с уважением.
Red blu
Red blu ответил cska minus
11 марта в 15:30
Сильных всегда не любят, поэтому все не любят Спартак...
Скорее не сильных, а слабых с 10 места. Поэтому Спартак и не любят.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Charismatic
11 марта в 15:06
А еще Собянин лично создал коронавирус, чтобы утопить цска! Что еще придумаешь?
Совершенно АГА!!! На пару с Федуном наколдовали.
cska minus
cska minus
11 марта в 14:58
Ну и тон.
Ты забыл добавить "Упал-отжался!", в ЦСКА же так принято?))) Хоть ЦСКА к армии никакого отношения и не имеет...
Ахахаха, ладно ладно. Как говорил Чиполлино: Не злитесь, сеньор Помидор. От злости, говорят, витамины пропадают!😁
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
11 марта в 14:58
на коней и так ходит по 15 человек((смешно
Charismatic
Charismatic ответил Red blu
11 марта в 14:58
Сейчас мясные глорики начнут петь что у ЦСКА мало болельщиков А на выездной матч с Ростовом было 2000 болельщиков. На матче ПФК ЦСКА — «Динамо» команды поддерживали 24 482 зрителя. Это новый рекорд посещаемости в домашних матчах с бело-голубыми в чемпионатах России. Рекорд посещаемости "ВЭБ- Арены", домашнего стадиона московского ЦСКА, установлен на матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между армейцами и столичным "Спартаком". Об этом сообщает пресс- служба ЦСКА. Встречу посетил 29 361 зритель. Предыдущий рекорд посещаемости был установлен 12 апреля в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы между ЦСКА и лондонским "Арсеналом". Тогда игру посетили 29 284 человека. "ВЭБ- Арена" вмещает 30 тыс. зрителей.
То есть при такой небольшой вместительности всё равно полный стадион не собирается, даже на Арсенал? Что ж...
Charismatic
Charismatic ответил Leha-ha50
11 марта в 14:55
Собянин явно хочет ЦСКА утопить !!! Три матча без зрителей , а у конкурентов по одному.
А еще Собянин лично создал коронавирус, чтобы утопить цска! Что еще придумаешь?
Армейская душа
Армейская душа ответил cska minus
11 марта в 14:51
Ну постой. Статья опубликована на этом сайте. Статью написал не я. Значит не только мои фантазии. Плюс есть история клуба, грязная история. Взять в пример Карпина и его взаимоотношения с ЦСКА. Вот расскажи, как ты пришёл к тому чтобы болеть за ЦСКА? Сразу говорю я не за Спартак болею, просто всем удобно называть меня "Спартачем". Ну а мне что остается? Не переубеждать же)
Ещё раз для альтернативно одарённых - фантазии свиней меня не интересуют. Ферштейн? Свободен
cska minus
cska minus ответил Red blu
11 марта в 14:50
Сильных всегда не любят, поэтому все не любят Спартак...
cska minus
cska minus ответил Армейская душа
11 марта в 14:49
Ну постой.
Статья опубликована на этом сайте.
Статью написал не я.
Значит не только мои фантазии.
Плюс есть история клуба, грязная история. Взять в пример Карпина и его взаимоотношения с ЦСКА.
Вот расскажи, как ты пришёл к тому чтобы болеть за ЦСКА?
Сразу говорю я не за Спартак болею, просто всем удобно называть меня "Спартачем". Ну а мне что остается? Не переубеждать же)
Red blu
Red blu ответил cska minus
11 марта в 14:45, ред.
Тут была статья) почему не любят ЦСКА) https://m.soccer.ru/blogs/record/929295/akinfeev-igor-cska
Ха....На соккере была статья почему не любят Спартак.
(10 причин ненависти к «Спартаку»)
30.08.2016, 14:00
Армейская душа
Армейская душа ответил cska minus
11 марта в 14:43
Ну походу не всем плевать😂😂😂
Тут только ты свои фантазии постишь
cska minus
cska minus ответил Армейская душа
11 марта в 14:40
Ну походу не всем плевать😂😂😂
Армейская душа
Армейская душа ответил cska minus
11 марта в 14:38
Тут была статья) почему не любят ЦСКА) https://m.soccer.ru/blogs/record/929295/akinfeev-igor-cska
Тут всем плевать на свиные фантазии
cska minus
cska minus ответил Red blu
11 марта в 14:17
Тут была статья) почему не любят ЦСКА)
https://m.soccer.ru/blogs/record/929295/akinfeev-igor-cska
Red blu
Red blu ответил Leha-ha50
11 марта в 14:16
Собянин явно хочет ЦСКА утопить !!! Три матча без зрителей , а у конкурентов по одному.
За версту видно, мясной чел.....
oFANATo
oFANATo ответил Leha-ha50
11 марта в 14:13
Собянин явно хочет ЦСКА утопить !!! Три матча без зрителей , а у конкурентов по одному.
Верно подмечено, свиньям разрешил провести домашний матч с Краснодаром, а на следующий день придумал запрет.
Leha-ha50
Leha-ha50
11 марта в 14:01
Собянин явно хочет ЦСКА утопить !!! Три матча без зрителей , а у конкурентов по одному.
cska minus
cska minus ответил Армейская душа
11 марта в 13:53
Да, жаль что забанили...мог бы успеть наговорить на пожизненный бан...
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