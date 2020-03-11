ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи с «Уфой» и «Зенитом»

1583919321

11 марта 2020, 12:35

Продажа билетов на домашние матчи ЦСКА с «Уфой» и «Зенитом» временно приостановлена, об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

«Дальнейший порядок реализации билетной программы будет опубликован после получения решения от РФС и РПЛ в связи с указом мэра Москвы об ограничениях при проведении массовых мероприятий», — говорится на официальном сайте ЦСКА .

Коронавирус и футбол