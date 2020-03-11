ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи с «Уфой» и «Зенитом»

Продажа билетов на домашние матчи ЦСКА с «Уфой» и «Зенитом» временно приостановлена, об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
«Дальнейший порядок реализации билетной программы будет опубликован после получения решения от РФС и РПЛ в связи с указом мэра Москвы об ограничениях при проведении массовых мероприятий», — говорится на официальном сайте ЦСКА.
Ты так часто твердишь что не болеешь за Спартак, что начинают брать сомнения.
Ты так часто твердишь что не болеешь за Спартак, что начинают брать сомнения.
На всякий случай напомню, что в прошлом сезоне он дважды судил Зенит-Спартак, оба раза на 2 балла. В первом туре этого сезона тоже накосячил в пользу народных, был отстранён вплоть до прошлого тура.
А ты говоришь, Вилков...
На всякий случай напомню, что в прошлом сезоне он дважды судил Зенит-Спартак, оба раза на 2 балла. В первом туре этого сезона тоже накосячил в пользу народных, был отстранён вплоть до прошлого тура.
А ты говоришь, Вилков...
Кто самый титулованный клуб?) За кого бы ты не болел, спорить глупо.
Я за Спартак не болею, но отношусь к этому клубу с уважением.
Кто самый титулованный клуб?) За кого бы ты не болел, спорить глупо.
Я за Спартак не болею, но отношусь к этому клубу с уважением.
Ты забыл добавить "Упал-отжался!", в ЦСКА же так принято?))) Хоть ЦСКА к армии никакого отношения и не имеет...
Ахахаха, ладно ладно. Как говорил Чиполлино: Не злитесь, сеньор Помидор. От злости, говорят, витамины пропадают!😁
Ты забыл добавить "Упал-отжался!", в ЦСКА же так принято?))) Хоть ЦСКА к армии никакого отношения и не имеет...
Ахахаха, ладно ладно. Как говорил Чиполлино: Не злитесь, сеньор Помидор. От злости, говорят, витамины пропадают!😁
Статья опубликована на этом сайте.
Статью написал не я.
Значит не только мои фантазии.
Плюс есть история клуба, грязная история. Взять в пример Карпина и его взаимоотношения с ЦСКА.
Вот расскажи, как ты пришёл к тому чтобы болеть за ЦСКА?
Сразу говорю я не за Спартак болею, просто всем удобно называть меня "Спартачем". Ну а мне что остается? Не переубеждать же)
Статья опубликована на этом сайте.
Статью написал не я.
Значит не только мои фантазии.
Плюс есть история клуба, грязная история. Взять в пример Карпина и его взаимоотношения с ЦСКА.
Вот расскажи, как ты пришёл к тому чтобы болеть за ЦСКА?
Сразу говорю я не за Спартак болею, просто всем удобно называть меня "Спартачем". Ну а мне что остается? Не переубеждать же)
(10 причин ненависти к «Спартаку»)
30.08.2016, 14:00
(10 причин ненависти к «Спартаку»)
30.08.2016, 14:00
https://m.soccer.ru/blogs/record/929295/akinfeev-igor-cska
https://m.soccer.ru/blogs/record/929295/akinfeev-igor-cska