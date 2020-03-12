Гасперини: «После возвращения в Италию мы погрузились в реальность»

Главный тренер «Аталанты» в интервью Corriere dello Sport рассказал про эпидемию коронавируса в Италии. Напомним, что недавно «Аталанта» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв «Валенсию».

После возвращения в Италию мы погрузились в реальность, которая, как мы знали, была ужасна, но не догадывались, что стало еще хуже.

Еще четыре дня назад мир был другой. Сегодня мы не знаем, что будем делать, мы бы хотели просто тренироваться. Мы многого не просим. Это тяжело, но мы обязаны адаптироваться к таким условиям.

Понятия не имею, что будет в будущем. Одни неопределенности.