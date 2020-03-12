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Гасперини: «После возвращения в Италию мы погрузились в реальность»

12 марта 2020, 11:10

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини в интервью Corriere dello Sport рассказал про эпидемию коронавируса в Италии. Напомним, что недавно «Аталанта» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв «Валенсию». 

После возвращения в Италию мы погрузились в реальность, которая, как мы знали, была ужасна, но не догадывались, что стало еще хуже. 

Еще четыре дня назад мир был другой. Сегодня мы не знаем, что будем делать, мы бы хотели просто тренироваться. Мы многого не просим. Это тяжело, но мы обязаны адаптироваться к таким условиям. 

Понятия не имею, что будет в будущем. Одни неопределенности. 

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bublikyo
bublikyo
12 марта в 15:35
Команда просто хочет играть в футбол, и делится эмоциями со своими болельщикам
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
12 марта в 15:08
Наверное лучший сезон в истории и тут такая засада..
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