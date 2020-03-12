ГлавнаяНовости

ЦСКА пустит на матч с «Уфой» только владельцев абонементов

12 марта 2020, 13:47
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб УфаУфаЗавтра в 16:30 Не начался

ЦСКА определился с билетной политикой на ближайшие матчи РПЛ против «Уфы» и «Зенита». 

Пресс-служба клуба сообщает, что на игры смогут попасть только обладатели сезонных абонементов.  Также подчеркивается, что из-за ограничения в 5000 человек, обе игры владельцы абонементов посетить не смогут. 

Напомним, во вторник мэр Москвы Сергей Собянин своим указом запретил проводить в Москве массовые мероприятия, посещаемость которых составляет более 5 тыс. человек.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Для болельщиков «Крыльев» организован бесплатный вход на матч с «Тамбовом»
Сегодня, 12:27 Комментарии2
На матче «Зенит» — «Урал» ожидается 50 тыс. зрителей, несмотря на вирус
Сегодня, 11:53 Комментарии22
ОфициальноНа матч «Урал» — «Рубин» будет допущено до 5 тыс. болельщиков
12 марта Комментарии1
«Уфа» согласовала с ЦСКА квоту болельщиков
12 марта Комментарии13
Во Франции ввели ограничение на посещаемость спортивных соревнований
09 марта Комментарии1
ОфициальноМатч ЛЧ ПСЖ — «Боруссия» Д пройдет без зрителей
09 марта Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
oFANATo
oFANATo ответил ziborock
12 марта в 18:45
Интересно, а деньги владельцам абонементов Гинер вернет?!
Эта идея Собянина, вот пусть он и возвращает.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Армейская душа
12 марта в 18:10, ред.
«На матчи будут допущены только владельцы абонементов. При этом в связи с ограничением в 5000 участников мероприятия не все владельцы абонементов смогут посетить оба матча. Они будут поделены на две группы: владельцы абонементов в чётные и нечётные сектора. Путём жеребьёвки, которая пройдёт в прямом эфире на официальном клубном канале в YouTube, будет определено, на какой из двух матчей будут допущены обладатели абонементов в чётные сектора, а на какой — в нечётные. Жеребьёвка, которую проведёт Василий Березуцкий, состоится 12 марта и начнётся в 16:00 мск. Владельцы абонементов «Верю в команду» смогут посетить оба матча. Владельцы абонементов в центральные сектора будут размещены на нижнем ярусе трибуны С», — говорится в сообщении.
Владельцы абонементов «Верю в команду» смогут посетить матч с "Уфой".
Владельцы абонементов «Не верю в команду» только матч с "Зенитом".


А если серьёзно...было ли что сказано про болельщиков гостей..???
Или Вася только местных будет делить ???
ziborock
ziborock
12 марта в 16:37
Интересно, а деньги владельцам абонементов Гинер вернет?!
SHMEL
SHMEL
12 марта в 16:08
Ну хотябы так, без поддержки не останемся.
RIR68
RIR68
12 марта в 15:55
наверно, это будет справедливо. а как поступать с вип-ложами - кольца Гинера?)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Армейская душа
12 марта в 15:06
Все понял, спасибо
cska vperiod
cska vperiod
12 марта в 15:02
Как то странные ограничения, либо игры проводить вообще без зрителей либо непонятная цифра в 5 тыс. человек и как это спасёт от вируса, типа 5 тыс не 30 или как? Кто-нибудь понимает?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
12 марта в 14:16
    Армейская душа
    Армейская душа ответил ANATOLY KANDAUROV
    12 марта в 14:11
    А как считать будут, если абонементов продано около 12 тысяч?
    «На матчи будут допущены только владельцы абонементов. При этом в связи с ограничением в 5000 участников мероприятия не все владельцы абонементов смогут посетить оба матча. Они будут поделены на две группы: владельцы абонементов в чётные и нечётные сектора. Путём жеребьёвки, которая пройдёт в прямом эфире на официальном клубном канале в YouTube, будет определено, на какой из двух матчей будут допущены обладатели абонементов в чётные сектора, а на какой — в нечётные.

    Жеребьёвка, которую проведёт Василий Березуцкий, состоится 12 марта и начнётся в 16:00 мск. Владельцы абонементов «Верю в команду» смогут посетить оба матча. Владельцы абонементов в центральные сектора будут размещены на нижнем ярусе трибуны С», — говорится в сообщении.
    VIPded
    VIPded
    12 марта в 14:08
    Абонементов поболее 5000... Короче, кто первый встал, того и тапки...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    12 марта в 14:00
    А как считать будут, если абонементов продано около 12 тысяч?
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100