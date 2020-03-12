ЦСКА пустит на матч с «Уфой» только владельцев абонементов

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12 марта 2020, 13:47

ЦСКА определился с билетной политикой на ближайшие матчи РПЛ против «Уфы» и «Зенита».

Пресс-служба клуба сообщает, что на игры смогут попасть только обладатели сезонных абонементов. Также подчеркивается, что из-за ограничения в 5000 человек, обе игры владельцы абонементов посетить не смогут.

Напомним, во вторник мэр Москвы Сергей Собянин своим указом запретил проводить в Москве массовые мероприятия, посещаемость которых составляет более 5 тыс. человек.