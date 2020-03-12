ЦСКА пустит на матч с «Уфой» только владельцев абонементов

ЦСКА определился с билетной политикой на ближайшие матчи РПЛ против «Уфы» и «Зенита».
Пресс-служба клуба сообщает, что на игры смогут попасть только обладатели сезонных абонементов. Также подчеркивается, что из-за ограничения в 5000 человек, обе игры владельцы абонементов посетить не смогут.
Напомним, во вторник мэр Москвы Сергей Собянин своим указом запретил проводить в Москве массовые мероприятия, посещаемость которых составляет более 5 тыс. человек.
Владельцы абонементов «Не верю в команду» только матч с "Зенитом".
А если серьёзно...было ли что сказано про болельщиков гостей..???
Или Вася только местных будет делить ???
Владельцы абонементов «Не верю в команду» только матч с "Зенитом".
А если серьёзно...было ли что сказано про болельщиков гостей..???
Или Вася только местных будет делить ???
Жеребьёвка, которую проведёт Василий Березуцкий, состоится 12 марта и начнётся в 16:00 мск. Владельцы абонементов «Верю в команду» смогут посетить оба матча. Владельцы абонементов в центральные сектора будут размещены на нижнем ярусе трибуны С», — говорится в сообщении.
Жеребьёвка, которую проведёт Василий Березуцкий, состоится 12 марта и начнётся в 16:00 мск. Владельцы абонементов «Верю в команду» смогут посетить оба матча. Владельцы абонементов в центральные сектора будут размещены на нижнем ярусе трибуны С», — говорится в сообщении.