Сульшер – о матче без зрителей: «Мы должны делать то, что нам скажут»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал решение провести матч команды с ЛАСКом в 1/8 финала Лиги Европы без зрителей. Встреча пройдет без болельщиков из-за угрозы распространения коронавируса.

Это сложные обстоятельства не только для футбола, но и для общества в целом, так что мы должны делать то, что нам скажут и продолжать игру, если так считают власти. Игроки ведут себя по-прежнему, они готовились к матчу в обычном режиме.