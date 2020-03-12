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Сульшер – о матче без зрителей: «Мы должны делать то, что нам скажут»

12 марта 2020, 08:43
ЛАСКЛоготип футбольный клуб ЛАСК (Линц)0 : 5Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал решение провести матч команды с ЛАСКом в 1/8 финала Лиги Европы без зрителей. Встреча пройдет без болельщиков из-за угрозы распространения коронавируса.

Это сложные обстоятельства не только для футбола, но и для общества в целом, так что мы должны делать то, что нам скажут и продолжать игру, если так считают власти. Игроки ведут себя по-прежнему, они готовились к матчу в обычном режиме.

Отметим, что ранее из-за коронавируса были отменены поединки 1/8 финала Лиги Европы  «Интер» — «Хетафе» и «Севилья» — «Рома».

Коронавирус и футбол

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ОПС
ОПС
12 марта в 10:41, ред.
И все таки футбол без зрителей, это уже не футбол.
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