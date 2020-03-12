Сульшер – о матче без зрителей: «Мы должны делать то, что нам скажут»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал решение провести матч команды с ЛАСКом в 1/8 финала Лиги Европы без зрителей. Встреча пройдет без болельщиков из-за угрозы распространения коронавируса.
Это сложные обстоятельства не только для футбола, но и для общества в целом, так что мы должны делать то, что нам скажут и продолжать игру, если так считают власти. Игроки ведут себя по-прежнему, они готовились к матчу в обычном режиме.
Отметим, что ранее из-за коронавируса были отменены поединки 1/8 финала Лиги Европы «Интер» — «Хетафе» и «Севилья» — «Рома».