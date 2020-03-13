ГлавнаяНовости

Балахнин: «С „Локо“ „Ростову“ будет намного сложнее, чем с ЦСКА»

вчера, 04:16
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавтра в 19:00 Не начался

Экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от предстоящего матча бывшей команды против ЦСКА в рамках 22-го тура РПЛ.

На данном этапе «Локомотив» — команда более серьёзная, чем ЦСКА. Она более сбалансирована как в обороне, так и в защите. Да, «железнодорожники» сейчас не забивают много, но свой момент всегда реализуют. С ними «Ростову» будет намного сложнее.

В минувшем туре чемпионата России «Локомотив» одержал победу над «Ахматом» (1:0), а «Ростов» обыграл ЦСКА (3:2).

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Орлов: «„Зенит“ так и не научился взламывать „автобусы“»
Сегодня, 14:18 Комментарии0
Врач «Динамо» – о коронавирусе: «Можно заболеть и не посещая матчи»
Сегодня, 14:12 Комментарии2
Аршавин: «Я огорчен, что „Зенит“ провел два сухих матча»
Сегодня, 14:05 Комментарии1
Директор «Тамбова» поддержал идею приостановить чемпионат России
Сегодня, 13:57 Комментарии0
Егоров: «Я думаю, что у „Рубина“ будет всё нормально»
Сегодня, 13:50 Комментарии0
Орлов: «Евро-2020 проводить нужно, пусть без зрителей. Нельзя бояться»
Сегодня, 13:21 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
drive45
drive45
сегодня в 00:11
А кому легко, в конце чемпионата борьба обостряется, каждой из команд нужны очки . Побеждает сильнейший но Ростов играет дома и будет играть только на победу.
Юрниекс
Юрниекс
сегодня в 00:02
Ну да..Против 9 играть проще чем против 11..Но все равно..для верности закажите питерского судью..
tims
tims
вчера в 19:04
    112910415
    112910415
    вчера в 18:09
    ну да, сложнее ... но не безнадёжно !
    Игорь Волков
    Игорь Волков
    вчера в 11:53
    "Как в обороне, так и в защите"))
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответил Армейская душа
    вчера в 11:53
    Ну так не Безбородов же судить будет
    Безбородова, как главного судью, отстранили от судейства в данном туре. Заслужил.
    drug01
    drug01
    вчера в 11:28
    Может судьи помогут????
    мангo
    мангo
    вчера в 10:46
    ну да никто двух игроков у Локо удалить не посмеет
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    вчера в 10:32
    Думаю обе команды рисковать не будут слишком будет высока цена ошибки. Сухарь сгоняют
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 10:08
    Плохо что воскресный матч назначен на 19 часов. Зачем так поздно? Болельщики из области могут не поехать
    На матче с ЦСКА на Ростов-Арене было более 40 тысяч болельщиков. Посмотрим сколько будет на матче с Локо. В продаже ещё 11 тысяч билетов
    Армейская душа
    Армейская душа
    вчера в 09:14
    Ну так не Безбородов же судить будет
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 08:33
    У Ростова травмированы - Бабурин, Чистяков, Логашов, Ионов. У Глебова в матче с Локо дисквалификация. Посмотрим какой состав выставит Карпин
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 08:21
    Дело пахнет ничьей
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    вчера в 07:16
    Будет унылая ниья...
    kastites
    kastites
    вчера в 06:20
    Обыграют на одной ноге
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 06:08
    конечно))) двоих паровозов точно не удалят )))))))))))))
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 05:48
    Наверное безбородова не будет.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100