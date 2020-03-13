Балахнин: «С „Локо“ „Ростову“ будет намного сложнее, чем с ЦСКА»

Экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от предстоящего матча бывшей команды против ЦСКА в рамках 22-го тура РПЛ.
На данном этапе «Локомотив» — команда более серьёзная, чем ЦСКА. Она более сбалансирована как в обороне, так и в защите. Да, «железнодорожники» сейчас не забивают много, но свой момент всегда реализуют. С ними «Ростову» будет намного сложнее.
В минувшем туре чемпионата России «Локомотив» одержал победу над «Ахматом» (1:0), а «Ростов» обыграл ЦСКА (3:2).
На матче с ЦСКА на Ростов-Арене было более 40 тысяч болельщиков. Посмотрим сколько будет на матче с Локо. В продаже ещё 11 тысяч билетов
На матче с ЦСКА на Ростов-Арене было более 40 тысяч болельщиков. Посмотрим сколько будет на матче с Локо. В продаже ещё 11 тысяч билетов