Балахнин: «С „Локо“ „Ростову“ будет намного сложнее, чем с ЦСКА»

Экс-наставник «Ростова» поделился ожиданиями от предстоящего матча бывшей команды против ЦСКА в рамках 22-го тура РПЛ .

На данном этапе «Локомотив» — команда более серьёзная, чем ЦСКА . Она более сбалансирована как в обороне, так и в защите. Да, «железнодорожники» сейчас не забивают много, но свой момент всегда реализуют. С ними «Ростову» будет намного сложнее.