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Червиченко: «Черчесов не прогибается под игроков»

12 марта 2020, 21:29

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко похвалил наставника сборной России Станислава Черчесова, который сегодня продлил контракт.

Всегда нужно исходить из того, были ли лучше предложения. В настоящее время для нашей сборной это лучшее предложение. Сборная игру показывает хорошую, пока что проходит во все турниры. Думаю, что логика в этом есть. Черчесов не прогибается под игроков, свою линию гнет. В этом плане все абсолютно логично.

Почему сборная должна потерять стабильность? Я не вижу для этого причин. Произойти, конечно, может все, но объективных причин для этого нет

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