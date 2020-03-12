Червиченко: «Черчесов не прогибается под игроков»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко похвалил наставника сборной России , который сегодня продлил контракт.

Всегда нужно исходить из того, были ли лучше предложения. В настоящее время для нашей сборной это лучшее предложение. Сборная игру показывает хорошую, пока что проходит во все турниры. Думаю, что логика в этом есть. Черчесов не прогибается под игроков, свою линию гнет. В этом плане все абсолютно логично.

Почему сборная должна потерять стабильность? Я не вижу для этого причин. Произойти, конечно, может все, но объективных причин для этого нет