Овчинников объяснил, почему 10 лет назад перестал пить алкоголь

Тренер ЦСКА и бывший голкипер «Локомотива» рассказал, почему решил отказаться от употребления алкоголя 10 лет назад:

Наверное, рождение сына на меня повлияло. И то, что мне уже не надо было снимать стресс, я уже не играл. Я считаю, что это плохой пример хоть раз в жизни увидеть выпившего отца. Для меня так. Я не знаю, как люди, но я не могу представить, чтобы мой сын увидел меня пьяным хоть раз. Я бы никогда не хотел видеть таким своего отца. Это был очень серьезный толчок.

Я не решал, просто не стал это делать. В одну минуту. Вот он родился, и я через минуту решил. И я думаю, что мое решение не поменяется. Ну если у меня не родится тройня еще. А то там я уже с горя. Я уже не осилю. На самом деле это не так уж сложно. Я не могу сказать, что я любитель каких-то крепких напитков. Да, пиво я любил, но это [бросить пить] гораздо проще, чем бросить курить.