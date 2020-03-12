Зуев: «Для „Рубина“ каждая игра сейчас важна»

Полузащитник «Рубина» перед встречей 22-го тура РПЛ с «Арсеналом» поделился мнением о текущем турнирном положении казанцев:

Конечно, эмоциональное состояние первые два дня после матча с «Крыльями» было не очень. Но смысла об этом думать уже нет, это прошло, нужно забыть и думать о следующей игре. Сейчас каждая игра важная. Конечно все понимают, какой у команды турнирное положение. Надеюсь, что это временные трудности, которые мы исправим. Приятно, что несмотря на результаты болельщики нас все равно поддерживают.

Что касается удачной серии «Арсенала» на своем поле в матчах с «Рубином», то это всего лишь статистика. Не стоит на этом зацикливаться. Нужно выходить и играть в свою игру.