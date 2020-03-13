Силкин: «Кокорину будет сложно забить сотый гол в матче с „Краснодаром“»

Экс-наставник московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ «Сочи» — «Краснодар». Бывший тренер Кокорина оценил шансы форварда забить свой сотый гол в карьере в ворота «быков».
Соперник достаточно серьёзный, и Кокорину будет сложно забить свой юбилейный мяч именно в матче с «Краснодаром». Но, конечно, он будет стараться это сделать уже в грядущей встрече. Что касается игры в целом, то обеим командам очки нужны как воздух. Но «Краснодар» всё-таки фаворит — его футболисты более сыграны. «Сочи» же не хватает монолитности. Состав у южан хороший, но команда находится ещё в периоде становления.
В перенесённом матче 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Оренбург» (5:1) Кокорин отличился двумя забитыми мячами.