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Силкин: «Кокорину будет сложно забить сотый гол в матче с „Краснодаром“»

вчера, 03:43
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗавтра в 14:00 Не начался

Экс-наставник московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ «Сочи» — «Краснодар». Бывший тренер Кокорина оценил шансы форварда забить свой сотый гол в карьере в ворота «быков».

Соперник достаточно серьёзный, и Кокорину будет сложно забить свой юбилейный мяч именно в матче с «Краснодаром». Но, конечно, он будет стараться это сделать уже в грядущей встрече. Что касается игры в целом, то обеим командам очки нужны как воздух. Но «Краснодар» всё-таки фаворит — его футболисты более сыграны. «Сочи» же не хватает монолитности. Состав у южан хороший, но команда находится ещё в периоде становления.

В перенесённом матче 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Оренбург» (5:1) Кокорин отличился двумя забитыми мячами.

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Авербуx
Авербуx
вчера в 12:09
справится
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
вчера в 07:07
Сочи победит....Кокошка забьет два..
Mangur
Mangur
вчера в 04:21
Без коментариев
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