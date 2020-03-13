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Мирзоян: «Не считаю „Оренбург“ лёгким соперником для „Спартака“»

вчера, 03:16
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакИдет первый тайм

Экс-нападающий «Спартака» Александр Мирзоян поделился ожиданиями от выездного матча бывшей команды против «Оренбурга» в 22-м туре РПЛ.

Не считаю, что «Оренбург» – лёгкий соперник для «Спартака». Наоборот, такие команды обычно выходят на матчи против топ-клубов с ещё большим настроем. Поэтому игра точно будет нелёгкой. Нужно постараться полностью восстановиться после прошлого тура, и, будем надеяться, что у «Спартака» всё получится.

«Спартак» в минувшем туре чемпионата России проиграл «Краснодару» (0:1). В свою очередь, «Оренбург» потерпел разгромное поражение от «Сочи» (1:5) в перенесённом матче 18-го тура РПЛ.

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cska1948
cska1948
вчера в 11:23
После разгромного поражения в Сочи, Оренбург постарается реабилитироваться в игре перед своими болельщиками. Так что СпаМу будет очень не просто увезти очки из Оренбурга.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 09:57
Оренбург временно покинула мотивация, но к Спартаку обещала вернуться..
Leningrad 84
Leningrad 84
вчера в 07:20
Судя по таким заявлениям, похоже, что Спартаку в Оренбурге в лучшем случае удастся зацепить ничейку...
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
вчера в 07:06
за то Спартак легкий соперник для Оренбурга...
112910415
112910415
вчера в 06:59
нормальный тяжёлый соперник
южный матч не показателен, там свои дела
ДСА
ДСА
вчера в 06:43
Судя по всему Оренбург не в форме.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 05:54
Пуховики расшатают кресло под попругуньей стрекозой.
ABir
ABir
вчера в 05:53
У Спартака в последнее время проходных матчей не бывает. И если даже удаётся побеждать, то всегда в упорной борьбе и на тоненького
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