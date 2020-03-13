Мирзоян: «Не считаю „Оренбург“ лёгким соперником для „Спартака“»

Экс-нападающий «Спартака» Александр Мирзоян поделился ожиданиями от выездного матча бывшей команды против «Оренбурга» в 22-м туре РПЛ .

Не считаю, что «Оренбург» – лёгкий соперник для «Спартака». Наоборот, такие команды обычно выходят на матчи против топ-клубов с ещё большим настроем. Поэтому игра точно будет нелёгкой. Нужно постараться полностью восстановиться после прошлого тура, и, будем надеяться, что у «Спартака» всё получится.