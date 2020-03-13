ГлавнаяНовости

Президент «Атлетико»: «Заключил бы с Симеоне пожизненный контракт»

вчера, 19:21
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 3Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоЗакончился в доп. время

Президент «Атлетико» Энрике Сересо поделился мнением о главном тренере команды Диего Симеоне.

Симеоне входит в тройку самых важных людей в истории нашего клуба. Мы были уверены, что способны пройти «Ливерпуль». У нас есть лучший тренер в мире и великолепная команда, на которую клуб может рассчитывать многие годы. Я бы заключил с Симеоне пожизненный контракт.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Мата: «Очень рад играть с Фернандешем и Игало в одной команде»
Сегодня, 12:20 Комментарии1
Вице-председатель «Вест Хэма» предложила аннулировать результаты сезона АПЛ
Сегодня, 11:52 Комментарии31
Марадона поддержал итальянцев в связи с пандемией
Сегодня, 10:46 Комментарии1
Бензема скучает на карантине
Сегодня, 10:23 ВидеоКомментарии6
Отец Холанда отреагировал на троллинг своего сына игроками ПСЖ
Сегодня, 09:52 ВидеоКомментарии6
Президент «Брешии»: «Итальянский футбол рухнет, если не наладить финансы»
Сегодня, 09:33 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
eleven LC
eleven LC ответил Colchoneros
вчера в 21:57
У Ливерпуля сейчас большие проблемы с игрой,они проиграли 4 матча из 6 последних
Атлетико это эталон автобуса!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответил Splurgeloa
вчера в 21:09
Терешкова : Заключила бы с Путиным пожизненный контракт.
К вам уже выехали)
Colchoneros
Colchoneros ответил eleven LC
вчера в 21:02
Антифутбол Атлетико закончится в четвертьфинале если конечно не повезет с соперником
А с Ливерпулем якобы повезло?
eleven LC
eleven LC
вчера в 20:40
Антифутбол Атлетико закончится в четвертьфинале если конечно не повезет с соперником
Colchoneros
Colchoneros ответил Против ЦСКА
вчера в 20:25, ред.
Значит уйдет скоро.
У Симеоне контракт с Атлетико до 2022 года!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 20:21
Значит уйдет скоро.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:56
Да и Ливерпуль на явном спаде в последний месяц.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 19:56
Еще разок!
рус фан
рус фан
вчера в 19:46
Облак и Симеоне два главных героя победы над Ливерпулем. Игроки Атлетико Мадрид показали свой стиль от обороны и вырвали победу! на контратаках, а ведь многие писали что мол матрасы слабы и сольют, но не тут то было, забить три гола на выезде Ливерпулю это показательно весьма.
Colchoneros
Colchoneros ответил Martini_1987
вчера в 19:40
При чем тут симеоне, с облаком заключай пожизненный контракт
Замены кто делал Облак или Семионе!
Установка на игру Семионе давал!
Облаку тоже респект!
Martini_1987
Martini_1987
вчера в 19:28
При чем тут симеоне, с облаком заключай пожизненный контракт
Splurgeloa
Splurgeloa
вчера в 19:26
Терешкова : Заключила бы с Путиным пожизненный контракт.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100