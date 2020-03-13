Президент «Атлетико»: «Заключил бы с Симеоне пожизненный контракт»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо поделился мнением о главном тренере команды Диего Симеоне.
Симеоне входит в тройку самых важных людей в истории нашего клуба. Мы были уверены, что способны пройти «Ливерпуль». У нас есть лучший тренер в мире и великолепная команда, на которую клуб может рассчитывать многие годы. Я бы заключил с Симеоне пожизненный контракт.
Атлетико это эталон автобуса!
Атлетико это эталон автобуса!
https://m.youtube.com/watch?v=RpCi-2dInJ0
Установка на игру Семионе давал!
Облаку тоже респект!
Установка на игру Семионе давал!
Облаку тоже респект!