«Питбуль» в очках. Правила жизни Эдгара Давидса

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сегодня, 18:30

«Соккер.ру» поздравляет колоритного голландца из детства с днем рождения и предоставляет ему трибуну. Говори, Эдгар!

О футболе:

Я играл по двум причинам: во-первых, потому что всегда наслаждался футболом, во-вторых, потому что всегда хотел показать, насколько я хорош в футболе. Мне посчастливилось демонстрировать свои качества на высшем уровне, но я уважаю футбол в любых его проявлениях, и если бы я не стал профессионалом, то делал бы то же самое, только после работы и по выходным с друзьями.

Об уличном футболе:

Моя карьера началась на улице, там я получил первые и, возможно, самые ценные уроки. Если вы посмотрите на Южную Америку, то увидите большое количество талантов, воспитанных улицами. Я прошел похожий путь: это много касаний, скорость, необходимость творчески мыслить — все это пригодилось мне в карьере.

О боли:

В последние годы карьеры я уже забыл, что можно играть в футбол без боли. Но это меня не останавливало.

О собственном стиле игры и роли:

Матчи выигрывают суперфорварды и фантазисты, но каждой команде важно иметь сильных физически и жестких игроков, которые будут отбирать мяч и придавать стройность структуре игры. Кажется, я неплохо с этим справлялся.

О футбольных звездах:

Великие таланты — всегда сложные люди, поэтому если под одной крышей собралось слишком много звезд, значит, у вас в команде слишком много эго, которым трудно управлять. Во всем должен быть баланс.

О внешнем виде:

Я отдаю себе отчет в том, что снискал дополнительную популярность благодаря своему внешнему виду — очкам и прическе.

О своих учителях:

Луи ван Гал в «Аяксе» и Марчелло Липпи в «Ювентусе» научили меня многому в футболе и в жизни. Я им очень благодарен.

О фанатах:

Как бы банально это ни звучало, футбольные клубы существуют благодаря болельщикам, и футболисты могут зарабатывать хорошие деньги тоже благодаря болельщикам. Мы должны быть благодарны тем, кто дает нам платформу для выступлений.

О жизни:

Постоянно, буквально каждый день приходится иметь дело с вещами, которые могут навредить или сделать тебя сильнее. Умение справляться с ними без ущерба для себя — признак зрелости. Это не сразу получается, но со временем ты начинаешь ориентироваться: хм, я могу стать лучше, если сделаю вот так, а это мне не нужно.

О правде:

Самое важное в футболе — правда. Это начинается с детства, когда ты хочешь играть в нападении и забивать голы, но должен быть правдив с собой, если не умеешь. Иногда правда вредит, если ты теряешь терпение и высказываешь ее в лицо тренеру. Но право на правду есть у каждого.

О верности:

Не существует верности в футболе, да она и не нужна. Достаточно уважения.

О Лиге чемпионов:

Это мой любимый турнир. Лига чемпионов настолько сложная, что порой превращается в лотерею: тебе или везет, или не везет.

О расизме:

Важно искоренить любые расовые дискриминации, каждый должен нести ответственность за свои слова, особенно те люди, к чьим словам прислушиваются массы. Большинство расистов похожи на овец, они придерживаются стадных принципом. У них собственной воли и критического мышления.

О тренерской работе:

Быть сильным футболистом гораздо проще, чем быть сильным тренером. Всегда нужно время, чтобы реализовать свои идеи, особенно, если это что-то новое. Вспомните Аригго Сакки: когда он начал революцию в «Милане», то поначалу был на грани увольнения, но он выкарабкался, а потом стал великим.

О работе в большом клубе и маленьком:

Мне кажется, в большом клубе тренеру проще работать в том смысле, что он может делегировать полномочия и сконцентрироваться на самом важном, в то время как в маленьком должен тащить все на себе. Франк Райкард был катастрофой в роттердамской «Спарте», а потом все выиграл с «Барселоной».

О футболе и шахматах:

Это не такие уж разные игры. И в футболе, и в шахматах вы знаете возможные схемы и ходы заранее, а побеждает тот, кто думает быстрее и не ошибается.

О споре Роналду и Месси:

Месси — феномен, настоящая футбольная аномалия. Он способен финтить, забивать, пасовать... У него прекрасное понимание игры. Что касается Роналду, то он просто атлет. Он очень много работает над своей игрой. Можно ли стать Месси только благодаря упорным тренировкам? Нет, это невозможно. Можно ли таким образом стать Роналду? Да, в определенной степени.

О самом сильном партнере в футбольной карьере:

Назову Зинедина Зидана. Он уникальный футболист и человек. Для меня было честью делить с ним полузащиту в «Ювентусе». Вообще-то, он думает обо мне так же.

Zinedine Zidane and Edgar Davids celebrate for Juventus. Legends! pic.twitter.com/DkvTwTn1aZ — 90s Football (@90sfootball) April 13, 2015

О еще одном бывшем партнере по «Ювентусу»:

Футбол больше никогда не увидит другого такого же Алессандро Дель Пьеро.

О самом сильном (физически) футболисте:

Я играл с Япом Стамом. Это футболист-гора.

Об отношении к своему телу:

За свою жизнь я никогда не напивался, не принимал наркотики, даже не курил. Иногда я даже отказываюсь от сомнительных, на мой взгляд, лекарственных препаратов, если чувствую, что они могут мне навредить в долгосрочной перспективе. У меня есть только одно тело — вместилище моего духа, поэтому я очень им дорожу.

О своей футбольной карьере: