Канчельскис — о проведении Евро-2020 без болельщиков: «Так нельзя»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» прокомментировал решение прервать АПЛ до начала апреля, а также высказался по поводу идеи проведения Евро-2020 без болельщиков.

Я думаю, министерства здравоохранения правы. Человеческая жизнь важнее. Поэтому я соглашусь с этим решением. Мы должны заботиться о здоровье спортсменов, болельщиков, да и вообще людей. У нас же не две жизни, она у нас всего одна.

Я против того, чтобы проводить игры без болельщиков. Лучше соревнования перенести, дать паузу. Болельщики хотят видеть футбол, они платят деньги, чтобы смотреть футбол вживую, а не сидеть дома перед телевизором. Тем более это Англия. У болельщиков там абонементы, у всех все оплачено на весь сезон.

Возможно ли проведение Евро-2020 без болельщиков? Так нельзя, конечно. Это будет не чемпионат. Товарищеский Евро, что ли, проводить? Думаю, что нельзя играть без болельщиков. Они нужны для поддержки команд, а футболисты для них играют, стараются.