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«Ахмат» уступил «Динамо»

вчера, 21:22
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Ахмат» проиграл «Динамо» в матче 22-го тура чемпионата России.

«Динамо» (30) располагается на шестом месте, «Ахмат» (20) — последний.

Грозный, стадион Ахмат-Арена

«Ахмат» — «Динамо» 2:3 (1:1)
Голы: Роши 10, Глушаков 89 — Рауш 26, Филипп 50 (пенальти), Скопинцев 86

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семёнов, Вилькер, Гиголаев (Мбенг 90+1), Глушаков, Харин, Роши, Раванелли (Бериша 78), Ильин, Визеу (Понсе 58)
Главный тренер: Шалимов Игорь.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Шунич, Ордец, Скопинцев, Хильемарк, Нойштедтер, Шимански (Слай 84), Филипп (Панченко 76), Рауш (Плиев 67), Комличенко
Главный тренер: Новиков Кирилл.

Предупреждения: Харин 31, Паршивлюк 42, Раванелли 45+2, Вилькер 48, Уциев 50, Бериша 79, Роши 90+2, Комличенко 90+5

В прошлом туре «Ахмат» уступил «Локомотиву».

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил ЮГ РОССИИ
сегодня в 13:58
Зенит пуп земли что .ли.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил Василий 50
сегодня в 13:56, ред.
Шалимов устраивает полностью,просто летом надо сделать чистку состава и все.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил Azu-Killah37
сегодня в 13:55
Во второй раз раздеваешься,подойдут парни снимут штаны и отправят в таком виде домой.Думаю мы без зрителей и стадиона,вы голые до своего дома,справедливый исход.Мы согласны,повторите.
Gotlib
Gotlib ответил beefs
сегодня в 13:46
Шалимов рескует...
Реск - благородное дело. )))
FERIS
FERIS
сегодня в 12:31
Динамо с победой!
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 11:28
Зенит избавляется от неугодных команд.Ахмат для него крайне неприятный соперник.В фгл его,а в рпл ещё один гапрем.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:16
Динамо проснулось
Groove000
Groove000
сегодня в 09:59
Ай молодцы "менты"
Василий 50
Василий 50
сегодня в 09:18
"Ахмату" нужен тренер, а не писатель...
mensk
mensk
сегодня в 09:18
Ахмат. Дома. Проиграл.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 08:58
Наколотили
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 08:28
Первая победа бело-голубых в Грозном за пять лет! Наконец-то проклятие столицы Чечни пало перед динамовцами) С непростой и очень важной победой, москвичи!
dok66
dok66
сегодня в 08:27
Прорвало . 5 мячей на двоих
shlomo
shlomo
сегодня в 08:20
Динамо молодцы!
wingback
wingback
сегодня в 07:56
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 07:51
    Ахмат взял курс вслед за Анжи...
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 07:28
    Неужто Терек решил перейти в пердив вместо спартака?
    ANDREY_BOY
    ANDREY_BOY
    сегодня в 07:24
    В подвале их теперь закроют.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 06:44
    Радует!
    112910415
    112910415
    сегодня в 06:24
    Динамо конкретно на подъёме !
    Zenit_84
    Zenit_84
    сегодня в 05:47
    Не удержали победу
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 05:47
    Боевой матч.
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 04:12
    Динамо с победой!
    BarSlona
    BarSlona
    сегодня в 02:32
      Hesus_4erez_us
      Hesus_4erez_us
      сегодня в 02:11
      А Динамо до конца сезона теперь в каждом туре будут пенальти бить?
      И типа у них игра наладилась?
      Бот зануда
      Бот зануда
      сегодня в 01:00


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      Azu-Killah37
      Azu-Killah37
      сегодня в 00:56
      Приезжаешь в Грозный на матч Ахмата - раздеваешься по пояс
      Ахмат наказывают матчем без зрителей
      На следующий матч опять оголяешься
      Ахмат играет без фанатов до конца чемпионата - профит))
      Конфедерат
      Конфедерат
      сегодня в 00:01
        Kosmos58
        Kosmos58
        вчера в 23:35
        Все по делу. Я рад.
        Dinamikk
        Dinamikk ответил LOpp
        вчера в 23:33
        Матч проходил со зрителями?
        Зрители были да
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