«Ахмат» уступил «Динамо»

«Ахмат» проиграл «Динамо» в матче 22-го тура чемпионата России.
«Динамо» (30) располагается на шестом месте, «Ахмат» (20) — последний.
Грозный, стадион Ахмат-Арена
«Ахмат» — «Динамо» 2:3 (1:1)
Голы: Роши 10, Глушаков 89 — Рауш 26, Филипп 50 (пенальти), Скопинцев 86
«Ахмат»: Городов, Уциев, Семёнов, Вилькер, Гиголаев (Мбенг 90+1), Глушаков, Харин, Роши, Раванелли (Бериша 78), Ильин, Визеу (Понсе 58)
Главный тренер: Шалимов Игорь.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Шунич, Ордец, Скопинцев, Хильемарк, Нойштедтер, Шимански (Слай 84), Филипп (Панченко 76), Рауш (Плиев 67), Комличенко
Главный тренер: Новиков Кирилл.
Предупреждения: Харин 31, Паршивлюк 42, Раванелли 45+2, Вилькер 48, Уциев 50, Бериша 79, Роши 90+2, Комличенко 90+5
В прошлом туре «Ахмат» уступил «Локомотиву».
И типа у них игра наладилась?
И типа у них игра наладилась?
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Ахмат наказывают матчем без зрителей
На следующий матч опять оголяешься
Ахмат играет без фанатов до конца чемпионата - профит))
Ахмат наказывают матчем без зрителей
На следующий матч опять оголяешься
Ахмат играет без фанатов до конца чемпионата - профит))