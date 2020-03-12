«Базель» разгромил «Айнтрахт»

«Базель» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы одержал уверенную победу над «Айнтрахтом».
Франкфурт, стадион Коммерцбанк Арена
«Айнтрахт» — «Базель» 0:3 (0:1)
Голы: Кампо 27, Буа 73, Фрай 85
«Айнтрахт»: Трапп, Туре, Абрахам, Хинтереггер, Н'Дика, Хасэбе (Илсанкер 73), Камада (Гачинович 78), Соу (Пасьенса 46), Роде, Костич, Андре Силва
Главный тренер: Хюттер Адольф.
«Базель»: Омлин, Видмер, Чюмарт, Альдерете Фернандес, Риверос, Джака, Фрай, Штокер (Жегрова 90+2), Кампо (Ван дер Верфф 78), Петретта (Буа 68), Мендонса Кабрал
Главный тренер: Коллер Марсель.
Предупреждения: Кампо 11, Соу 23, Чюмарт 53, Альдерете Фернандес 76
В параллельной встрече МЮ не испытал проблем с ЛАСКом.
что то разбушевался Базель не на шутку...
что то разбушевался Базель не на шутку...