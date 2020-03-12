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«Базель» разгромил «Айнтрахт»

12 марта 2020, 22:45
АйнтрахтЛоготип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)0 : 3Логотип футбольный клуб БазельБазельМатч завершен

«Базель» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы одержал уверенную победу над «Айнтрахтом».

Франкфурт, стадион Коммерцбанк Арена

«Айнтрахт» — «Базель» 0:3 (0:1)
Голы: Кампо 27, Буа 73, Фрай 85

«Айнтрахт»: Трапп, Туре, Абрахам, Хинтереггер, Н'Дика, Хасэбе (Илсанкер 73), Камада (Гачинович 78), Соу (Пасьенса 46), Роде, Костич, Андре Силва
Главный тренер: Хюттер Адольф.

«Базель»: Омлин, Видмер, Чюмарт, Альдерете Фернандес, Риверос, Джака, Фрай, Штокер (Жегрова 90+2), Кампо (Ван дер Верфф 78), Петретта (Буа 68), Мендонса Кабрал
Главный тренер: Коллер Марсель.

Предупреждения: Кампо 11, Соу 23, Чюмарт 53, Альдерете Фернандес 76

В параллельной встрече МЮ не испытал проблем с ЛАСКом.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 11:05
Там не столько Базель был хорош, сколько франкфуртские Орлы в полной ж.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 06:56
Неожиданный результат.
la-respect0
la-respect0
вчера в 00:42
Как я и прогнозировал
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
12 марта в 23:53
Поздравляю Базель с победой
Дрючик 76
Дрючик 76
12 марта в 23:28
Обделался Айнтрахт не по детски!)
Leha-ha50
Leha-ha50
12 марта в 22:55
Да ужжжжжжж!!!
Wolverhampton
Wolverhampton
12 марта в 22:53
Неожиданно!
particular
particular
12 марта в 22:53, ред.
Немчики и сами не поняли, как профукали, а буки не ожидали, как подняли..:))
Маgоmеd Аydаmirоv
Маgоmеd Аydаmirоv
12 марта в 22:53
Швейцарцы громят немцев в гостях, неожиданно..но приятно...так держать Базель 👍🏻 в этом сезоне
что то разбушевался Базель не на шутку...
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