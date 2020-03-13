«Шахтер» на выезде обыграл «Вольфсбург»

«Шахтер» обыграл «Вольфсбург» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
Вольфсбург, стадион Фольксваген
«Вольфсбург» — «Шахтер» 1:2 (0:1)
Голы: Брукс 48 — Мораес 17, Маркос Антонио 73
Нереализованные пенальти: Вегхорст 45+2 — Коваленко 22
«Вольфсбург»: Кастелс, Штеффен, Кнохе, Брукс, Пауло Отавио, Герхардт, Арнольд, Шлагер (Сантос Са 73), Мехмеди (Гинчек 80), Вегхорст, Брекало
Главный тренер: Глазнер Оливер.
«Шахтер»: Пятов, Кордейро дос Сантос, Кривцов, Матвиенко, Исмаили (Хочолава 68), Маркос Антонио, Тете, Коваленко (Майкон 66), Патрик, Тайсон (Коноплянка 88), Мораес
Главный тренер: Каштру Луиш.
Предупреждения: Вегхорст 18, Штеффен 56, Брукс 71
Повторюсь, первый тайм шедеврален. Гоняли немчур, как под Полтавой. Браво, Шахта!
Повторюсь, первый тайм шедеврален. Гоняли немчур, как под Полтавой. Браво, Шахта!