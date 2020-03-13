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«Шахтер» на выезде обыграл «Вольфсбург»

вчера, 00:55
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«Шахтер» обыграл «Вольфсбург» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Вольфсбург, стадион Фольксваген

«Вольфсбург» — «Шахтер» 1:2 (0:1)
Голы: Брукс 48Мораес 17, Маркос Антонио 73

Нереализованные пенальти: Вегхорст 45+2Коваленко 22

«Вольфсбург»: Кастелс, Штеффен, Кнохе, Брукс, Пауло Отавио, Герхардт, Арнольд, Шлагер (Сантос Са 73), Мехмеди (Гинчек 80), Вегхорст, Брекало
Главный тренер: Глазнер Оливер.

«Шахтер»: Пятов, Кордейро дос Сантос, Кривцов, Матвиенко, Исмаили (Хочолава 68), Маркос Антонио, Тете, Коваленко (Майкон 66), Патрик, Тайсон (Коноплянка 88), Мораес
Главный тренер: Каштру Луиш.

Предупреждения: Вегхорст 18, Штеффен 56, Брукс 71

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 15:11
Молодцы, горняки! Единственный клуб из Восточной Европы, который сражается за еврокубки. С очень важной выездной победой в логове волков!
dok66
dok66
вчера в 13:15
Шахтеры просто молодцы !
EAGinLE
EAGinLE
вчера в 10:25
С победой .
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 09:49
Шахтер с победой
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:19
Кроты молодчаги, рад за них!
beefs
beefs
вчера в 08:59
Шахтер озверел...
sash71
sash71
вчера в 07:56
Шахтёр один из явных претендентов на победу в ЛЕ
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 06:40
Шахтер красавцы!
Mangur
Mangur
вчера в 06:14
Без комментариев
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 05:43
Серьезная заявка на общую победу
ОПС
ОПС
вчера в 04:15
С победой!
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 02:41
Молодца шахта!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 02:18
Соседей с победой!!!
vitya valdes
vitya valdes
вчера в 01:29, ред.
Первый тайм в исполнении Шахтёра ТОП, за исключением тупейшего исполнения из точки Коваленко.

Повторюсь, первый тайм шедеврален. Гоняли немчур, как под Полтавой. Браво, Шахта!
гном хочет ЛЧ но ЛЧ не хочет
гном хочет ЛЧ но ЛЧ не хочет
вчера в 01:21
Тупо вышка! Хейтеры, гуляйте
Максим Танцюра
Максим Танцюра
вчера в 01:19
Шахтёр с победой! Но Вольфсбург не впечатлил!
Тео Джонс
Тео Джонс
вчера в 01:12, ред.
Красавы. Без сомнений лучший клуб восточной Европы.
Incredulous
Incredulous ответил За адекватность
вчера в 00:59
Кто вообще доверил бить пенальти этому рахиту Коваленко, когда на поле были Тайсон и Алан Патрик.
Pashok00786
Pashok00786
вчера в 00:58
С победой Шахтер не перестаешь радовать. Я думаю это уже 1\4.
Project Pandora
Project Pandora
вчера в 00:58
Моё почтение
Incredulous
Incredulous
вчера в 00:57
С победой горняков, и всех болельщиков!
За адекватность
За адекватность
вчера в 00:57
Ай да "Шахтер". Ай да молодцы. Первый тайм вообще возили немцев. Еще и пенальти не забили. Теперь главное дома не начудить.
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