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МЮ на выезде разгромил ЛАСК

12 марта 2020, 22:47
ЛАСКЛоготип футбольный клуб ЛАСК (Линц)0 : 5Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

МЮ на выезде обыграл ЛАСК в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Линц, стадион Линцер Гугл

ЛАСК — «Манчестер Юнайтед» 0:5 (0:1)
Голы: Игало 28, Джеймс 58, Мата 82, Гринвуд 90+2, Перейра 90+3

«ЛАСК»: Шлагер, Рамсебнер, Траунер, Ранфтль, Рейтер, Холланд (Гаудум 76), Михорль, Реннер, Тетте (Рагуж 61), Клаусс, Фрейзер (Балич 71)
Главный тренер: Исмаэль Валерьен.

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Уилльямс, Байи, Магуайр, Шоу, МакТоминэй, Фред, Мата, Бруну Фернандеш (Перейра 78), Джеймс (Чонг 71), Игало (Гринвуд 85)
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.

Предупреждения: Траунер 33, Клаусс 39, Шоу 47, Рамсебнер 59, Рейтер 90

Судья: Соареш Диаш Артур.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:00
Последний гол - случайность. А Игало неожиданно оказался добротным напом. Напоминает одного из связки Коул-Йорк.
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 15:05
Великолепный результат, парни! Более того, в последних двух матчах Лиги Европы манкунианцы забили 10 мячей и ничего не пропустили) Блестящий футбол в исполнении подопечные Оле - Гуннара! Всех преданных болельщиков Манчестер Юнайтед с разгромной победой по всем статьям.
galem72
galem72
вчера в 11:07
Доволен, что Фред цветёт. Очень полезным центровиком стал для Юнайтед. Ни о каких погбах и речи быть не может. При здоровых бразиле, Маке и Бруне негру просто нечего делать в составе.
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил нечитайло
вчера в 08:45
А я не поставил((((
dok66
dok66
вчера в 07:24
0-5 на выезде , не ожидал от МЮ
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Wolverhampton
вчера в 07:23
Видели)
112910415
112910415
вчера в 04:51
проблески имеются ... яркие, нестабильные
Mr_Tim
Mr_Tim
вчера в 04:17
Не ласково с Ласком наши) но при пустых трибунах атмосфера тренировки что счет в итоге и показал, жаль если из-за вируса турнир(ы) приостановят
нечитайло
нечитайло
вчера в 04:13
Странно, такой Кэй был на МЮ, как можно сомневаться, просто подарок
Caniggia
Caniggia
вчера в 03:59
Неожиданно уверенно в одну калитку!
drug01
drug01
вчера в 00:03
Крупная победа !
Ген Геныч
Ген Геныч
12 марта в 23:42
К сожалению,МЮ только такие клубы как ЛАСК и Брюгге (и то с самого начала матча играли в большинстве)может обыгрывать со столь крупным счетом!!!!!(((((((Чуть соперник по сильнее и получается равная игра!!!!!(((((((

К сожалению,МЮ сейчас,это команда только ЛЕ или максимум 1/8 ЛЧ!!!!!!!(((((((((((

Сейчас скажут что мол МЮ обыграл МС,а кто их не обыгрывал то в этом сезоне?!!!!! или играли с ними практически на равных и МС побеждал с огромным трудом и с минимальным счетом!!!!!!!!!Так что это ни показатель!!!!!!!!Вот если дьяволы займут по итогам АПЛ(если конечно не отменят из за так называемого вируса,притянотого за уши и раздуваемого во всех СМИ так,как будто это какая то чума!!!!А по факту от этого вируса заражаются и умирают реже чем от пневмании или ОРВИ в сложной форме)!!!!!!!!То тогда можно будет судить о чем то,а пока что МЮ(к сожалению)-это ЛЕ!!!!!(((((((
zsb1961
zsb1961
12 марта в 23:37
Ожидаемый результат. МЮ с победой!
dino-hsv
dino-hsv ответил За адекватность
12 марта в 23:17
Можно только посочувствовать болельщикам ФК "ЛАСК". Когда еще МЮ приедет? А тут приехал и на тебе, коронавирус. А по игре, то "МЮ" как говорится на классе.
у них реальные шансы стать чемпионами, а это почти наверняка команды не слабее мю на следующий сезон в лч
cska vperiod
cska vperiod
12 марта в 23:15
Молодцы! Хоть здесь отличились.
lobsterdam
lobsterdam
12 марта в 23:11
тренировочка без зрителей...
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Wolverhampton
12 марта в 23:06
Ласк мертаейший!
Скорее Манчестер Юнайтед на две головы выше соперника!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил 25процентный клоун
12 марта в 23:05
Знакомый счет увидел в ЛЕ?))
До твоего любимого малость не дотянули!!!
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
12 марта в 23:04
Во мумушные разбушевались
Wolverhampton
Wolverhampton ответил 25процентный клоун
12 марта в 23:03
Как и бей беги Клоппа, увы(( АПЛ самый слабый чемп среди топов, слабее франции
АПЛ сильнейшая и всеми любимая лига в мире!
Маgоmеd Аydаmirоv
Маgоmеd Аydаmirоv
12 марта в 23:00
Наконец то кто-то смог ликвидировать этот Ласк..МЮ хорош 👍🏻
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Leha-ha50
12 марта в 22:58
Знакомый счет увидел в ЛЕ?))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Виталик ManUtd Rus
12 марта в 22:58
Кому должен? Иметь уважение надо. МЮ Сульшера ужасен, и им придётся очень не просто, скорее всего ничейка
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Wolverhampton
12 марта в 22:57
Как и бей беги Клоппа, увы(( АПЛ самый слабый чемп среди топов, слабее франции
25процентный клоун
25процентный клоун
12 марта в 22:56
Браво МЮ, без ручного судьи на классе, и ни одной ошибки как вчера у Ван Дейка
Ice van Reed
Ice van Reed
12 марта в 22:55, ред.
C Победой "Красных Дьяволов" GGMU!!!
В первый раз в жизни без болельщиков, 11 игр без поражений , 29:2 разница!!! Как тебе такое, Илон Маск?
Red_team
Red_team
12 марта в 22:54
Гол Игало - это шикардос, да и деревянный Перейра неплохо пульнул
Wolverhampton
Wolverhampton
12 марта в 22:52
Ласк мертаейший!
Leha-ha50
Leha-ha50
12 марта в 22:52
То , что МЮ выиграл - это не удивительно, но вот счет несколько неожиданный!!!
Red_team
Red_team ответил dino-hsv
12 марта в 22:50
11 игр без поражений , 29:2 разница. хмм....
Сульшера укусил золотой клоп(не Юрген) и теперь у него поперло =)
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