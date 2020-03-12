МЮ на выезде разгромил ЛАСК

МЮ на выезде обыграл ЛАСК в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
Линц, стадион Линцер Гугл
ЛАСК — «Манчестер Юнайтед» 0:5 (0:1)
Голы: Игало 28, Джеймс 58, Мата 82, Гринвуд 90+2, Перейра 90+3
«ЛАСК»: Шлагер, Рамсебнер, Траунер, Ранфтль, Рейтер, Холланд (Гаудум 76), Михорль, Реннер, Тетте (Рагуж 61), Клаусс, Фрейзер (Балич 71)
Главный тренер: Исмаэль Валерьен.
«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Уилльямс, Байи, Магуайр, Шоу, МакТоминэй, Фред, Мата, Бруну Фернандеш (Перейра 78), Джеймс (Чонг 71), Игало (Гринвуд 85)
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.
Предупреждения: Траунер 33, Клаусс 39, Шоу 47, Рамсебнер 59, Рейтер 90
Судья: Соареш Диаш Артур.
К сожалению,МЮ сейчас,это команда только ЛЕ или максимум 1/8 ЛЧ!!!!!!!(((((((((((
Сейчас скажут что мол МЮ обыграл МС,а кто их не обыгрывал то в этом сезоне?!!!!! или играли с ними практически на равных и МС побеждал с огромным трудом и с минимальным счетом!!!!!!!!!Так что это ни показатель!!!!!!!!Вот если дьяволы займут по итогам АПЛ(если конечно не отменят из за так называемого вируса,притянотого за уши и раздуваемого во всех СМИ так,как будто это какая то чума!!!!А по факту от этого вируса заражаются и умирают реже чем от пневмании или ОРВИ в сложной форме)!!!!!!!!То тогда можно будет судить о чем то,а пока что МЮ(к сожалению)-это ЛЕ!!!!!(((((((
К сожалению,МЮ сейчас,это команда только ЛЕ или максимум 1/8 ЛЧ!!!!!!!(((((((((((
Сейчас скажут что мол МЮ обыграл МС,а кто их не обыгрывал то в этом сезоне?!!!!! или играли с ними практически на равных и МС побеждал с огромным трудом и с минимальным счетом!!!!!!!!!Так что это ни показатель!!!!!!!!Вот если дьяволы займут по итогам АПЛ(если конечно не отменят из за так называемого вируса,притянотого за уши и раздуваемого во всех СМИ так,как будто это какая то чума!!!!А по факту от этого вируса заражаются и умирают реже чем от пневмании или ОРВИ в сложной форме)!!!!!!!!То тогда можно будет судить о чем то,а пока что МЮ(к сожалению)-это ЛЕ!!!!!(((((((
В первый раз в жизни без болельщиков, 11 игр без поражений , 29:2 разница!!! Как тебе такое, Илон Маск?
В первый раз в жизни без болельщиков, 11 игр без поражений , 29:2 разница!!! Как тебе такое, Илон Маск?