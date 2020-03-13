Борис Игнатьев: «Я за продолжение сезона РПЛ»

Бывший главный тренер сборной России прокомментировал возможную приостановку чемпионата России из-за вспышки коронавируса.

Чемпионат нужно продолжать, ничего приостанавливать не нужно. Наступят добрые времена, а нам нужно продолжать жить футболом. Надо лишь продумать детали, связанные с обеспечением безопасности людей. Наша жизнь заключается в том, чтобы наши клубы участвовали в Лиге чемпионов, ведь это не только возможность созерцать, но и зарабатывать деньги. Без еврокубков мы потеряем многое.