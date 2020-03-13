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Борис Игнатьев: «Я за продолжение сезона РПЛ»

вчера, 23:48

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал возможную приостановку чемпионата России из-за вспышки коронавируса.

Чемпионат нужно продолжать, ничего приостанавливать не нужно. Наступят добрые времена, а нам нужно продолжать жить футболом. Надо лишь продумать детали, связанные с обеспечением безопасности людей. Наша жизнь заключается в том, чтобы наши клубы участвовали в Лиге чемпионов, ведь это не только возможность созерцать, но и зарабатывать деньги. Без еврокубков мы потеряем многое.

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cska1948
cska1948 ответил МапС
сегодня в 10:41
В связи с тем, что европейские чемпы остановлены, то еврокубки тогда российские клубы разыграют между собой! Хорошее предложение....
При одном условии: если выживут...
МапС
МапС
сегодня в 08:59
В связи с тем, что европейские чемпы остановлены, то еврокубки тогда российские клубы разыграют между собой! Хорошее предложение....
ABir
ABir
сегодня в 07:23
Надо продолжать чемпионат, но без зрителей. Футболистов и судей регулярно проверять. Все матчи транслировать по общедоступным каналам тв
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