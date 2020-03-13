Вице-премьер РФ: «Мы готовы провести Евро-2020»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что страна готова провести матчи Евро-2020, несмотря на эпидемию коронавируса в мире.
Есть очень много спекуляций, особенно по непростой ситуации с распространением коронавируса. Наш подход такой — мы будем ориентироваться на УЕФА, но Россия готова обеспечить все необходимые меры для безопасности проведения этого мероприятия. Россия обладает большим опытом проведения соревнований, нет никаких сомнений в том, что с этим большим турниром наша страна справится. Утверждены уже 15 из 17 актов, которые нужны для подготовки, комплексная программа обеспечения безопасности уже находится на подписи у президента.
И я власть не боготворю, вопросов более чем к ней. Толку от этого чуть, да и тем более на спортивном сайте. Ну тебе видать нравится эти дела (заняться больше нечем), при этом самому глубоко начхать на свой народ, но что-то кому-то доказывать об этом.
ну, а работаю или нет, тебе то видней ))
Удачи с калькулятором ))
И я власть не боготворю, вопросов более чем к ней. Толку от этого чуть, да и тем более на спортивном сайте. Ну тебе видать нравится эти дела (заняться больше нечем), при этом самому глубоко начхать на свой народ, но что-то кому-то доказывать об этом.
ну, а работаю или нет, тебе то видней ))
Удачи с калькулятором ))
У меня куча знакомых и друзей, которые тратят в разы больше (при этом все при работе), а есть те, кто сидят и ждут счастья и фиг загонишь работать и вот для них власть и.т.д плохая.
И не надо кричать о народе, тебе глубоко начхать на народ, только бы свою попу согреть.
У меня куча знакомых и друзей, которые тратят в разы больше (при этом все при работе), а есть те, кто сидят и ждут счастья и фиг загонишь работать и вот для них власть и.т.д плохая.
И не надо кричать о народе, тебе глубоко начхать на народ, только бы свою попу согреть.
Давай цифрами и по факту
Давай цифрами и по факту
Сколько нефти у Италии, сколько газа, леса, угля, алмазов и других природных ресурсов?????
Мне какая разница какое место Италия занимает, если мы в полной *****?
Тебе какой плюс что Илалия допустим 236 ?
Сколько нефти у Италии, сколько газа, леса, угля, алмазов и других природных ресурсов?????
Мне какая разница какое место Италия занимает, если мы в полной *****?
Тебе какой плюс что Илалия допустим 236 ?
По твоему посылу, Россия вообще не должна существовать.
Или мы только мерим по ТОП ?!
По твоему посылу, Россия вообще не должна существовать.
Или мы только мерим по ТОП ?!
такая селекция
такая селекция