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Вице-премьер РФ: «Мы готовы провести Евро-2020»

вчера, 21:02

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что страна готова провести матчи Евро-2020, несмотря на эпидемию коронавируса в мире.

Есть очень много спекуляций, особенно по непростой ситуации с распространением коронавируса. Наш подход такой — мы будем ориентироваться на УЕФА, но Россия готова обеспечить все необходимые меры для безопасности проведения этого мероприятия. Россия обладает большим опытом проведения соревнований, нет никаких сомнений в том, что с этим большим турниром наша страна справится. Утверждены уже 15 из 17 актов, которые нужны для подготовки, комплексная программа обеспечения безопасности уже находится на подписи у президента.

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Все комментарии
13 RUS
13 RUS
сегодня в 13:04
Хватит уже позорить страну больными высказываниями,стыдно.
Parma1972
Parma1972
сегодня в 09:40
Уровень идиотизма зашкаливает...
armeec_♞
armeec_♞ ответил ошалевший
сегодня в 09:30, ред.
тратить можно по разному,платят все,судя по тому что ты начал каких там друзей вспоминать,сам ты как раз таки и не работаешь,а те кто сидят и ждут счастья как раз таки боготворят нашу власть
Я тебе и начал про тех кто тратит и работает и они не ноют стандартными фразами в интернете, думающие о народе. И не сидят 20р. не высчитывают.
И я власть не боготворю, вопросов более чем к ней. Толку от этого чуть, да и тем более на спортивном сайте. Ну тебе видать нравится эти дела (заняться больше нечем), при этом самому глубоко начхать на свой народ, но что-то кому-то доказывать об этом.
ну, а работаю или нет, тебе то видней ))
Удачи с калькулятором ))
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 08:24, ред.
Да что ты говоришь, дорогой) На чужих бедах хотим наживиться? Нет, лучше согласиться с единогласным решением УЕФА и перенести ЕВРО на следующий год. Все ради безопасности и здоровья людей!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:22
Стыдно за наших руководителей, позорники
ошалевший
ошалевший ответил armeec_♞
сегодня в 00:30
Я правильно понял, что ты не бедствуешь? и тебе 20р(в казну) не делают погоду на покупки в день? или делают? У меня куча знакомых и друзей, которые тратят в разы больше (при этом все при работе), а есть те, кто сидят и ждут счастья и фиг загонишь работать и вот для них власть и.т.д плохая. И не надо кричать о народе, тебе глубоко начхать на народ, только бы свою попу согреть.
тратить можно по разному,платят все,судя по тому что ты начал каких там друзей вспоминать,сам ты как раз таки и не работаешь,а те кто сидят и ждут счастья как раз таки боготворят нашу власть
armeec_♞
armeec_♞ ответил ошалевший
вчера в 23:39
трачу на продукты в день 1000р из них 200 государству,раньше 180,200*30=6000 в месяц только с продуктов питания,купил машину за лям,200 из них в казну.минимальная пенсия 11000 допустим,11*12=132000 в год,умножаем на 5 =660000,это без учёта инфляции и соответсвующих повышений,надбавок,это только по минимуму,а так примерно в районе ляма с человека
Я правильно понял, что ты не бедствуешь? и тебе 20р(в казну) не делают погоду на покупки в день? или делают?
У меня куча знакомых и друзей, которые тратят в разы больше (при этом все при работе), а есть те, кто сидят и ждут счастья и фиг загонишь работать и вот для них власть и.т.д плохая.
И не надо кричать о народе, тебе глубоко начхать на народ, только бы свою попу согреть.
galem72
galem72
вчера в 23:35
Жалкие подхалимы режима готовы любой ценой рисовать картинки "всехорошести" в надежде выслужиться перед плешивым маразматиком, чтобы набить свои карманы на несчастье народа.
10 Seconds to Mars
10 Seconds to Mars
вчера в 23:35
Пир во время чумы это про РФ
мангo
мангo
вчера в 23:22
Во клоун кто сюда приедет когда даже протестировать вирус не способны и даже если и помирают от вируса об этом никто не узнает.
ошалевший
ошалевший ответил armeec_♞
вчера в 23:18
Так посчитай, сколько? ты и твоя семья потеряла. Давай цифрами и по факту
трачу на продукты в день 1000р из них 200 государству,раньше 180,200*30=6000 в месяц только с продуктов питания,купил машину за лям,200 из них в казну.минимальная пенсия 11000 допустим,11*12=132000 в год,умножаем на 5 =660000,это без учёта инфляции и соответсвующих повышений,надбавок,это только по минимуму,а так примерно в районе ляма с человека
ошалевший
ошалевший ответил Colchoneros
вчера в 23:14
А людей потом готовы лечить без платно?
маски как раз продадут не по тройной цене как сейчас,а ещё раза в 3 накинут,не удивлюсь если с появлением вакцины,она тоже у нас будет платная
armeec_♞
armeec_♞ ответил ошалевший
вчера в 23:14, ред.
налогами отняли,посчитай сколько ты каждый день платишь налогов или родители твои,не знаю сколь тебе лет просто,а потом умножь на платёжеспособное население,а это все люди,так как кушают все,посчитай сколько каждый человек потеряет денег за 5 лет без пенсии,а пенсионная реформа была проведена как раз во время чм
Так посчитай, сколько? ты и твоя семья потеряла.
Давай цифрами и по факту
armeec_♞
armeec_♞ ответил дурман
вчера в 23:12
Ты **** с пальцем ещё сравни. Сколько нефти у Италии, сколько газа, леса, угля, алмазов и других природных ресурсов????? Мне какая разница какое место Италия занимает, если мы в полной *****? Тебе какой плюс что Илалия допустим 236 ?
Спс. иди лесом молодой человек!
ошалевший
ошалевший ответил armeec_♞
вчера в 23:11
У тебя сколько зп. отняли на ЧМ в России?!
налогами отняли,посчитай сколько ты каждый день платишь налогов или родители твои,не знаю сколь тебе лет просто,а потом умножь на платёжеспособное население,а это все люди,так как кушают все,посчитай сколько каждый человек потеряет денег за 5 лет без пенсии,а пенсионная реформа была проведена как раз во время чм
дурман
дурман ответил armeec_♞
вчера в 22:57
Ты **** с пальцем ещё сравни.
Сколько нефти у Италии, сколько газа, леса, угля, алмазов и других природных ресурсов?????
Мне какая разница какое место Италия занимает, если мы в полной *****?
Тебе какой плюс что Илалия допустим 236 ?
armeec_♞
armeec_♞ ответил Caniggia
вчера в 22:50
Козлы, вы лучше о народе российском так бы позаботились, чем "героически" принимать и спасать Евро за счёт россиян!
У тебя сколько зп. отняли на ЧМ в России?!
armeec_♞
armeec_♞ ответил дурман
вчера в 22:49
Вы **** уровень жизни населения повысте, хотя бы в топ 20 попадите, а не сотку замыкайте снуки.
Уникум. а Италия какое место занимает сейчас?
По твоему посылу, Россия вообще не должна существовать.
Или мы только мерим по ТОП ?!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:43
Идиотов хватает
дурман
дурман
вчера в 22:37
Вы **** уровень жизни населения повысте, хотя бы в топ 20 попадите, а не сотку замыкайте снуки.
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:31
Козлы, вы лучше о народе российском так бы позаботились, чем "героически" принимать и спасать Евро за счёт россиян!
protest58us
protest58us
вчера в 22:20, ред.
На самом деле Евро провести можно...в екб до 1000 болельщиков, в спб на пустом....ну и на финал пустить 5000 болельщиков в лужу.. по другому?надеюсь нет.
Vladimir808
Vladimir808 ответил Footbolista
вчера в 21:42
Или с Уткиным.)
Alex12357
Alex12357
вчера в 21:37
ВЫ уже ЧМ провели ,что до сих пор икается.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:35
Похоже Димка уже сам серьезно болен?!?
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 21:32
А людей потом готовы лечить без платно?
112910415
112910415
вчера в 21:23
вот такие ... умные люди делают успешную карьеру
такая селекция
Миша Вилков
Миша Вилков
вчера в 21:19
Еще один 56.
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 21:18
Вот крутень,ЧМ -2018, ЧЕ - 2020, сразу и Олимпиаду нужно забрать!
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 21:08
Не надо выеживаться
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