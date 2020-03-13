Вице-премьер РФ: «Мы готовы провести Евро-2020»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что страна готова провести матчи Евро-2020, несмотря на эпидемию коронавируса в мире.

Есть очень много спекуляций, особенно по непростой ситуации с распространением коронавируса. Наш подход такой — мы будем ориентироваться на УЕФА , но Россия готова обеспечить все необходимые меры для безопасности проведения этого мероприятия. Россия обладает большим опытом проведения соревнований, нет никаких сомнений в том, что с этим большим турниром наша страна справится. Утверждены уже 15 из 17 актов, которые нужны для подготовки, комплексная программа обеспечения безопасности уже находится на подписи у президента.