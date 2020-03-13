Саночник Репилов: «Сделайте футболистам минималку в 20 тысяч рублей»

Двукратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов признался, что любит футбол.

Я люблю футбол, был на стадионе на матче ЦСКА – «Спартак». Мне кажется, это – самое крутое дерби, которое можно придумать. Сидел на фан-трибуне за воротами. Не представляю, как можно при такой поддержке в защите чуть ли не в свои ворота мяч привезти?.. Тогда у Васина ноги запутались. У нас в Сочи была примерно так же: по трассе едешь – и слышно, как люди крутят трещотки и что-то кричат. Уже от этого у меня увеличивался пульс, хотелось прыгнуть выше головы! А футболисты просто привыкают к этому и перестают ценить.

Я по-белому завидую футболистам. У них болельщики – это нечто потрясающее. Я ходил как-то на матч «Локомотива» и большую часть времени смотрел на фанатов. Я просто балдею от них. С такой энергетикой, когда люди настолько тебя любят, весь матч на ногах, поддерживают тебя в мороз, как можно бегать вполсилы? Ты должен просто умереть для победы. Это, наверное, единственный аспект, которому можно позавидовать у футболистов.

Еще можно деньгам их позавидовать? Это все относительно. Как ты будешь хорошо играть, когда у тебя все нормально?

Роналду очень богат, но хуже играть не стал? Я говорю про наших футболистов. Сделайте им минималку в 20 тысяч, как во всей России. И посмотрим, как они будут играть.

Нет, я не завидую футболистам и их деньгам. Это их личное дело. Болельщики для меня – это заряд. Можно вообще не тренироваться, когда вся страна у тебя за спиной.