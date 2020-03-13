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Саночник Репилов: «Сделайте футболистам минималку в 20 тысяч рублей»

вчера, 20:53

Двукратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов признался, что любит футбол.

Я люблю футбол, был на стадионе на матче ЦСКА – «Спартак». Мне кажется, это – самое крутое дерби, которое можно придумать. Сидел на фан-трибуне за воротами. Не представляю, как можно при такой поддержке в защите чуть ли не в свои ворота мяч привезти?.. Тогда у Васина ноги запутались. У нас в Сочи была примерно так же: по трассе едешь – и слышно, как люди крутят трещотки и что-то кричат. Уже от этого у меня увеличивался пульс, хотелось прыгнуть выше головы! А футболисты просто привыкают к этому и перестают ценить.

Я по-белому завидую футболистам. У них болельщики – это нечто потрясающее. Я ходил как-то на матч «Локомотива» и большую часть времени смотрел на фанатов. Я просто балдею от них. С такой энергетикой, когда люди настолько тебя любят, весь матч на ногах, поддерживают тебя в мороз, как можно бегать вполсилы? Ты должен просто умереть для победы. Это, наверное, единственный аспект, которому можно позавидовать у футболистов.

Еще можно деньгам их позавидовать? Это все относительно. Как ты будешь хорошо играть, когда у тебя все нормально?

Роналду очень богат, но хуже играть не стал? Я говорю про наших футболистов. Сделайте им минималку в 20 тысяч, как во всей России. И посмотрим, как они будут играть.

Нет, я не завидую футболистам и их деньгам. Это их личное дело. Болельщики для меня – это заряд. Можно вообще не тренироваться, когда вся страна у тебя за спиной.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил protest58us
сегодня в 10:04
Государственного спонсорства (Газпром, РЖД, ВТБ, РОССЕТИ, региональные бюджеты) быть не должно. Владение клубом госструктура, таких как Газпром, РЖД, ВТБ также исключить. Только частные клубы должны быть и жить на то, что заработали ( продажа билетов, атрибутика. ТВ, УЕФА, коммерческие турниры) Шоу бизнес живёт на своих заработка и ТВ, и футбол должен.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 09:56
Он вообще понял, что сказал? Если уж он хотел сказать, чтоб они получали по 20 тысяч, то надо было говорить "максималку", а не "минималку". А так сделают минималку в 20 тысяч, а получать будут как сейчас. Что хотел сказать?
112910415
112910415
сегодня в 06:50
ко всему привыкаешь, увы
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 05:41
лукавишь))))) жаба давит))))))))))))
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответил Footbolista
сегодня в 01:06
Минималка в России 12130 руб...саночник тоже далек от жизни...
Он имел ввиду минималку именно для футболистов сделать, А НЕ КАК У ВСЕХ
хотя какой смысл в этой минималке, если максимального потолка нет)?
protest58us
protest58us ответил ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 00:57, ред.
Это утопично, да, так должно быть... и будь у нас все как надо, и люди были бы побогаче от этого и телеправа можно было бы подороже продавать и газом обеспечить все страну, да и бензин наверное подешевле сделать и очистные можно поставить чтоб воду можно было из под крана пить .... и много чего ещё и не будь застоя такого как есть сейчас, я бы даже пытаться спорить не стал, но как по мне имеем то что имеем..А имеем мы футболиста Ротенберга который меняет клубы, в след за владельцем этих клубов).Но это уже немного другой разговор и футбол там уже уходит на второй план....а по УЕФА, если мне память не изменяет там смотрят на общие расходы клуба и туда же в статьи о доходах входят и спонсорские контракты (которые в основном и проверяют, как я понял МС на них и горит сейчас), а как в России спонсорство делается думаю объяснять не надо, недавний показательный пример в расследовании Навального об Симоньян и ее сопровождении МВД...вот она и высокая зарплата( если брать так сказать определенные показатели клуба, если допустим условно зп 50к рублей,в здравом обществе бренд тоже приносит деньги,соответственно и зп, но к нас это например может работать по другому, поэтом я скорее за фиксированный оклад, но не то что мы имеем сейчас
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 00:44
В час.
311
311
сегодня в 00:05
За 20 тыр у нас даже чурбаны не будут играть!)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил protest58us
вчера в 23:55
Не согласен, как бы не было, много у нас на телеправах не заработаешь, при этом любой человек хочет от любой своей деятельности получать прибыль, которой ему хватит на безбедное существование, поэтому вопрос стимула актуален и для футболистов, я скорее за то что бы у футболистов были зп были на уровне сопоставимых игроков с европейских лиг, но нас сравнивать надо не с АПЛ и другими странами пятерки, а с ценниками уровня чемпионата Греции, Турции, Голландии, в лучшем случае, может быть Португалии...условные 50к евро в месяц для игрока основы команды которая борется за Еврокубки это нормальное стимулирование... что касается вопроса..кто платит эту зп, я согласен, в конце концов я тоже вижу разницу между зп которую платит Газпром и допустим условный шейх из ПСЖ.... хотелось бы от этого уйти....другой вопрос, что даже если бы Газпром не тратил деньги на зарплату Дзюбы, то мы бы все равно эти 3млн евро не увидели бы
Дело не в этом увидели или нет (речь о 3 млн Дзюбы). Во-первых зарплаты должны быть из прибыли клуба (требование УЕФА о безубыточности). Есть минимальный оклад (к примеру 50-100 тыс. руб), а остальное - с прибыли. Во-вторых. Ты говоришь 3 млн евро "нам не достанутся". Возражу. У нас в Тверской обл. больше половины деревень не газифицированы. Есть даже районные центры без газа (топят углем и дровами). На 3 млн евро можно газифицировать не менее 500 домов на селе. А если учесть, что в Зените фонд зарплаты около 100 млн евро, то на эти деньги можно газифицировать небольшой райцентр. А зарплата Дзюбы и Жиркова (к примеру) путь зависит от прибыли клуба. Также как и Миранчука и Баринова, Шунина и Нойштетера, и других, где госфинансирование
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
вчера в 23:06
ЗАТО ЧИНУШИ СОБРАЛИСЬ РПЛ РАСШИРЯТЬ ИНТЕРЕСНО ЗА ЧЕЙ СЧЕТ
drug01
drug01
вчера в 22:48
Они все уйдут на другую работу....грузчиками?
ABir
ABir
вчера в 22:20
На 100% прав! Репилов
protest58us
protest58us ответил ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:05, ред.
Не согласен, как бы не было, много у нас на телеправах не заработаешь, при этом любой человек хочет от любой своей деятельности получать прибыль, которой ему хватит на безбедное существование, поэтому вопрос стимула актуален и для футболистов, я скорее за то что бы у футболистов были зп были на уровне сопоставимых игроков с европейских лиг, но нас сравнивать надо не с АПЛ и другими странами пятерки, а с ценниками уровня чемпионата Греции, Турции, Голландии, в лучшем случае, может быть Португалии...условные 50к евро в месяц для игрока основы команды которая борется за Еврокубки это нормальное стимулирование... что касается вопроса..кто платит эту зп, я согласен, в конце концов я тоже вижу разницу между зп которую платит Газпром и допустим условный шейх из ПСЖ.... хотелось бы от этого уйти....другой вопрос, что даже если бы Газпром не тратил деньги на зарплату Дзюбы, то мы бы все равно эти 3млн евро не увидели бы
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:42
Вопрос финансирования футбольных клубов важнейший. Когда футболисты получают огромные деньги, а не зарабатывают их, то получаем то, что у нас в РПЛ. С какого дохода кокорины, дзюбы, ерохины, миранчуки и еще сотни других получают миллионы евро? Доходы наших клубов это мизер по сравнению с их контрактами. Значит их зарплаты это подачки либо из бюджета, либо от олигархов типа Федуна и Галицкого. Особо плохо, когда из бюджета. Оклады должны быть минимальны, например 50 тыс, а остальное бонусы от размера доходов клуба (продажа билетов, ТВ , еврокубки). Другого пути нет, иначе футбол у нас опустится на дно.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 21:19
Саночнику надо безбородовых оценивать.
Footbolista
Footbolista
вчера в 21:02, ред.
Минималка в России 12130 руб...саночник тоже далек от жизни...
Splurgeloa
Splurgeloa
вчера в 21:02
Эм, скажите ему , что минималка в России гораздо ниже, чем 20 тысяч рублей.В глубинке работы порой совсем нету и люди хватаются за работу с оплатой труда 11 тысяч и даже ниже.Даже во многих областных центрах зарплата 25 тысяч в радость.
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
вчера в 20:55
А зенит- оренбург?
зенит - сочи?
зенит- уфа?
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