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Шалимов: «Мы сами проиграли „Динамо“»

вчера, 22:20
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал поражение от «Динамо».

Нам не нужны положительные моменты, нам очки нужны. Все смотрели, все разбирали — все хорошо. Но потом мы ошибаемся в таких вещах, которые проговариваем. Первый гол получаем именно с этого. Второй гол — то же самое.

Против такого «Динамо» так сыграть… Мы владели преимуществом, забили быстро. Но вместо того, чтобы поддавить и взять инициативу в свои руки, развалили игру сами. Только мы в этом всем виноваты. Заслуги «Динамо» не вижу. У них квалифицированные игроки. А они смотрели на нас и не понимали, что нужно делать. Сами все отдали: игру, очки.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:33
могло и лучше сложиться, факт
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 23:02
трудно не согласится)))) причём бездарно))))
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 22:59
Динамо тут не при чем!
чемпионство с душком
чемпионство с душком ответил волгодон 2
вчера в 22:33
Не редкостный. Таких физруков в России много
дурман
дурман
вчера в 22:33
Просто ты дно, бездонное дно.
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 22:21
просто Шалимов редкостный физрук
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