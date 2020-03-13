Шалимов: «Мы сами проиграли „Динамо“»

Главный тренер «Ахмата» прокомментировал поражение от «Динамо».

Нам не нужны положительные моменты, нам очки нужны. Все смотрели, все разбирали — все хорошо. Но потом мы ошибаемся в таких вещах, которые проговариваем. Первый гол получаем именно с этого. Второй гол — то же самое.

Против такого «Динамо» так сыграть… Мы владели преимуществом, забили быстро. Но вместо того, чтобы поддавить и взять инициативу в свои руки, развалили игру сами. Только мы в этом всем виноваты. Заслуги «Динамо» не вижу. У них квалифицированные игроки. А они смотрели на нас и не понимали, что нужно делать. Сами все отдали: игру, очки.