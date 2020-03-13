Непомнящий: «Чемпионат России нужно приостановить»

Бывший наставник «Шанхай Шэньхуа» отреагировал на информацию о том, что РПЛ может быть приостановлена из-за эпидемии коронавируса.

Мы должны понимать, что нельзя рисковать здоровьем людей, будь то футболисты или болельщики. Нет никакого смысла выделяться среди остальных. Это серьёзнейший форс-мажор. Я уже бывал в подобной ситуации, когда работал в Китае.

Мы четыре месяца тренировались, главной задачей было сохранить позитивное настроение у игроков. Нас не выпускали из страны, и в этой ситуации приходилось скрашивать досуг. Сейчас же ситуация другая, но рисковать ни в коем случае не стоит. Чемпионат нужно приостановить и следить за ситуацией. Чем меньше будет заболеваний, тем лучше.

Допуск зрителей на стадион? Не сомневаюсь, люди ищут наилучшее решение в этой ситуации, но логичнее было бы приостановить чемпионат. Какая разница: тысяча болельщиков в Петербурге будет разносчиком вируса для следующей сотни тысяч людей или же 5 тысяч в Москве будут теми же разносчиками? Если уж и решили продолжать, то нужно было проводить эти матчи без зрителей.