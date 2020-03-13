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Непомнящий: «Чемпионат России нужно приостановить»

вчера, 23:19

Бывший наставник «Шанхай Шэньхуа» Валерий Непомнящий отреагировал на информацию о том, что РПЛ может быть приостановлена из-за эпидемии коронавируса.

Мы должны понимать, что нельзя рисковать здоровьем людей, будь то футболисты или болельщики. Нет никакого смысла выделяться среди остальных. Это серьёзнейший форс-мажор. Я уже бывал в подобной ситуации, когда работал в Китае.

Мы четыре месяца тренировались, главной задачей было сохранить позитивное настроение у игроков. Нас не выпускали из страны, и в этой ситуации приходилось скрашивать досуг. Сейчас же ситуация другая, но рисковать ни в коем случае не стоит. Чемпионат нужно приостановить и следить за ситуацией. Чем меньше будет заболеваний, тем лучше.

Допуск зрителей на стадион? Не сомневаюсь, люди ищут наилучшее решение в этой ситуации, но логичнее было бы приостановить чемпионат. Какая разница: тысяча болельщиков в Петербурге будет разносчиком вируса для следующей сотни тысяч людей или же 5 тысяч в Москве будут теми же разносчиками? Если уж и решили продолжать, то нужно было проводить эти матчи без зрителей.

Коронавирус и футбол

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n272nm
n272nm
сегодня в 10:00
Бредятина. Тогда нужно закрывать магазины, метро, останавливать общественный транспорт
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:27
Согласен с Валерием
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 06:44
все массовые мероприятия остановить и перенести на более поздний срок для всех!
ABir
ABir
сегодня в 04:22
Верно - игры надо проводить без зрителей, а трансляции матчей показывать бесплатно по общедоступным каналам. Хотя если подумать, то метро в Москве покруче любых стадионов может распространять этот вирус, и любой общественный транспорт . А работа на предприятиях ?
vitalik dobroy
vitalik dobroy
сегодня в 00:21
Мудрый человек!!
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