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«Барселона» рассматривает трансфер защитника «Лацио» Филипе

сегодня, 13:44

По информации итальянских СМИ, «Барселона» заинтересована в покупке защитника «Лацио» Луиса Филипе.

Сообщается, что каталонский клуб внимательно следит за выступлениями 22-летнего бразильца и готовит предложение по трансферу в следующее трансферное окно.

Однако руководство и тренерский штаб «Лацио» намерены удержать Луиса и предложить ему новый контракт.

В текущем сезоне Филипе сыграл в 22 матчах за римский клуб, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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Хорошее приобретение,если не умрет от короновируса.
Пишите мало а то глоры глоры могут заразить короновирусом,мойте руки после того,как закрыли сайт!
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