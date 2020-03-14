«Барселона» рассматривает трансфер защитника «Лацио» Филипе

1584182661

сегодня, 13:44

По информации итальянских СМИ , «Барселона» заинтересована в покупке защитника «Лацио» .

Сообщается, что каталонский клуб внимательно следит за выступлениями 22-летнего бразильца и готовит предложение по трансферу в следующее трансферное окно.

Однако руководство и тренерский штаб «Лацио» намерены удержать Луиса и предложить ему новый контракт.

В текущем сезоне Филипе сыграл в 22 матчах за римский клуб, забил 1 гол и сделал 1 ассист.