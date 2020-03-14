«Барселона» рассматривает трансфер защитника «Лацио» Филипе

По информации итальянских СМИ, «Барселона» заинтересована в покупке защитника «Лацио» Луиса Филипе.
Сообщается, что каталонский клуб внимательно следит за выступлениями 22-летнего бразильца и готовит предложение по трансферу в следующее трансферное окно.
Однако руководство и тренерский штаб «Лацио» намерены удержать Луиса и предложить ему новый контракт.
В текущем сезоне Филипе сыграл в 22 матчах за римский клуб, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Пишите мало а то глоры глоры могут заразить короновирусом,мойте руки после того,как закрыли сайт!
Пишите мало а то глоры глоры могут заразить короновирусом,мойте руки после того,как закрыли сайт!