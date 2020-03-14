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«Ювентус» отказался от идеи подписать Хаверца из-за высокого ценника

сегодня, 07:48

«Ювентус», долгое время интересовавшийся полузащитником «Байера» Каем Хаверцом, отказался от идеи летнего трансфера игрока.

Как утверждает источник, причиной такому решению послужила сумма в 80 млн евро, которую «Байер» требует за 20-летнего футболиста. Отмечается, что «Ювентус» не стал рассматривать возможность договориться о более низкой цене из-за большого списка немецких и английских клубов, претендующих на Хаверца.

Недавно немецкий хавбек стал самым молодым игроком в истории Бундеслиги, достигнувшим отметки в 30 забитых мячей.

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Все комментарии
Lucky luciano
Lucky luciano
сегодня в 13:14
что-то он вообще не впечатляет
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 11:55
обламались
galem72
galem72
сегодня в 11:53
Правильно! Турину нужно копить на пагбу. ))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:11
В итоге не достанется никому.
VIPded
VIPded
сегодня в 08:01
Весь бюджет на Кристинку ушел?)))
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