«Ювентус» отказался от идеи подписать Хаверца из-за высокого ценника

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сегодня, 07:48

«Ювентус», долгое время интересовавшийся полузащитником «Байера» , отказался от идеи летнего трансфера игрока.

Как утверждает источник, причиной такому решению послужила сумма в 80 млн евро, которую «Байер» требует за 20-летнего футболиста. Отмечается, что «Ювентус» не стал рассматривать возможность договориться о более низкой цене из-за большого списка немецких и английских клубов, претендующих на Хаверца.

Недавно немецкий хавбек стал самым молодым игроком в истории Бундеслиги, достигнувшим отметки в 30 забитых мячей.