«Зенит» разбил дома «Урал»

«Зенит» разгромил «Урал» в матче 22-го тура РПЛ. Питерцы (50 очков) лидируют в турнирной таблице, екатеринбуржцы (25 баллов) — десятые.
Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена
«Зенит» — «Урал» 7:1 (4:0)
Голы: Азмун 9, Дзюба 12, Азмун 16, Малком 27, Азмун 61, Дриусси 69, Дзюба 72 (пенальти) — Панюков 66 (пенальти)
«Зенит»: Лунёв, Караваев, Иванович, Ракицкий (Кузяев 79), Дуглас Сантос, Оздоев (Шамкин 74), Жирков (Мусаев 46), Дриусси, Малком, Азмун, Дзюба
Главный тренер: Семак Сергей.
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Мамин, Вилюш (Поляков 46), Калинин, Августиняк, Егорычев, Бикфалви, Димитров (Шаболин 68), Ефремов (Юсупов 55), Панюков
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.
Предупреждения: Калинин 63, Мусаев 75
Судья: Москалев Владимир.
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