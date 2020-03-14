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«Зенит» разбил дома «Урал»

вчера, 18:22
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)7 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Зенит» разгромил «Урал» в матче 22-го тура РПЛ. Питерцы (50 очков) лидируют в турнирной таблице, екатеринбуржцы (25 баллов) — десятые.

Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена

«Зенит» — «Урал» 7:1 (4:0)
Голы: Азмун 9, Дзюба 12, Азмун 16, Малком 27, Азмун 61, Дриусси 69, Дзюба 72 (пенальти) — Панюков 66 (пенальти)

«Зенит»: Лунёв, Караваев, Иванович, Ракицкий (Кузяев 79), Дуглас Сантос, Оздоев (Шамкин 74), Жирков (Мусаев 46), Дриусси, Малком, Азмун, Дзюба
Главный тренер: Семак Сергей.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Мамин, Вилюш (Поляков 46), Калинин, Августиняк, Егорычев, Бикфалви, Димитров (Шаболин 68), Ефремов (Юсупов 55), Панюков
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.

Предупреждения: Калинин 63, Мусаев 75

Судья: Москалев Владимир.

Ранее «Спартак» добыл волевую победу над «Оренбургом».

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Все комментарии
sashasokol
sashasokol ответил Ярославъ Ивановъ
сегодня в 13:37
Очередные бла-бла-бла. Твои фантазии ничего общего не имеют с футболом. В последние годы Локо на голову сильнее Зенита, статистика это только подтверждает. А по поводу жёлтых карточек и удалений, то их можно в любом матче найти в сторону той или иной команды.
Палыч82
Палыч82
сегодня в 13:33
    POL7173
    POL7173
    сегодня в 11:07
    Урал срочно заразился баклано - вирусом.
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 10:46
    Деклассировал!🤣🤣🤣
    Против_всех
    Против_всех
    сегодня в 10:18, ред.
    Лютые кабинетчики, расписали с Уралом, очередной дог.
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
    сегодня в 09:32
    Ожидаемый результат
    Рожден в СССР
    Рожден в СССР ответил ziborock
    сегодня в 09:26
    Если Спартаку можно сливать Ливерпулю по 0-7 то почему Уралу нельзя?
    Ярославъ Ивановъ
    Ярославъ Ивановъ ответил Footbolista
    сегодня в 09:19
    Хорошая новость...коронавирусы не получат распространение в Питере...они сгорели от стыда...
    У нас с гигиеной нормально....
    Ярославъ Ивановъ
    Ярославъ Ивановъ ответил Wolverhampton
    сегодня в 09:16
    Евгений, что значит разорвал!!!? Наверное все-таки разгромил! Да!?
    если фунтики выигрывают хотя бы в два мяча (редкость конечно) сразу везде "порвал" и т.п.
    Ярославъ Ивановъ
    Ярославъ Ивановъ
    сегодня в 09:13
      dok66
      dok66
      сегодня в 09:10
      Урал не хотел напрягаться зря . Все равно бы засудили
      Ярославъ Ивановъ
      Ярославъ Ивановъ ответил ziborock
      сегодня в 08:54
      Цирк!
      во главе с тыдедэской..
      Ярославъ Ивановъ
      Ярославъ Ивановъ ответил ildar_3871
      сегодня в 08:52
      Такой футбол нам не нужен !
      ну так и снимайте с чемпа свой автобус с великим пожирателем гамбургеров....
      пока он вам все скамейки не ушатал....
      Ярославъ Ивановъ
      Ярославъ Ивановъ ответил ЮГ РОССИИ
      сегодня в 08:50
      А давайте добавим ложечку дегтя в чемпионскую бочку Зенита?).Почему не рвет так Зенит в Европе клубы?)
      а почему вы туда даже слабенький отбор не проходите ?!?
      Ярославъ Ивановъ
      Ярославъ Ивановъ ответил ziborock
      сегодня в 08:43
      Крыховяку уже на первых минутах обязаны были дать желтую и пенальти...
      в итоге удалить..продолжать ?
      Ярославъ Ивановъ
      Ярославъ Ивановъ ответил FERIS
      сегодня в 08:41
      Зенит с победой! Могли и десятку накидывать....
      жаль не фунтикам..
      Ярославъ Ивановъ
      Ярославъ Ивановъ ответил Nekit92
      сегодня в 08:39
      А шурля разве не на пенсии? Я думал заработал, да домой поехал релаксировать))
      кто же ему паспорт то вернет....
      Ярославъ Ивановъ
      Ярославъ Ивановъ ответил НЕ президент рфс
      сегодня в 08:33
      Так-же как были ПЯТЁРОЧКИ которые мы наблюдали вместе с вами ,только с разными эмоциями.А вот Еврокубков у вас не БЫЛО !
      И НИКОГДА НЕ БУДЕТ!!!
      yrasikos22
      yrasikos22 ответил SPARTAK_SPARTAK
      сегодня в 07:39, ред.
      Говорить про договярняк не буду, конечно у каждого свое мнение, но очень странно что одна из самых лучших и надежных защит в РПЛ совершенно не перекрывала да и совсем не боролась с лазурными!?!? Зенит был один на поле а вместо урала палки с флажками, как на тренировке для наигрывания комбинаций. Это конечно мое мнение, со стороны видимость игры именно такая! Да и трактовка футбольных правил прикольнула, когда в кубке мяч попал в не прижатую руку защитника цска то это не пенальти, а здесь один в один такая же ситуация, мяч в не прижатую руку уральца, и это 100% пенальти, мы едиственная страна в мире где на одно и тоже нарушение разные правила футбола:))))
      У Урала самая худшая защита Рпл,плохой Рофлан...
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      сегодня в 06:35
      Это просто фантастика! 7-1...Да, поистине чемпионский футбол от питерского клуба! С разгромной победой по всем статьям, сине-бело-голубые львы!
      Faustello
      Faustello
      сегодня в 03:34, ред.
        Али Самаркандский
        Али Самаркандский ответил SPARTAK_SPARTAK
        сегодня в 03:27
        Говорить про договярняк не буду, конечно у каждого свое мнение, но очень странно что одна из самых лучших и надежных защит в РПЛ совершенно не перекрывала да и совсем не боролась с лазурными!?!? Зенит был один на поле а вместо урала палки с флажками, как на тренировке для наигрывания комбинаций. Это конечно мое мнение, со стороны видимость игры именно такая! Да и трактовка футбольных правил прикольнула, когда в кубке мяч попал в не прижатую руку защитника цска то это не пенальти, а здесь один в один такая же ситуация, мяч в не прижатую руку уральца, и это 100% пенальти, мы едиственная страна в мире где на одно и тоже нарушение разные правила футбола:))))
        Зенит единственная команда со времён Российской Империи ,пробивший три пенальти подряд в первом тайме. Не удивлен что и тут "Хоттабыч"
        valt134
        valt134
        сегодня в 03:16
        Унылое зрелище. Не имею ничего против вылета урала в ФНЛ.
        n272nm
        n272nm ответил SPARTAK_SPARTAK
        сегодня в 00:46, ред.
        Говорить про договярняк не буду, конечно у каждого свое мнение, но очень странно что одна из самых лучших и надежных защит в РПЛ совершенно не перекрывала да и совсем не боролась с лазурными!?!? Зенит был один на поле а вместо урала палки с флажками, как на тренировке для наигрывания комбинаций. Это конечно мое мнение, со стороны видимость игры именно такая! Да и трактовка футбольных правил прикольнула, когда в кубке мяч попал в не прижатую руку защитника цска то это не пенальти, а здесь один в один такая же ситуация, мяч в не прижатую руку уральца, и это 100% пенальти, мы едиственная страна в мире где на одно и тоже нарушение разные правила футбола:))))
        Безусловно, это был договорняк. Я больше скажу, это был заговор против Спартака. Удивительно, как на это смотрит уважаемая публика и правоохранительные органы. Очевидно, что это Спартак должен идти на первом месте с 50 очками. А если серьезно, то свиньям просто не нужно было появляться на этой ветке, чтобы не позориться. Вы в этом сезоне жидко обделались и будет хорошо, если Спартак не вылетит из РПЛ. Говорить что-то про договорняки, находясь в подвале турнирной таблицы - смешить весь мир.

        П.С. Свиньи проиграли Зениту в этом сезоне оба матча. Казалось бы, надо бы поговорить о договорняках, ибо самобытный футбольный коллектив из Москвы подарил Зениту 6 очков, ровно столько же, сколько подарил Урал. Очевидно, что Спартак продался Зениту, как прости господи :)))))
        Ganymed1
        Ganymed1
        сегодня в 00:37
        Почем нынче левая победа?
        Конфедерат
        Конфедерат ответил Лучший клуб страны
        сегодня в 00:17
        Спартак в кубке уничтожит бомжей!
        самому не смешно? полную авоську получите похлеще урала
        Расул Манаев
        Расул Манаев ответил Конфедерат
        сегодня в 00:11
          Конфедерат
          Конфедерат
          сегодня в 00:07
          Те кто пишут про договорняк....Договорняк будет в полуфинале когда вам столько же напихаем...
          Конфедерат
          Конфедерат
          сегодня в 00:03
          Те кто пишут про договорняк....Договорняк будет в полуфинале когда вам столько же напихаем...
          ziborock
          ziborock ответил НЕ президент рфс
          вчера в 23:59
          Ещё скажи , что ты это видел.
          Можно подкмать что если кто то этого не видел то значит этого не было!)
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