«Спартак» добыл волевую победу над «Оренбургом»

«Спартак» обыграл «Оренбург» в матче 22-го тура РПЛ.
После этой встречи «Спартак» занимает 8-ю строчку в таблице (28 очков), а «Оренбург» — 11-ю (23).
Ростоши, стадион «Газовик»
«Оренбург» — «Спартак» — 1:3 (1:0)
Голы: Фамейе 17 — Понсе 44, Ларссон 72, Мирзов 90+4
«Оренбург»: Климович, Радакович, Аюпов, Терехов, Малых, Зотов, Куат, Мишкич, Рикарду Алвеш (Черных 76), Фамейе, Деспотович (Силла Диалло 80)
Главный тренер: Емельянов Константин.
«Спартак»: Максименко, Маслов, Джикия, Жиго, Рассказов (Ещенко 60), Айртон, Крал, Бакаев (Мельгарехо 75), Ларссон, Понсе (Мирзов 74), Соболев
Главный тренер: Тедеско Доменико.
Предупреждения: Маслов 30, Терехов 45+3, Мишкич 56, Айртон 90+3
Судья: Казарцев Василий.
В другом матче тура «Ахмат» уступил «Динамо».
Давненько не припомню, чтобы с такой плохой игрой забивали трижды и выигрывали.
Сложная, волевая победа!
Не понравилась игра, вообще мало что получалось. Да и состав был ослаблен - минус Тиль, Гулиев и Кутепов + дисква Зобнина. Вместе с Шюррле и Умяровым половина обоймы не было. Справились, молодцы!
Максименко - герой матча, столько спасений сделал.
Заслуга в победе Спартака наверное на 70% именно на Максике!
Могли ни раз пропустить, но выручил.
З.Ы. Курьез матча - корявый гол Мирзова. Сделал всё, чтобы не забить... но забил :))))
З.Ы.-2 Всегда приятно обыграть фарм-проект Газпрома. Пусть в ФНЛ свои договорняки катают!
Давненько не припомню, чтобы с такой плохой игрой забивали трижды и выигрывали.
Сложная, волевая победа!
Не понравилась игра, вообще мало что получалось. Да и состав был ослаблен - минус Тиль, Гулиев и Кутепов + дисква Зобнина. Вместе с Шюррле и Умяровым половина обоймы не было. Справились, молодцы!
Максименко - герой матча, столько спасений сделал.
Заслуга в победе Спартака наверное на 70% именно на Максике!
Могли ни раз пропустить, но выручил.
З.Ы. Курьез матча - корявый гол Мирзова. Сделал всё, чтобы не забить... но забил :))))
З.Ы.-2 Всегда приятно обыграть фарм-проект Газпрома. Пусть в ФНЛ свои договорняки катают!