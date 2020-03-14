ГлавнаяНовости

«Спартак» добыл волевую победу над «Оренбургом»

вчера, 15:59
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Спартак» обыграл «Оренбург» в матче 22-го тура РПЛ.

После этой встречи «Спартак» занимает 8-ю строчку в таблице (28 очков), а «Оренбург» — 11-ю (23).

Ростоши, стадион «Газовик»

«Оренбург» — «Спартак» — 1:3 (1:0)
Голы: Фамейе 17 — Понсе 44, Ларссон 72, Мирзов 90+4

«Оренбург»: Климович, Радакович, Аюпов, Терехов, Малых, Зотов, Куат, Мишкич, Рикарду Алвеш (Черных 76), Фамейе, Деспотович (Силла Диалло 80)
Главный тренер: Емельянов Константин.

«Спартак»: Максименко, Маслов, Джикия, Жиго, Рассказов (Ещенко 60), Айртон, Крал, Бакаев (Мельгарехо 75), Ларссон, Понсе (Мирзов 74), Соболев
Главный тренер: Тедеско Доменико.

Предупреждения: Маслов 30, Терехов 45+3, Мишкич 56, Айртон 90+3

Судья: Казарцев Василий.

В другом матче тура «Ахмат» уступил «Динамо».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Спартак-2» в меньшинстве проиграл «Енисею»
Сегодня, 14:03 Комментарии0
«Рубин» одержал первую победу в РПЛ при Слуцком
Вчера, 20:53 Комментарии98
«Зенит» разбил дома «Урал»
Вчера, 18:22 Комментарии206
Молодежка «Локомотива» аннигилировала «Ростов» на выезде
Вчера, 14:02 Комментарии1
«Ахмат» уступил «Динамо»
13 марта Комментарии68
«Шахтер» на выезде обыграл «Вольфсбург»
13 марта ВидеоКомментарии22
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответил andrefino13
сегодня в 10:20
Максименко молодец, это Ребров у вас всегда думал, что играть умеет, штанги не дадут ему соврать.
Да и Максименко − не всегда молодец 😜😉
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:49
Главное результат, что и сделали! Игра должна прийти.
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил Lucho Gonzalez
сегодня в 05:47
Гонорар федуна не перебьет миллера
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 03:41
Забрали Федотова из Оренбурга и посыпалась команда ....
Вот что значит хороший тренер, не то что этот румын.
Расул Манаев
Расул Манаев
сегодня в 01:47
    Александр Алексатов
    Александр Алексатов
    вчера в 23:32, ред.
      Lucho Gonzalez
      Lucho Gonzalez
      вчера в 22:47
      федун успел занести гонорар
      CRVENA ZVEZDA
      CRVENA ZVEZDA
      вчера в 21:25
      Спартак с победой!
      Энтропия
      Энтропия
      вчера в 21:25
      Казарцев добыл волевую победу - при чём тут свиньи?
      Ген Геныч
      Ген Геныч
      вчера в 19:04
      Ну что могу сказать по матчу!!!!!!!У Спартака не было центра поля,отсутствие Зобнина+больной Бакаев=1 Крал в центре и 0 креатива в атаке!!!!!!!!!Шутка ли сказать,но б...ь 2-й гол Спартака,который забил Ларсон,был сделан Жиго,который сыграл на позиции атакующего полузащитника!!!!!!!!!!!!!!Увы,но центра поля у Спартака сейчас просто нет,возможно с выздоровлением Бакаева,ситуация станет лучше,но Зобнина пока что заменить не кем!!!!!!!!Оренбург проходил центр поля вообще без препятствий ,ну а что там мог сделать один Крал то?!!!!!!!!!Максименко-браво,выручил команду и спас Спартак от потери очков в этом матче!!!!!!!!Туром раннее это сделал Сафонов в матче Спартак-Краснодар,в этом туре Максименко в матче Спартак-Оренбург,но почему то б...ь в составе сборной России играют Гиля и Джанааев а ни эти вратари!!!!!!!!!!!!


      Победа не заслуженная,должны были либо играть в ничью,либо вообще проиграть матч!!!!!!
      МапС
      МапС
      вчера в 18:57
      Это катастрофа!!! (С)
      andrefino13
      andrefino13 ответил sir_Alex
      вчера в 18:49, ред.
      Максименко молодец, это Ребров у вас всегда думал, что играть умеет, штанги не дадут ему соврать.
      мангo
      мангo ответил andrefino13
      вчера в 18:47, ред.
      Все забили, что решили, что звезды, и тренер никто, сейчас посидят на попе, помыкаются по арендам, поймут к тридцати годам, что слушать надо старших, и станут квк Дзюба))))))
      потому что тренер нуль , при нем все игроки деградируют, да он даже игру поставить не может. Но он же тебе нравится как мужик, ведь как тренер он ничегоне достиг) ахаха
      sir_Alex
      sir_Alex
      вчера в 18:35
      Максименко вспомнил, что он умеет играть в воротах!😀😃😄👍 С победой КБ!!!
      andrefino13
      andrefino13 ответил мангo
      вчера в 18:23
      Все забили, что решили, что звезды, и тренер никто, сейчас посидят на попе, помыкаются по арендам, поймут к тридцати годам, что слушать надо старших, и станут квк Дзюба))))))
      andrefino13
      andrefino13 ответил мангo
      вчера в 18:18
      Витек в ФНЛ не вылетит...
      мангo
      мангo ответил andrefino13
      вчера в 18:13
      В ФНЛ без Вити разберётесь, как жить будете, тем более по Влашичу видно, что забил на ЦСКА, поднялся выше некуда, аж играть не хочет.)))
      а что Витек выигрывает встречи чтобы с ним в ФНЛ не попасть? Все забили так как тренер нуль
      andrefino13
      andrefino13 ответил мангo
      вчера в 18:06
      В ФНЛ без Вити разберётесь, как жить будете, тем более по Влашичу видно, что забил на ЦСКА, поднялся выше некуда, аж играть не хочет.)))
      Wolf77785
      Wolf77785
      вчера в 18:05
      Сочи> спартак
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 18:04
      Ладно хоть отскочили, а то опять пургу про Газпром гнать стали...
      andrefino13
      andrefino13 ответил мангo
      вчера в 18:03
      Вот и говорю, валить надо Вите из этого детсада, пока не поздно.
      Тага Дага
      Тага Дага
      вчера в 17:45
      Команды разного уровня. ...с победой Спартаковцы...
      мангo
      мангo
      вчера в 17:21
      Пипец скоро Витька нашего обгонят
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответил Константин Белых
      вчера в 17:20
      Тебе пояснить почему? Я уже на этот счёт писал :"Партия (Газпром) сказало надо, комсомол(Оренбург) ответил есть." Согласен?
      Ruslan Volkov
      Ruslan Volkov
      вчера в 17:17
      С победой ребята,красно белые вперед!!! Всех поздравляю,а теперь слушаем как конебомжи будут говорить что мы выиграли нечисто,что судьи прмогли и вратарь Оренбурга продал игру Спартаку
      alex spartakovih
      alex spartakovih ответил makkie
      вчера в 17:14
      Фуух, ну и матч! Давненько не припомню, чтобы с такой плохой игрой забивали трижды и выигрывали. Сложная, волевая победа! Не понравилась игра, вообще мало что получалось. Да и состав был ослаблен - минус Тиль, Гулиев и Кутепов + дисква Зобнина. Вместе с Шюррле и Умяровым половина обоймы не было. Справились, молодцы! Максименко - герой матча, столько спасений сделал. Заслуга в победе Спартака наверное на 70% именно на Максике! Могли ни раз пропустить, но выручил. З.Ы. Курьез матча - корявый гол Мирзова. Сделал всё, чтобы не забить... но забил :)))) З.Ы.-2 Всегда приятно обыграть фарм-проект Газпрома. Пусть в ФНЛ свои договорняки катают!
      после пропущенного гола не тал смотреть а тут вон оно как!выиграли!
      zsb1961
      zsb1961
      вчера в 17:13
      Интересная игра получилась!
      Сп62
      Сп62
      вчера в 17:09
      Оренбург выбрал жёсткую тактику против Спартака. В момент быстрого выхода спартаковцев из обороны в атаку следовал незамедлительно фол. Затем все спокойно отходили в оборону, а атака кобинационная Спартаку даётся трудно. А вот Казарцев на умышленные фолы к сожалению закрывал глаза. Статистика по фолам говорит за себя. Большинство фолов на началах атак Спартака.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 17:03
      Красавцы...
      Бутсы
      Бутсы
      вчера в 16:58
      С победой красно-белых. Но. Игра в защите - ужас, сама игра невнятная, очень много вопросов к атаке, и уж тем более к защите. Надеюсь дальше будет лучше, ибо четкого взаимодействия на поле я не вижу.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100