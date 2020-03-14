«Ювентус» может потерять € 110 млн из-за коронавируса

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вчера, 18:25

«Ювентус» может потерять 110 миллионов евро в связи с приостановкой Серии А и Лиги чемпионов из-за распространения коронавируса в Европе. В частности, возможно, туринцы упустят 45 миллионов евро, которые планировалось получить за счет телевизионных прав на показы матчей Серии А и Лиги чемпионов, сообщает источник со ссылкой на IlBianconero.

Также в указанную общую сумму включены вероятная потеря доходов от спонсоров и отсутствие доходов от продажи билетов.

Ранее сообщалось, что УЕФА решил приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за стремительного распространения коронавируса.

Коронавирус и футбол