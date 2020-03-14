ГлавнаяНовости

«Ювентус» может потерять € 110 млн из-за коронавируса

вчера, 18:25

«Ювентус» может потерять 110 миллионов евро в связи с приостановкой Серии А и Лиги чемпионов из-за распространения коронавируса в Европе. В частности, возможно, туринцы упустят 45 миллионов евро, которые планировалось получить за счет телевизионных прав на показы матчей Серии А и Лиги чемпионов, сообщает источник со ссылкой на IlBianconero.

Также в указанную общую сумму включены вероятная потеря доходов от спонсоров и отсутствие доходов от продажи билетов.

Ранее сообщалось, что УЕФА решил приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за стремительного распространения коронавируса.

Коронавирус и футбол

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Клубы Серии А могут потерять 700 млн евро, если не завершится сезон
Сегодня, 13:18 Комментарии0
Клубы Бундеслиги потеряют 750 млн евро из-за пандемии
Сегодня, 11:12 Комментарии2
«Аталанта» в Лиге чемпионов заработала более 50 млн евро
11 марта Комментарии6
СлухиМейвезер хочет купить «Ньюкасл»
10 марта Комментарии2
«Бенфика» за первую часть сезона заработала рекордную сумму
07 марта Комментарии0
Странные зарплаты в российском футболе
06 мартаВадим Багров в блоге Футбол и деньгиКомментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:43
Судьи сериала: «о нет, это же наши деньги!»
Lucky luciano
Lucky luciano
вчера в 19:24
буффон каталонский в игнор добавил хахах
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Leha-ha50
вчера в 18:59
Ты по армейски забыл написать какие люди, миллиардеры или быдло
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:58
Всем, всем плевать на юве, вот абсолютно всем. Это не Бавария и не Реал, это вулверхемптон максимум
КюнваГ
КюнваГ
вчера в 18:53
не только Ювентус, многие клубы полиняют на бабло
Belgie2020
Belgie2020 ответил Тага Дага
вчера в 18:44
    Тага Дага
    Тага Дага
    вчера в 18:40
    Летом можно спокойно продать петуха и нормально будет. ..всё от него нет толку.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 18:36
    Главное, чтоб люди были живы, деньги - второстепенны.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100