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Странные зарплаты в российском футболе

сегодня, 18:30
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Кокорин Александр
Кокорин Александр
Нападающий
Миранчук Алексей
Миранчук Алексей
Полузащитник
Миранчук Антон
Миранчук Антон
Полузащитник

«Соккер.ру» заинтересовал вопрос, который возникает при изучении финансовых возможностей российских клубов.

Дети лимита вправду получают именно столько денег, как записано в их зачастую странных контратаках? Свежая информация наталкивает на построение цепочки из общедоступных фактов. А прелесть маленького исследования в том, что все цифры открытые, строго показания со слов фигурантов, ведь даже инсайды привели к официальным комментариям.

Кокорин был готов работать за копейки?

И сразу передумал, кода узнал, какой контракт подписал? Человеку раньше платили 684 тысячи рублей в день (да, в день, без учета премиальных), а затем принял новую зарплату — 19 тысяч в месяц. Даже в «Сочи» — аутсайдере чемпионата России, Кокорину выдали 3 млн рублей, но собирался работать на «Зенит» за копейки?

Когда Александр бросал «Динамо» и перебирался на север, то попросил такие «подъемные», что у Геннадия Орлова потом еще года два был нервный тик при упоминании суммы. Не то чтобы уникальная практика: в Дортмунде озолотили отца Холанда и агента Райолу, хотя официально «Зальцбургу» прилетело 20 млн евро.

Вот только в Дортмунде у Эрлинга зарплата составляет 8.5 млн евро, Германия получает свои налоги. А тут целый Кокорин в «Зените» до тюрьмы работал за миллионы, а потом согласился на МРОТ (минимальный размер оплаты труда). Причем Александр подтвердил информацию Уткина, но даже не понял, в чем подвох.

Одни платят футболистам рыночную зарплату – следовательно, сложнее вписаться в финансовые правила УЕФА, а у других свободные агенты, игрок за 680 евро и Кокорин с зарплатой в 19 000 рублей. Не похоже на «фэйр-плей» и игру по одинаковым для всех правилам.

Как купить квартиру на первую зарплату?

Чорлука не согласится бы подписать контракт с «Локомотивом» с зарплатой 300 тысяч рублей в месяц. А еще в 2016 году канал «Матч ТВ», имеющий доступ к телу федеральных бюджетов, сообщил, что за пять лет Алексей Миранчук заработал в клубе всего 250 тысяч евро. Для сравнения, Чорлуке клуб за те же пять лет заплатил в 90 раз больше.

Один год Алексей был во второй команде, но четыре – в основной. Молодежь в футболе и должна зарабатывать меньше, чем проверенные игроки. Но удивляет различие окладов и способа жизни молодых российских игроков. Почему успешный на поле Алексей до ноября 2017 не подписывал новый контракт? Был доволен 50 тысячами евро в год?

Сейчас Гулиев сидит на лавке «Спартака» за 950 тысяч евро в год, а тут целый игрок сборной России сначала получал 100 тысяч рублей в месяц, затем – 300. Знаем точные суммы, ведь бывший спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов не умеет играть в коммерческую тайну.

Информация полностью подтвердилась – у Алексея почему-то была нерыночная зарплата, и об этом говорят открыто. Во всем мире игрок дважды попал по мячу – бежит за новым контрактом. Понятно, что для 99 % россиян 300 тысяч рублей в месяц — неземной доход, но не для ребенка лимита в РПЛ.

У брата Антона оклад составлял 12 тысяч евро в год – странная и скромная зарплата для РПЛ. И параллельно Алексей Миранчук в разговоре с Евгением Савиным недавно сказал: «Что подарили маме на первую зарплату? Купили квартиру рядом с работой». Но как можно на «первую зарплату» Антона и Алексея купить в Москве квартиру?

Человек играл пять лет за «Локомотив», а получил зарплату Гулиева за три месяца. Возможно, Миранчук говорил о первой большой зарплате по новым контрактам братьев? Ведь если нет, то ситуация странная. Не могут ребята с зарплатой от 50 до 300 тысяч рублей в месяц легко купить жилье в Москве, а потом еще и «Астон Мартин» с «Бентли».

Кстати, если авто появились до новых соглашений, то это как минимум странно. А если после, то вопросы к бывшему руководству «Локомотива». Миранчуки давно уже играли в основе, а жили в интернате вместе с другими ребятами из академии. Только вмешательства Игоря Денисова заставило клуб снять им жилье – слова их матери.

Антон Миранчук был в заявке на ЧМ-18, а за пару лет до этого получал всего 1 тысячу евро в месяц и жил с братом в общаге. Круто! Если еще и Алексею платили 50 тысяч евро в год много лет, то парней бывшее руководство обуло на миллионы евро.

В чей карман идут деньги футболистов?

Предыдущие случаи касались странно низких окладов и связаны с богатыми клубами, которым нужно отчитываться перед УЕФА для еврокубковых лицензий. А теперь переходим к грешным середнякам. Telegram-канал «Честность – не порок», который ведет спортивный юрист, сообщил, что в высшем обществе есть бюджетная контора с оригинальной системой оплаты труда.

Футболисты получают по накладным солидную, завышенную зарплату, а потом от 30 до 50 % возвращают определенным лицам. Получается незаконный «откат», «распил» государственного бюджета, с которыми должны бороться и футбольные власти – выдают лицензии, и в прокуратуре. По подсчетам автора канала, всего за полгода вывели 225 млн рублей (почти 3 млн евро).

О наличии схемы слышали Уткин и Генич, даже назвали клуб. Но нам интереснее схема, нежели имена, поскольку доказательства в таких случаях должны собирать прокуроры и только они. А вот если не сработают, то три миллиона евро исчезнут тут, три миллиона – там, и накапает на ремонт в важной больнице большого города.

Зато, если информация верна, то сразу понятно, почему многие клубы не любят, когда футболисты после сворачивания очередного проект ходят в суды, выбивая долги по зарплатам. Может, именно из-за того, что в контракте учтена «доля», которая после разбирательства не попадает в загребущие руки?

Сразу вспоминаются слова Вадима Васильева – бывшего менеджера «Монако», о «бюджетной игле». Снять с нее всех и сразу нельзя – погибнет профессиональный футбол, которому вправду нужны большие деньги для работы. Но если в бюджетах отдельных клубов учтена сумма «отката», то лавочку пора сворачивать.

Болельщики поддержат раскрытие подобных схем на 100 %, деньги-то давно кончились. Показатели промышленности в мире падают, нефть заметно дешевеет из-за проблем Китая, газа потребляют из-за теплой зимы в Европе меньше. В таких условиях важно защищать клубы РПЛ от банкротства.

Если схему найдут, вину легко доказать?

Сейчас в высшей лиге тратят 58 миллиардов рублей, но в ФНЛ и ПФЛ тоже полно команд на бюджете. Согласно отчету УЕФА, минимум 72 % этих денег в России официально записаны как зарплаты. Есть где разгуляться, ведь средний оклад одного футболиста РПЛ — 75 миллионов рублей в год.

В провинции суммы намного меньше, но даже контракт с титульным спонсором лига заключила на сумму в 300 млн рублей, а бюджет середняка – целый миллиард. Причем подобные схемы, если их наличие допускать, очень вредны футболу, ведут к банкротствам клубов – не будешь прогрессировать, если минимум четверть годового бюджета – «откаты».

И если это суть существования отдельных футбольных клубов-однодневок. Если нам рассказали правду, то о футболе никто не думает, гребут, пока могут. А футболистов поначалу даже жаль. Их всегда обвиняют в заработках, что не соответствуют уровню игры, и во многих случаях критики правы. Однако забываем, что не обязательно то, что написано в контракте, доходит до игрока.

С другой стороны, тут ведь нет принуждения, игроки наперед знают условия. В таком случае по-прежнему нарушают закон, но уже все плохие. Причем такую банальную схему сложно разоблачить. Футболисты могут заявить, что синхронно вкладывали от 30 до 50 % доходов в кипрский бизнес по выращиванию мяса из травы, а компания в результате прогорела.

А сколько разных схем было в прошлом? Новая информация точно не помогает верить в пафосные заявления, что лимит нужен для развития российского футбола. Солидные иностранцы испугаются в таком участвовать, но чем больше местных – тем острее пила. С лета в каждом клубе должно быть минимум 17 человек из тех, кто не считается легионерами.

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волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 19:06
следственный комитет(если не в доле) обязан прислушаться к статье и всё проверить)
nubom
nubom
сегодня в 18:57
Автор лохматит бабушку?! Поддерживаю!!!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:52
Аферисты и мощенники всюду в стране.
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