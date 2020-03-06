Странные зарплаты в российском футболе

1583508657

сегодня, 18:30

«Соккер.ру» заинтересовал вопрос, который возникает при изучении финансовых возможностей российских клубов.

Дети лимита вправду получают именно столько денег, как записано в их зачастую странных контратаках? Свежая информация наталкивает на построение цепочки из общедоступных фактов. А прелесть маленького исследования в том, что все цифры открытые, строго показания со слов фигурантов, ведь даже инсайды привели к официальным комментариям.

Кокорин был готов работать за копейки?

И сразу передумал, кода узнал, какой контракт подписал? Человеку раньше платили 684 тысячи рублей в день (да, в день, без учета премиальных), а затем принял новую зарплату — 19 тысяч в месяц. Даже в «Сочи» — аутсайдере чемпионата России, Кокорину выдали 3 млн рублей, но собирался работать на «Зенит» за копейки?

Когда Александр бросал «Динамо» и перебирался на север, то попросил такие «подъемные», что у Геннадия Орлова потом еще года два был нервный тик при упоминании суммы. Не то чтобы уникальная практика: в Дортмунде озолотили отца Холанда и агента Райолу, хотя официально «Зальцбургу» прилетело 20 млн евро.

Вот только в Дортмунде у Эрлинга зарплата составляет 8.5 млн евро, Германия получает свои налоги. А тут целый Кокорин в «Зените» до тюрьмы работал за миллионы, а потом согласился на МРОТ (минимальный размер оплаты труда). Причем Александр подтвердил информацию Уткина, но даже не понял, в чем подвох.

Одни платят футболистам рыночную зарплату – следовательно, сложнее вписаться в финансовые правила УЕФА , а у других свободные агенты, игрок за 680 евро и Кокорин с зарплатой в 19 000 рублей. Не похоже на «фэйр-плей» и игру по одинаковым для всех правилам.

Как купить квартиру на первую зарплату?

Чорлука не согласится бы подписать контракт с «Локомотивом» с зарплатой 300 тысяч рублей в месяц. А еще в 2016 году канал «Матч ТВ», имеющий доступ к телу федеральных бюджетов, сообщил, что за пять лет Алексей Миранчук заработал в клубе всего 250 тысяч евро. Для сравнения, Чорлуке клуб за те же пять лет заплатил в 90 раз больше.

Один год Алексей был во второй команде, но четыре – в основной. Молодежь в футболе и должна зарабатывать меньше, чем проверенные игроки. Но удивляет различие окладов и способа жизни молодых российских игроков. Почему успешный на поле Алексей до ноября 2017 не подписывал новый контракт? Был доволен 50 тысячами евро в год?

Сейчас Гулиев сидит на лавке «Спартака» за 950 тысяч евро в год, а тут целый игрок сборной России сначала получал 100 тысяч рублей в месяц, затем – 300. Знаем точные суммы, ведь бывший спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов не умеет играть в коммерческую тайну.

Информация полностью подтвердилась – у Алексея почему-то была нерыночная зарплата, и об этом говорят открыто. Во всем мире игрок дважды попал по мячу – бежит за новым контрактом. Понятно, что для 99 % россиян 300 тысяч рублей в месяц — неземной доход, но не для ребенка лимита в РПЛ .

У брата Антона оклад составлял 12 тысяч евро в год – странная и скромная зарплата для РПЛ . И параллельно Алексей Миранчук в разговоре с Евгением Савиным недавно сказал: «Что подарили маме на первую зарплату? Купили квартиру рядом с работой». Но как можно на «первую зарплату» Антона и Алексея купить в Москве квартиру?

Человек играл пять лет за «Локомотив», а получил зарплату Гулиева за три месяца. Возможно, Миранчук говорил о первой большой зарплате по новым контрактам братьев? Ведь если нет, то ситуация странная. Не могут ребята с зарплатой от 50 до 300 тысяч рублей в месяц легко купить жилье в Москве, а потом еще и «Астон Мартин» с «Бентли».

Кстати, если авто появились до новых соглашений, то это как минимум странно. А если после, то вопросы к бывшему руководству «Локомотива». Миранчуки давно уже играли в основе, а жили в интернате вместе с другими ребятами из академии. Только вмешательства Игоря Денисова заставило клуб снять им жилье – слова их матери.

Антон Миранчук был в заявке на ЧМ -18, а за пару лет до этого получал всего 1 тысячу евро в месяц и жил с братом в общаге. Круто! Если еще и Алексею платили 50 тысяч евро в год много лет, то парней бывшее руководство обуло на миллионы евро.

В чей карман идут деньги футболистов?

Предыдущие случаи касались странно низких окладов и связаны с богатыми клубами, которым нужно отчитываться перед УЕФА для еврокубковых лицензий. А теперь переходим к грешным середнякам. Telegram-канал «Честность – не порок», который ведет спортивный юрист, сообщил, что в высшем обществе есть бюджетная контора с оригинальной системой оплаты труда.

Футболисты получают по накладным солидную, завышенную зарплату, а потом от 30 до 50 % возвращают определенным лицам. Получается незаконный «откат», «распил» государственного бюджета, с которыми должны бороться и футбольные власти – выдают лицензии, и в прокуратуре. По подсчетам автора канала, всего за полгода вывели 225 млн рублей (почти 3 млн евро).

О наличии схемы слышали Уткин и Генич, даже назвали клуб. Но нам интереснее схема, нежели имена, поскольку доказательства в таких случаях должны собирать прокуроры и только они. А вот если не сработают, то три миллиона евро исчезнут тут, три миллиона – там, и накапает на ремонт в важной больнице большого города.

Зато, если информация верна, то сразу понятно, почему многие клубы не любят, когда футболисты после сворачивания очередного проект ходят в суды, выбивая долги по зарплатам. Может, именно из-за того, что в контракте учтена «доля», которая после разбирательства не попадает в загребущие руки?

Сразу вспоминаются слова Вадима Васильева – бывшего менеджера «Монако», о «бюджетной игле». Снять с нее всех и сразу нельзя – погибнет профессиональный футбол, которому вправду нужны большие деньги для работы. Но если в бюджетах отдельных клубов учтена сумма «отката», то лавочку пора сворачивать.

Болельщики поддержат раскрытие подобных схем на 100 %, деньги-то давно кончились. Показатели промышленности в мире падают, нефть заметно дешевеет из-за проблем Китая, газа потребляют из-за теплой зимы в Европе меньше. В таких условиях важно защищать клубы РПЛ от банкротства.

Если схему найдут, вину легко доказать?

Сейчас в высшей лиге тратят 58 миллиардов рублей, но в ФНЛ и ПФЛ тоже полно команд на бюджете. Согласно отчету УЕФА , минимум 72 % этих денег в России официально записаны как зарплаты. Есть где разгуляться, ведь средний оклад одного футболиста РПЛ — 75 миллионов рублей в год.

В провинции суммы намного меньше, но даже контракт с титульным спонсором лига заключила на сумму в 300 млн рублей, а бюджет середняка – целый миллиард. Причем подобные схемы, если их наличие допускать, очень вредны футболу, ведут к банкротствам клубов – не будешь прогрессировать, если минимум четверть годового бюджета – «откаты».

И если это суть существования отдельных футбольных клубов-однодневок. Если нам рассказали правду, то о футболе никто не думает, гребут, пока могут. А футболистов поначалу даже жаль. Их всегда обвиняют в заработках, что не соответствуют уровню игры, и во многих случаях критики правы. Однако забываем, что не обязательно то, что написано в контракте, доходит до игрока.

С другой стороны, тут ведь нет принуждения, игроки наперед знают условия. В таком случае по-прежнему нарушают закон, но уже все плохие. Причем такую банальную схему сложно разоблачить. Футболисты могут заявить, что синхронно вкладывали от 30 до 50 % доходов в кипрский бизнес по выращиванию мяса из травы, а компания в результате прогорела.

А сколько разных схем было в прошлом? Новая информация точно не помогает верить в пафосные заявления, что лимит нужен для развития российского футбола. Солидные иностранцы испугаются в таком участвовать, но чем больше местных – тем острее пила. С лета в каждом клубе должно быть минимум 17 человек из тех, кто не считается легионерами.