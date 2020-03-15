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Батистута поддержал «Фиорентину»

вчера, 15:29

Легендарный аргентинский футболист Габриэль Батистута обратился со словами поддержки в адрес «Фиорентины». 

Я хочу передать свою любовь и солидарность людям, пострадавшим от коронавируса, желаю им скорейшего выздоровления. Особые объятия всем итальянцам. Трое из моих четырех детей родились в Италии. На протяжении 12 лет мы жили там. Также слова поддержки хочу отправить игрокам «Фиорентины», надеюсь, что скоро встречусь с ними. 

Ранее главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти призвал людей соблюдать рекомендации ВОЗа.

Коронавирус и футбол

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