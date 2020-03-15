Батистута поддержал «Фиорентину»

Легендарный аргентинский футболист обратился со словами поддержки в адрес «Фиорентины».

Я хочу передать свою любовь и солидарность людям, пострадавшим от коронавируса, желаю им скорейшего выздоровления. Особые объятия всем итальянцам. Трое из моих четырех детей родились в Италии. На протяжении 12 лет мы жили там. Также слова поддержки хочу отправить игрокам «Фиорентины», надеюсь, что скоро встречусь с ними.