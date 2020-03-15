Руни: «Казалось, что с футболистами обращаются как с морскими свинками»

Нападающий «Дерби Каунти» в интервью The Times заявил, что руководство Футбольной ассоциации Англии нужно было оперативнее реагировать на проблемы, связанные с эпидемией коронавируса.

Хорошо, что было принято правильное решение. До этого казалось, что с футболистами в Англии обращаются как с морскими свинками.

Власти приостановили соревнования в остальных видах спорта, но нам велели ждать. Люди были взволнованы. К счастью, футбол в итоге сделал правильный выбор. Нам пришлось приостановить сезон. Некоторые люди будут разочарованы, но в этом случае футбол должен стоять на втором месте. Это просто спорт.