Каннаваро — о коронавирусе: «Нужно сохранять самообладание»

Бывший итальянский футболист поделился мнением об эпидемии коронавируса в Италии.

Да, я волнуюсь, потому что мы все еще не достигли пика, поэтому мы должны бороться с этой болезнью. Я думаю об ошибках, допущенных на прошлой неделе, когда тысячи людей из Ломбардии бежали на юг.

Я не хочу никого осуждать, я понимаю тех людей, кто хотел вернуться к своим близким, но это была серьезная ошибка.

Теперь нужно ждать еще неделю, чтобы понять, сколько людей заразилось. Нужно сохранять самообладание, пока не пройдет пик болезни. Та же самая ошибка была допущена в Китае, когда людей начали вывозить из Ухани.