Дзюба пошутил над Слуцким после его первой победы в «Рубине»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал на своей странице в инстаграме несколько новых картинок, высмеивающих главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, который недавно одержал первую победу у руля казанского клуба в РПЛ.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал на своей странице в инстаграме несколько новых картинок, высмеивающих главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, который недавно одержал первую победу у руля казанского клуба в РПЛ.
Ну неймётся - отпиши Слуцкому,чтоб никто не видел...
Всё же наверно должна быть какая то условная субординация между тренерами и игроками....
Ну неймётся - отпиши Слуцкому,чтоб никто не видел...
Всё же наверно должна быть какая то условная субординация между тренерами и игроками....
Это позорище. И это капитан сборной...
Это позорище. И это капитан сборной...
"умный" спортсмен только на таком уровне умеет шутить !
он правда не замечает, что Слуцкий его троллит на два порядка тоньше ?!
"умный" спортсмен только на таком уровне умеет шутить !
он правда не замечает, что Слуцкий его троллит на два порядка тоньше ?!