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Дзюба пошутил над Слуцким после его первой победы в «Рубине»

вчера, 20:17
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал на своей странице в инстаграме несколько новых картинок, высмеивающих главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, который недавно одержал первую победу у руля казанского клуба в РПЛ.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:52
Зачем Артём на своей странице выкладывает все эти "шедевры" - непонятно.....
Ну неймётся - отпиши Слуцкому,чтоб никто не видел...
Всё же наверно должна быть какая то условная субординация между тренерами и игроками....
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов
сегодня в 08:13
А потом снова будет плакать, что его оскорбляют, когда в следующий раз на х.. пошлют
valt134
valt134
сегодня в 07:56
56изм Дзюбы зашкаливает.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 04:32
Шутники
cska minus
cska minus ответил Александр Алексатов
вчера в 23:17
Серьезно что ли?
Это позорище. И это капитан сборной...
bacek15
bacek15
вчера в 22:36
Шутить о внешности не очень правильно.
Александр Алексатов
Александр Алексатов
вчера в 22:30
ДЗЮБЕНЦИЯ СУПЕР
Никита Бычков
Никита Бычков
вчера в 22:24
Леня лучше протролил
Palex
Palex ответил swed
вчера в 22:17
А Жванецкий и Довлатов....мда. Вообще то Довлатов прозаик, а не юморист.
swed
swed ответил Wolf77785
вчера в 21:33
Классный добротный юмор!! Школьникам не понять!
просто невероятный уровень тонкости. Жванецкий и Довлатов даже рядом не стоят !
Wolf77785
Wolf77785
вчера в 21:23, ред.
Классный добротный юмор!! Школьникам не понять!
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
вчера в 21:09
Похоже
112910415
112910415
вчера в 21:02
толстый ! узколобый ! страшный ! клоун !
"умный" спортсмен только на таком уровне умеет шутить !
он правда не замечает, что Слуцкий его троллит на два порядка тоньше ?!
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:55
шутка болотного баклана - не уместна...
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:46
Мдяяя...
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