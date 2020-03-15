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Новость о бесплатных больницах в отелях Роналду оказалась фейком

вчера, 20:23

Новость о том, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду предоставит свои гостиницы под больницы для борьбы с коронавирусом, не подтвердилась. От окружения игрока удалось узнать, что футболист не планирует проводить подобную акцию.

Сам Роналду, напомним, на данный момент находится в самоизоляции со своей семьей на своей вилле на Мадейре.

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Все комментарии
ilyafrom
ilyafrom
сегодня в 08:17
аХахаха. А тут писали, что он благородный человек, не то что гном
Ну и где вы почитатели благородного?
Project Pandora
Project Pandora
вчера в 23:38
Кто-то подставить решил, вот и сплетня появилась.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил BarSlona
вчера в 23:14
Подписаться не забыл))
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса
вчера в 23:10
100% Бартомяу и его ПР компания распустили этот слух :D
League1
League1
вчера в 22:35
Интересно, кто такой слух пустил. Это наверное пиар-команда гномяры такими подлыми делишками занимается.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 22:11
Лично я не верил!
Шатаут
Шатаут
вчера в 22:06
Накрылся его ЗМ и ЗБ в Турине.... А годы то идут... И коронавирус тоже.... Это ему ответка после унижения партнеров, тренеров, слов "я самый лучший в мире" и прочий эгоизм...
RUSTY8
RUSTY8
вчера в 22:05
Нарциссизм в мозг льет. Урод лучше бы промолчал, чем такую утку пускать
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 21:58, ред.
Уже не первый подобный случай. Помнится, он и разбившемуся "Шапокоэнсе" деньги пожертвовал, а те это опровергли. Позор!
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 21:51
На поле симулянт...за пределами тоже.Тьфу противный. Марокканская ш...
Заратустра
Заратустра
вчера в 21:36
Рончик попиарился на эпидемии и здоровье людей.
VIPded
VIPded
вчера в 21:36
Опять симуляция...)))
112910415
112910415
вчера в 21:06
новостей ныне сильно больше, чем событий ! ((
NGYRZ
NGYRZ
вчера в 20:56
Что это фейк, было понятно и дураку.

Чтобы переоборудовать гостинницу в больницу, это легче больницу с нуля построить.
wingback
wingback
вчера в 20:52
Прикрыть 2ьни и всего делов...
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 20:48
ближайший месяц такой чухней весь соссер будет завален, писать же больше не о чем, футбол закрылся )
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 20:47
кто бы сомневался, кроме персофанов )
Belgie2020
Belgie2020
вчера в 20:41
Ай яй яй щас Хапигерл Да да да и Волгодон обидеться..
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:40
кто то позвонил)))) фейки атакуют))
Пьер - Луиджи Коллина
Пьер - Луиджи Коллина
вчера в 20:40
Аха-ха), как же все любят халяву)
Как в старом анекдоте:
-Здравствуйте бесплатный доктор.
-Здравствуйте безнадёжно больной пациент
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:33
а как же любители радужного орали какой он щедрый)))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:31
Спасение душ утопающих...
LOpp
LOpp
вчера в 20:25
Жадина-говядина
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