Новость о бесплатных больницах в отелях Роналду оказалась фейком

Новость о том, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду предоставит свои гостиницы под больницы для борьбы с коронавирусом, не подтвердилась. От окружения игрока удалось узнать, что футболист не планирует проводить подобную акцию.
Сам Роналду, напомним, на данный момент находится в самоизоляции со своей семьей на своей вилле на Мадейре.
Ну и где вы почитатели благородного?
Ну и где вы почитатели благородного?
Чтобы переоборудовать гостинницу в больницу, это легче больницу с нуля построить.
Чтобы переоборудовать гостинницу в больницу, это легче больницу с нуля построить.
Как в старом анекдоте:
-Здравствуйте бесплатный доктор.
-Здравствуйте безнадёжно больной пациент
Как в старом анекдоте:
-Здравствуйте бесплатный доктор.
-Здравствуйте безнадёжно больной пациент