Новость о бесплатных больницах в отелях Роналду оказалась фейком

1584293004

вчера, 20:23

Новость о том, что нападающий «Ювентуса» предоставит свои гостиницы под больницы для борьбы с коронавирусом, не подтвердилась. От окружения игрока удалось узнать, что футболист не планирует проводить подобную акцию.

Сам Роналду, напомним, на данный момент находится в самоизоляции со своей семьей на своей вилле на Мадейре.