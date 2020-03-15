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Абрамович собирался приобрести «Арсенал» вместо «Челси»

сегодня, 12:20

В книге под названием «The Club», которая была написана двумя журналистами Wall Street Journal, появились интересные факты о российском миллиардере Романе Абрамовиче

В книге рассказывается история, согласно которой Абрамович 16 лет назад собирался приобрести «Арсенал». Российский предприниматель нанял швейцарский банк для анализа экономики английского футбола. Однако в отчете было сказано, что «Арсенал» не продается. Это было ошибочным выводом, как оказалось позже. Бывший вице-председатель «Арсенала» Дэвид Дейн заявил, что клуб принял бы предложение Абрамовича, если бы такое поступило.

В конечном итоге Абрамович приобрел «Челси».

Ранее стало известно, что Абрамович не захотел продавать «Челси» за 3 млрд фунтов.

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VIPded
VIPded
сегодня в 13:12
Думаю, Рома не ошибся.. )))
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