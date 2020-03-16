МЮ может продать пять игроков следующим летом

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность продажи пяти игроков следующим летом. По данным британской прессы, в список потенциальных продаж МЮ вошли Поль Погба, Давид Де Хеа, Маркос Рохо, Джесси Лингард и Алексис Санчес.
Манкунианцы надеются получить летом 240 миллионов фунтов стерлингов за счет исходящих трансферов. Отмечается, что часть этой суммы может пойти на приобретение полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша.
Ранее стало известно, что МЮ готов заплатить за Грилиша 70 миллионов фунтов.