МЮ может продать пять игроков следующим летом

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сегодня, 00:11

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность продажи пяти игроков следующим летом. По данным британской прессы, в список потенциальных продаж МЮ вошли , , , и .

Манкунианцы надеются получить летом 240 миллионов фунтов стерлингов за счет исходящих трансферов. Отмечается, что часть этой суммы может пойти на приобретение полузащитника «Астон Виллы» .