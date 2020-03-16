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МЮ может продать пять игроков следующим летом

сегодня, 00:11

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность продажи пяти игроков следующим летом. По данным британской прессы, в список потенциальных продаж МЮ вошли Поль Погба, Давид Де Хеа, Маркос Рохо, Джесси Лингард и Алексис Санчес.

Манкунианцы надеются получить летом 240 миллионов фунтов стерлингов за счет исходящих трансферов. Отмечается, что часть этой суммы может пойти на приобретение полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша

Ранее стало известно, что МЮ готов заплатить за Грилиша 70 миллионов фунтов.

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Все комментарии
Адекватный_Неадекват
Адекватный_Неадекват ответил Владимир Ушаков
сегодня в 08:55
Санчеса и Рохо точно продавать, а вот ДДХ надо дать следующий сезон а Хендерсона опять отправить в аренду в Шеффилд, про Погба вроде Сульшер говорил он остается, и Лингарда можно оставить, не думаю что Чонг лучше его
Лингарда оставить?Уважаемый, Вы точно болельщик мю, а не Ливерпуля или сити? Или это ваш мазахизм наблюдать как команда играет как непойми кто...Погба гнать ссан0й тряпкой. Играет он отлично, но нужен ли нам игрок с пулей в голове и который ведёт подкулисные игры за спой тренера. Или Вы думаете, района помоями команду обливает по своей инициативе и без одобрения погбуна?
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 06:33, ред.
Санчеса и Рохо точно продавать, а вот ДДХ надо дать следующий сезон а Хендерсона опять отправить в аренду в Шеффилд, про Погба вроде Сульшер говорил он остается, и Лингарда можно оставить, не думаю что Чонг лучше его
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:32
От хлама нужно избавляться.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 01:44
Можно добавить..
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 00:26
Хоть бы так и случилось ! Плюс Джонс
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