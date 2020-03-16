У «Ливерпуля» самый дорогой состав в Европе

«Ливерпуль» возглавил рейтинг самых дорогих клубов Европы. Оценкой стоимости команд занимался аналитический центр CIES.
Топ-10 самых дорогих клубов Европы выглядит следующим образом:
1. «Ливерпуль» – 1,405 млрд евро;
2. «Манчестер Сити» – 1,361 млрд;
3. «Барселона» – 1,17 млрд;
4. «Реал» – 1,1 млрд;
5. «Челси» – 1,008 млрд;
6. «Манчестер Юнайтед» – 1,007 млрд;
7. ПСЖ – 979 млн;
8. «Атлетико» – 836 млн;
9. «Тоттенхэм» – 787 млн;
10. «Ювентус» – 783 млн евро.
Ранее стало известно, что защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко является самым дорогим украинским футболистом.
Сейчас они могут свободно потратить еще 500 миллионов без риска попасть под фейр-плей.
Сейчас они могут свободно потратить еще 500 миллионов без риска попасть под фейр-плей.
Вот и ответ - уже о бесплатных Арнольдах не говорю.
Кроме Дейка и Алисона их раскрыл Клопп и поднял их ценник на рынке труда до небес.
Вот и ответ - уже о бесплатных Арнольдах не говорю.
Кроме Дейка и Алисона их раскрыл Клопп и поднял их ценник на рынке труда до небес.