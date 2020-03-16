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У «Ливерпуля» самый дорогой состав в Европе

вчера, 17:41

«Ливерпуль» возглавил рейтинг самых дорогих клубов Европы. Оценкой стоимости команд занимался аналитический центр CIES.

Топ-10 самых дорогих клубов Европы выглядит следующим образом:

1. «Ливерпуль» – 1,405 млрд евро;
2. «Манчестер Сити» – 1,361 млрд;
3. «Барселона» – 1,17 млрд;
4. «Реал» – 1,1 млрд;
5. «Челси» – 1,008 млрд;
6. «Манчестер Юнайтед» – 1,007 млрд;
7. ПСЖ – 979 млн;
8. «Атлетико» – 836 млн;
9. «Тоттенхэм» – 787 млн;
10. «Ювентус» – 783 млн евро.

Ранее стало известно, что защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко является самым дорогим украинским футболистом.

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Все комментарии
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 00:09
Поздравляю!
Charismatic
Charismatic ответил Пьер - Луиджи Коллина
вчера в 21:29
У ливерпуля ещё и Скамина есть. Тот один наверное миллиард стоит. Так что нужно ещё лярд к стоимости накинуть. Аха-ха)
князь, ты еще один аккаунт создал?) Тебе не мало?)
Пьер - Луиджи Коллина
Пьер - Луиджи Коллина ответил juvenale
вчера в 21:16
и вылетают уже в 1/8
Аха-ха)
Пьер - Луиджи Коллина
Пьер - Луиджи Коллина
вчера в 21:15
У ливерпуля ещё и Скамина есть. Тот один наверное миллиард стоит. Так что нужно ещё лярд к стоимости накинуть. Аха-ха)
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 21:10
Огласите весь список пожалуйста!
Rizo1
Rizo1
вчера в 20:58
И это команда которая 10 лет назад чуть не объявила себя банкротом! Вот что значит хороший менеджер!
Медив
Медив
вчера в 20:57
Лол, Челси пятый? Ну разве что если брать количеством
Apsny
Apsny
вчера в 20:53
Понимаете где мешки)).
Ozabot
Ozabot
вчера в 20:47
Норм. Важно то, что «Ливерпуль» в плюсе по доходности.
Сейчас они могут свободно потратить еще 500 миллионов без риска попасть под фейр-плей.
Бубнин
Бубнин
вчера в 20:36
Очень похоже на турнирную таблицу АПЛ.
juvenale
juvenale ответил Шишанутый
вчера в 20:21
Мешковина.
и вылетают уже в 1/8
juvenale
juvenale ответил Тео Джонс
вчера в 20:19, ред.
А в этой десятке есть что ли другие итальянские клубы? Открой глаза, лол.
кому глаза открыть нужно? я про лч пишу.Из всего этого списка,только у двух команд результаты лучше за последние 5 лет
raulmadrid_007
raulmadrid_007
вчера в 20:10, ред.
Они выросли в цене.За сколько Салаха и Мане покупали - и сколько они сейчас стоят.
Вот и ответ - уже о бесплатных Арнольдах не говорю.

Кроме Дейка и Алисона их раскрыл Клопп и поднял их ценник на рынке труда до небес.
Тео Джонс
Тео Джонс ответил juvenale
вчера в 18:25
Ювентус красавы!последние лет 10 состав замыкает десятку,а при этом два финала лч и титулы
А в этой десятке есть что ли другие итальянские клубы? Открой глаза, лол.
juvenale
juvenale
вчера в 18:12
Ювентус красавы!последние лет 10 состав замыкает десятку,а при этом два финала лч и титулы
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:08
Смешно
ЮHBA
ЮHBA
вчера в 18:02
Круто. Но не важно.
ЮHBA
ЮHBA ответил Шишанутый
вчера в 18:02
На 10 месте.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 17:54
Мешковина.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:52
париж ниже челси???
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