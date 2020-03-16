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Руденко получил приз «Почты России» за самый быстрый гол в 26-м туре ФНЛ

вчера, 13:53
АвангардЛоготип футбольный клуб Авангард (Курск)2 : 2Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

Нападающий «Торпедо» Александр Руденко получил приз «Почты России» как автор самого быстрого гола 26-го тура ФНЛ.

Напомним, что футболист отличился спустя 1 минуту 20 секунд матча с «Авангардом» (2:2). Игроку вручили именные часы с гравировкой.

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Groove000
Groove000
вчера в 14:50
Почта России сама над собой стебётся)
Василий 50
Василий 50
вчера в 14:34
Есть лишние деньги.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:33
"Почта России" лучше бы добавила зарплату работникам почтовых отделений.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 14:04
Очень странное сочетание:"Самый быстрый и Почта России..." По мне так совсем не вяжется.
Аpбитр
Аpбитр
вчера в 14:00
Всем добрый день.
Теперь с мобильной версии можно добавлять видео и фото через кнопку (фото только Випам).
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:59
Странно, что Почта России не вручила ему этот приз через пару месяцев)
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