Руденко получил приз «Почты России» за самый быстрый гол в 26-м туре ФНЛ

Нападающий «Торпедо» Александр Руденко получил приз «Почты России» как автор самого быстрого гола 26-го тура ФНЛ.
Напомним, что футболист отличился спустя 1 минуту 20 секунд матча с «Авангардом» (2:2). Игроку вручили именные часы с гравировкой.
Нападающий «Торпедо» Александр Руденко получил приз «Почты России» как автор самого быстрого гола 26-го тура ФНЛ.
Напомним, что футболист отличился спустя 1 минуту 20 секунд матча с «Авангардом» (2:2). Игроку вручили именные часы с гравировкой.
Теперь с мобильной версии можно добавлять видео и фото через кнопку (фото только Випам).
Теперь с мобильной версии можно добавлять видео и фото через кнопку (фото только Випам).