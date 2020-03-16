Руденко получил приз «Почты России» за самый быстрый гол в 26-м туре ФНЛ

Нападающий «Торпедо» Александр Руденко получил приз @ruspostofficial за самый быстрый гол 2️⃣6️⃣-го тура Олимп- ФНЛ — именные часы с гравировкой.



В первом весеннем туре Александр забил уже спустя 1️⃣ минуту и 2️⃣0️⃣ секунд после начала матча.



Поздравления от ФНЛ ! 👏 pic.twitter.com/m2iwssWd9E

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